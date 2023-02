Tiến Linh xếp thứ 29 ở giải Cầu thủ hay nhất châu Á 2022

Tiền đạo tuyển Việt Nam xếp ngay sau Daizen Maeda và Maya Yoshida ở cuộc bầu chọn thường niên của bóng đá châu Á.

Nguyễn Tiến Linh nhận được 1 điểm từ các giám khảo, xếp thứ 29 trong danh sách, đồng hạng với tiền vệ người Nhật Bản Akihiro Ienaga (Kawasaki Frontale) và thủ môn người Saudi Arabia, Mohammed Alowais (Al Hilal). Xếp ngay phía trên Tiến Linh là Maeda, tiền đạo của Celtic. Chân sút ghi bàn vào lưới Croatia ở World Cup 2022 xếp thứ 28 với 2 điểm. Thủ quân tuyển Nhật Bản, Yoshida, xếp ở vị trí thứ 26.

2022 là năm thứ hai liên tiếp Tiến Linh lọt vào đề cử Cầu thủ hay nhất châu Á. Ở lần bầu chọn năm 2021, tiền đạo của CLB Bình Dương được 2 điểm và đồng xếp hạng 22 với 5 cầu thủ khác. Trong năm nay, anh được ban tổ chức đánh giá cao nhờ phong độ ấn tượng ở AFF Cup 2022.

Tiến Linh được xem là chân sút hàng đầu của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Y Kiện.

Tiền đạo sinh năm 1997 cùng nhận danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2022 với Teerasil Dangda của Thái Lan. Đại diện cho khu vực Đông Nam Á ở giải thưởng năm nay còn có Theerathon Bunmathan (Thái Lan, CLB Buriram United) và tiền đạo Ikhsan Fandi (Singapore, BG Pathum United). Theerathon xếp thứ 9 chung cuộc với 21 điểm, trong khi đó Ikhsan đứng ở vị trí 17 với 4 điểm.

Son Heung-min giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Á 2022. Tiền đạo của Tottenham Hotspur nhận 256 điểm, có năm thứ 6 liên tiếp nhận danh hiệu này. Thủ quân của tuyển Hàn Quốc có tổng cộng 8 lần được bầu là Cầu thủ hay nhất châu Á (vào các năm 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022).

Mehdi Taremi xếp thứ hai sau Son Heung-min với 120 điểm. Tiền đạo của tuyển Iran và Porto cũng có một năm thi đấu xuất sắc ở đấu trường quốc tế cũng như cấp CLB.

Tại Champions League mùa này, Taremi đã ghi 5 bàn sau vòng bảng, thành tích chỉ kém Mohamed Salah và Kylian Mbappe (cả hai cùng có 7 bàn) trong cuộc đua vua phá lưới giải đấu. Kaoru Mitoma, tiền vệ Nhật Bản đang thăng hoa trong màu áo Brighton, đứng hạng 5 với 91 điểm.

Kết quả bầu chọn cho giải thưởng Cầu thủ hay nhất châu Á 2022.

Cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất châu Á hàng năm do hãng truyền thông Trung Quốc Titan Sports Plus tổ chức. 60 giám khảo gồm các HLV, cựu cầu thủ, chuyên gia và nhà báo am hiểu bóng đá châu Á tham gia bầu chọn cho 31 đề cử trong năm 2022.