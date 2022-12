Tiền đạo Hàn Quốc tiết lộ câu nói khiến Ronaldo nổi giận

"Lúc đó, Hàn Quốc đang ở tình thế phải ghi thêm một bàn vào lưới Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo được rút ra nghỉ. Tôi thấy anh ấy đi chậm nên chạy đến và nói 'nhanh lên' bằng tiếng Anh. Tôi chỉ muốn Ronaldo rời sân sớm hơn để trận đấu tiếp tục trở lại", Cho Gue-sung chia sẻ trên Yonhap.

"Rõ ràng Ronaldo không vui. Nhiều người chỉ trích hành động của tôi là không thể chấp nhận. Nhưng lúc đó điều tôi nghĩ đến chỉ là giành chiến thắng", Cho nói thêm.

Tinh thần không bỏ cuộc giúp Hàn Quốc thắng ngược Bồ Đào Nha 2-1, qua đó lách qua khe cửa hẹp để giành vé vào vòng 16 đội World Cup. Đại diện châu Á xếp trên Uruguay nhờ hơn số bàn thắng ghi được (4 so với 2).

Trước đó, Ronaldo cũng lên tiếng về sự cố này. Siêu sao 37 tuổi khẳng định Cho không có quyền yêu cầu anh rời sân. "Việc của cậu ta là im lặng", CR7 tuyên bố.

Sau sự cố này, HLV Fernando Santos bày tỏ sự không hài lòng với Ronaldo. Đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến tiền đạo sinh năm 1985 bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát của "Seleccao" trước Thụy Sĩ. Trong ngày Ronaldo vắng mặt, Goncalo Ramos tỏa sáng với cú hat-trick cùng một pha kiến tạo.

Về phía tuyển Hàn Quốc, "Chiến binh Teageuk" phải chạm trán Brazil và nói lời chia tay World Cup sau thất bại 1-4.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019