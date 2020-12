Thương mại điện tử tăng trưởng 1, nhu cầu kho vận tăng gấp 3

Đây là đánh giá của chuyên gia JLL Việt Nam về chặng đường phát triển của ngành logistic Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, thương mại toàn cầu và tại Việt Nam đang có sự dịch chuyển về cơ cấu mạnh mẽ trong việc bán hàng cho thị trường tiêu thụ nội địa từ kênh truyền thống qua kênh thương mại điện tử (TMĐT) trực tuyến, từ mega-mall qua omni chanel.

Trong họp báo với chủ đề "Chặng đường tương lai của ngành logistic Việt Nam" diễn ra sáng 15/12, JLL Việt Nam đánh giá, TMĐT là một động lực lớn cho nhu cầu bất động sản logistic.

Thông thường, các công ty TMĐT sử dụng nhiều không gian hậu cần hơn so với các nhà bán lẻ truyền thống. Điều này phần lớn do phạm vị sản phẩm của doanh nghiệp TMĐT phong phú hơn, mức tồn kho lớn, yêu cầu về không gian vận chuyển ra nước ngoài lớn hơn và nhu cầu hậu cần 2 chiều (đổi trả hàng).

Tại Việt Nam, doanh thu từ TMĐT ước tính đạt 4,07 tỷ USD vào năm 2015, tăng lên 6,2 tỷ USD vào năm 2017. Đến năm 2020, thị trường dự kiến đạt khoảng 13 tỷ USD , tăng gấp đôi 2017.

Theo nhận định của bà Trang Bùi, Giám đốc Cấp cao thị trường Việt Nam của JLL, nếu so sánh với thị trường toàn cầu, khi mô hình TMĐT phát triển ở mức độ trưởng thành như tại Mỹ, Hàn Quốc,.. diện tích bất động sản kho vận so với TMĐT là gấp 3 lần.

Nhu cầu về kho vận tăng gấp 3 lần so với mức độ tăng trưởng của TMĐT. Ảnh: TL.

Bà cũng cho biết trong 2 năm trở lại đây, dòng vốn FDI đầu tư vào bất động sản logistic tại Việt Nam tăng mạnh. Các quỹ đầu tư lớn đã đầu tư khoảng 3 tỷ USD cho giai đoạn 1 và một số quỹ cũng đang kêu gọi đầu tư giai đoạn 2.

"Nhu cầu của các nhà đầu tư vào bất động sản khu công nghiệp vào thị trường Việt Nam trong thời điểm này cũng rất lớn. Trước kia họ thường có nhu cầu tìm quỹ đất để phát triển với quy mô từ 5.000-10.000 m2 tuy nhiên đến nay đã tăng lên 10.000 - 50.000 m2", bà Trang Bùi bình luận.

Bên cạnh đó, đơn vị này đánh giá kho lạnh sẽ là phân khúc nổi lên trong lĩnh vực logistic tương lai khi ngày càng nhiều người tiêu dùng đặt mua hàng hóa trực tuyến trong thời gian đại dịch.

Thị trường cũng ghi nhận sự gia tăng đột biến về nhu cầu kho lạnh trong việc hỗ trợ các dịch vụ y tế quan trọng như quá trình lưu chuyển và bảo quản vaccine Covid-19 mới. JLL nhận định nếu chương trình tiêm chủng được áp dụng rộng rãi, nhu cầu bảo quản vaccine sẽ trở nên cấp bách cho mọi quốc gia.

So với các quốc gia trong khu vực, giá bất động sản logistic tại Việt Nam đang ở mức thấp nhất nhưng bà Trang Bùi dự báo trong 12 tháng tới giá sẽ tăng trưởng khoảng 12% do quỹ đất hạn chế. Hiện nay, giá thuê trung bình tại miền Bắc là 3,9 USD /m2/tháng, cao hơn 0,3 USD /m2/tháng so với giá thuê trung bình tại miền Nam.

Theo chuyên gia, để đạt được những mục tiêu tăng trưởng trong tương lai, ngành logistic Việt Nam còn nhiều thách thức cần phải vượt qua.

Trước hết, cần tiếp tục duy trì mức đầu tư hợp lý và cơ sở hạ tầng, chú trọng phát triển cả hệ thống đường cao tốc, mạng lưới tiện ích và năng lượng tái tạo.

Bên cạnh đó, quy trì giao thương xuyên biên giới của Việt Nam về thời gian và chi phí vẫn còn cần phải cải thiện đáng kể. Xét về chi phí giao dịch qua biên giới, bao gồm chi phí tuân thủ tài liệu thủ tục và chi phí xuất nhập khẩu, Việt Nam là thị trường kém cạnh tranh so với hầu hết quốc gia trong khu vực.