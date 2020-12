Tiệm tré trộn ngon ở TP.HCM

Tré trộn là một trong những món ăn vặt quen thuộc của giới trẻ Sài thành. 4 tiệm tré trộn dưới đây là những địa chỉ được nhiều thực khách yêu thích.

Tré trộn là một trong những món ăn vặt quen thuộc của giới trẻ Sài thành. 4 tiệm tré trộn dưới đây là những địa chỉ được nhiều thực khách yêu thích.

Tré là đặc sản miền Trung được yêu thích. Món ăn này có mặt khắp khu phố ăn vặt của giới trẻ. Suất tré trộn đầy đặn gồm tré, chả, nem, rau râm, xoài, dưa leo trộn với các loại gia vị. Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận được hương vị mặn mặn, chua chua, cay nồng.

Bạn có thể ghé một số địa chỉ tré trộn được nhiều thực khách đánh giá cao ở TP.HCM để thưởng thức.

Cô Nguyệt - Nem & Chả Huế

Thực khách nhận xét:

Thảo Phạm: "Món ăn ngon, cay nồng, rất hợp khẩu vị của tôi. Tré không quá chua, vừa ăn. Nem, chả Huế cũng ngon. Tôi chắc chắn sẽ ủng hộ dài dài".

Thao Tran: "Tôi mua hộp thập cẩm giá 55.000 đồng gồm nem, chả lá và tré. Một hộp rất đầy nhưng hơn phân nữa là dưa leo, tỏi, ớt và rau răm. Vị của nem chả tré không có gì đặc biệt, ăn xong trong miệng toàn vị tỏi rất nồng dù tôi ăn miếng tỏi nào".

Cu Sữa

Thực khách nhận xét:

Calanth Thai: "Tré trộn đều, vừa miệng, sạch sẽ. Tuy nhiên, chủ quán cho hơi nhiều cóc, muối chấm nên để ít đường lại một tí sẽ ngon hơn. Tôi đã đặt ở quán nhiều lần, hộp có lúc đầy ắp, có lúc bị vơi đi".

Vy Huỳnh: "Tôi từng ăn tré ngoài lề đường rất nhiều. Tuy nhiên, tôi thích tré ở đây nhất. Tré trộn chung với cóc non bào khá hợp, tạo độ chua kích thích vị giác cộng thêm hộp muối tiêu tắc chua ngọt mặn để chấm trứng cút. Một hộp đầy đủ giá 40.000 đồng phù hợp túi tiền. Quán làm tré ngon, bán muộn, phù hợp với cú đêm như tôi".

Thơm Tea House

Thực khách nhận xét:

August Phan: "Tôi ghé quán mua thử phần tré trộn. Hộp khá nhiều tré, trộn đều tay, ăn vừa khẩu vị. Nước mắm kẹo kẹo vị cay nên tôi không ăn được. Phần trà dâu tằm là đồ uống bán chạy ở đây. Tôi nghĩ sẽ ngọt nhưng không, vị khá chua, hậu có vị trà khá rõ ràng. Tôi khá hài lòng".

Thanh Thảo: "Tôi gọi trà dâu, trà táo và một phần tré trộn. Cảm nhận của tôi là trà thơm, vị vừa uống, không quá đậm, dâu với táo được cho khá nhiều. Về không gian, quán hơi nhỏ, trang trí đơn giản, bù lại chỗ ngồi thoáng mát, chỗ gửi xe rộng rãi ngay trước cửa. Chị chủ và nhân viên quán thân thiện. Tré trộn ngon, vị cay cay, mặn mặn. Nếu có thể điều chỉnh bớt độ mặn một chút sẽ ngon hơn".

Tré Trộn Bà Đào

Thực khách nhận xét:

Quyen Huynh: "Tôi đặt về hộp 50.000 đồng nhưng không có trứng cút. Một số quán hộp 50.000 đồng là có rồi. Bánh phồng tôm ngon. Nem hơi ngọt. Chả ngon. Hộp tré chưa được chua lắm, không cho ớt ăn kèm. Món ngon nhưng giá hơi mắc".

Your Little Penguin: "Tôi mua phần lớn 50.000 đồng có cóc, tré, xoài, chả, nem và 3 bánh phồng tôm ăn kèm. Tré ăn bình thường, da mỡ hơi nhiều. Tôi chỉ ăn được chả và nem. Tré hơi cay do trộn ớt khá nhiều. Cóc bào mỏng. Xoài khá ít. Chất lượng khá ổn. Giao hàng nhanh".