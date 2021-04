Thượng tướng Võ Trọng Việt nhập viện do đột quỵ

Thượng tướng Võ Trọng Việt (Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội) nhập viện vào chiều 16/4 do đột quỵ, hiện được điều trị tại Nghệ An.

Ngày 17/4, nguồn tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết bệnh viện đang điều trị bệnh đột quỵ cho thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội. Ảnh: Minh Quân. Được biết, hiện nay, Thượng tướng Võ Trọng Việt vẫn được điều trị tích cực trong tình trạng bệnh nặng, chảy máu não. Chuyên gia của Bệnh viện Trung ương quân đội 108 đã vào Nghệ An để thăm khám, hội chẩn, xác định phương án điều trị tối ưu cho thượng tướng Võ Trọng Việt. Ông Việt nhập viện vào chiều 16/4 với chẩn đoán đột quỵ. Thượng tướng Võ Trọng Việt (65 tuổi), quê ở xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba. Vì sao các băng nhóm Trung Quốc đến Việt Nam hoạt động tội phạm? Theo thượng tướng Võ Trọng Việt, nước ta có điều kiện thuận lợi về cả mặt tốt và chưa tốt để các đối tượng nước ngoài lợi dụng hoạt động phạm tội, vì vậy cần siết chặt quản lý.

https://laodong.vn/thoi-su/thuong-tuong-vo-trong-viet-nhap-vien-do-dot-quy-899704.ldo