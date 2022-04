Thưởng thức ‘Still life’ của Big Bang miễn phí trên Zing MP3

"Still life" - tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Big Bang sau 4 năm im ắng - chính thức phát hành tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3.

Big Bang vừa ra mắt sản phẩm mới mang tên Still life. Màn tái xuất này khiến cộng đồng fan hâm mộ Kpop háo hức trông đợi và trở thành chủ đề nóng gần đây, bởi sản phẩm đánh dấu khoảng thời gian dài 4 năm vắng bóng của nhóm trên đường đua âm nhạc.

Still life được phát hành tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3. Độc giả có thể thưởng thức đĩa đơn mới nhất của Big Bang miễn phí tại đây.

Trước đây, dấu ấn âm nhạc của Big Bang thường gắn liền với những ca khúc mang phong cách hip hop sôi động, mạnh mẽ, dày đặc các âm thanh điện tử. Still life là một màu sắc hoàn toàn khác của nhóm với giai điệu da diết, xúc động, lời ca trữ tình, nên thơ.

Bài hát lấy đề tài vòng tuần hoàn 4 mùa xuân, hạ, thu, đông trong năm, tượng trưng cho sự trưởng thành và quãng thời gian thăng trầm đã qua của các thành viên. Đồng thời, với hình ảnh thế giới nở hoa rồi lại lụi tàn, điều này cũng ẩn dụ cho nỗi bận tâm trong quá khứ, khát vọng sống hết mình ở hiện tại và hy vọng về tương lai.

Chỉ sau vài giờ phát hành, Big Bang đã thực sự tạo ra một “vụ nổ lớn” khi Still life lập tức vươn lên vị trí dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Khán giả dự đoán đĩa đơn này sẽ thiết lập chuỗi thành tích đột phá sắp tới.

