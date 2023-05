Thượng nghị sĩ Mỹ ủng hộ quan điểm của Việt Nam, ASEAN về Biển Đông

Các thượng nghị sĩ Mỹ cũng nhấn mạnh sự cần thiết duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thượng nghị sĩ Mike Crapo, Ủy viên cấp cao đại diện cho đảng Cộng hòa tại Ủy ban Tài chính, Ủy viên Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị, Ủy ban Ngân sách, Ủy ban hỗn hợp về thuế thuộc Thượng viện Mỹ. Ảnh: TTXVN. Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 26/5 đã tiếp đoàn đại biểu Thượng viện Mỹ do Thượng nghị sĩ Mike Crapo dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ, đánh giá cao việc thời gian qua hai bên duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao, đặc biệt là cuộc điện đàm rất thành công giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng đề nghị các thượng nghị sĩ ủng hộ việc Mỹ mở cửa thị trường, hạn chế điều tra chống bán phá giá, các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa của Việt Nam, nhất là hàng nông, lâm, thủy sản, điều tác động trực tiếp đến công ăn việc làm, sinh kế của người dân. Thủ tướng cũng đề nghị Quốc hội Mỹ tiếp tục quan tâm và dành nguồn lực cho hợp tác với Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh; tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ. Các thượng nghị sĩ Mỹ bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người và sự phát triển của Việt Nam, ủng hộ Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng", tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị của Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn đại biểu Thượng viện Mỹ do Thượng nghị sĩ Mike Crapo dẫn đầu. Ảnh: TTXVN. Các thượng nghị sĩ cho biết sẽ nỗ lực để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả, mong muốn phát triển mạnh mẽ quan hệ thương mại, đầu tư, ủng hộ việc đàm phán các hiệp định thương mại song phương và đa phương mà hai nước là thành viên. Các thượng nghị sĩ khẳng định ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh sự cần thiết duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông.