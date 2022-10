Thương hiệu thời trang Italy và 88 năm biểu tượng cho sự thanh lịch

88 năm theo đuổi những bộ âu phục được may đo theo hướng cá nhân hóa, Canali đã xây dựng một đế chế riêng trong ngành thời trang nam giới.

88 năm theo đuổi những bộ âu phục được may đo theo hướng cá nhân hóa, Canali đã xây dựng một đế chế riêng trong ngành thời trang nam giới. Thương hiệu đến từ Italy trở thành biểu tượng kinh điển về sự thanh lịch, tinh tế và là lựa chọn hàng đầu của giới mộ điệu hay các chính khách, doanh nhân.

Tinh tế và lịch lãm, bộ âu phục 3 mảnh được coi là trang phục đẹp nhất mà người đàn ông có thể mặc trong bất kỳ dịp nào, có thể là ngày bình thường tại nơi làm việc hoặc trong buổi dạ tiệc sang trọng.

Nếu bộ trang phục ấy được cắt may tốt và thực hiện chính xác theo số đo của người mặc, nó có thể biến đổi vẻ ngoài, tư thế và phong thái của quý ông. Đây cũng là nguyên tắc đầu tiên tạo nên Canali - một trong những nhà cung cấp và sản xuất trang phục nam hàng đầu thế giới.

Canali được thành lập vào năm 1934 tại Triuggio, Brianza (Italy) bởi anh em Giacomo và Giovanni Canali. Thời điểm đó, khu vực này được biết đến như một thị trường thời trang mới nổi, với trung tâm sản xuất hàng dệt may và trang phục may đo chuyên biệt.

Từ năm 1950, Canali đã trở thành thương hiệu nổi bật trong ngành công nghiệp thời trang, thậm chí là đối thủ của những nhà mốt cao cấp ở Paris. Năm 1960, Canali bắt đầu sản xuất áo khoác ngoài, cung cấp áo khoác và áo jacket được cắt may tinh xảo để mặc bên ngoài âu phục nổi tiếng của thương hiệu. Đến những năm 70, Canali bắt đầu sản xuất đồ thể thao và quần áo may sẵn, mang đến cho các quý ông một tủ quần áo tinh xảo, hoàn thiện, đáp ứng tất cả hoạt động trong cuộc sống.

Tiếp đến những năm 80, thế hệ thứ 3 của gia đình bắt đầu tham gia vào điều hành. Công ty bắt đầu sử dụng thương hiệu Canali và thực hiện chiến dịch truyền thông đầu tiên. Canali hợp tác với Pitti Uomo và mở các showroom ở Paris, New York và London và từ đó trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều doanh nhân, người nổi tiếng.

Đến năm 1990, Canali đã là tên tuổi lớn trong ngành thời trang nam, nhưng thương hiệu chỉ mở cửa hàng đầu tiên trong thập kỷ cuối của thế kỷ XX tại Milan. Trước đó, khách hàng tự đi đến xưởng may hoặc gửi số đo cá nhân đến studio để làm việc. Rất nhanh sau đó, Canali có mặt tại Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, châu Đại Dương và mở rộng thị trường Bắc Mỹ với showroom tại Toronto, Canada. Trang phục Canali hiện được phân phối giữa 200 cửa hàng và 1.000 nhà bán lẻ ở hơn 100 quốc gia.

Qua 2 thế kỷ, cả khi ngành công nghiệp thời trang tập trung nhiều vào nữ giới, Canali vẫn kiên định trong việc tạo ra những bộ trang phục tinh tế dành cho quý ông. Mùa này qua mùa khác, họ cung cấp cho nam giới sản phẩm thanh lịch, được chế tác bởi các nghệ nhân và nhà thiết kế giỏi nhất đến từ Địa Trung Hải.

Trên hành trình trở thành biểu tượng thời trang nam, Canali xây dựng triết lý kinh doanh dựa trên các tiêu chuẩn về đạo đức, tính nghiêm khắc, cẩn thận và sự chú tâm, áp dụng với cả 3 thế hệ lãnh đạo công ty từ khi ra đời.

Thế hệ đầu tiên gồm những người sáng lập, bắt đầu từ năm 1908 khi Giacomo Canali thành lập cửa hàng may đo của riêng mình ở Triuggio - một thị trấn nhỏ cách 15 dặm về phía bắc Milan.

Đến năm 1934, công ty Canali được thành lập với sự xuất hiện của Giovanni - người anh thứ 2, đã mở rộng thêm hoạt động kinh doanh nhờ vào kinh nghiệm có được tại Galeazzo Viganò - nơi tập trung ngành công nghiệp dệt vào thời điểm đó. Công việc của 2 anh em ngày càng mở rộng và đạt khoảng 100 nhân viên đến khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.

Khởi động lại sau chiến tranh là nhiệm vụ của thế hệ thứ 2 - những người đổi mới - gồm 3 anh em Giuseppe, Genesio và Eugenio. Ba anh em đều hỗ trợ bố mẹ và được phân chia các vai trò chính: Quản lý thương mại, sáng tạo và điều hành.

Vào đầu những năm 50, một hướng đi mới được vạch ra dựa trên đóng góp từ cả 3 anh em, về cả chuyên môn và yếu tố trực giác. Trực giác khiến họ nhận thấy nhu cầu về quần áo thiết yếu của người dân thời hậu chiến và nhu cầu đặc biệt về áo mưa, từ đó dẫn đến sự thay đổi về đặc điểm, bối cảnh kinh doanh của Canali vào cuối thập kỷ sau.

Giữa những năm 60 và 70, thế hệ thứ 2 nhà Canali dựa trên nhu cầu thị trường đã chuyển hướng tập trung vào quần áo khoác ngoài, đánh dấu bước ngoặt quan trọng nhất của thương hiệu.

Với sự góp sức của thế hệ thứ 3 - những người đổi mới, Canali củng cố cam kết sản xuất trang phục chất lượng bằng cách đầu tư vào nghiên cứu kỹ thuật, đào tạo và phát triển cộng tác viên. Với sự lan tỏa cao từ các kênh bán hàng kỹ thuật số và truyền thông xã hội, thương hiệu ngày càng có chỗ đứng trong lĩnh vực thời trang nam.

Suốt 88 năm lịch sử, gia đình Canali thường xuyên cân nhắc, đổi mới và điều chỉnh chiến lược kinh doanh theo từng bối cảnh xã hội. Mỗi thế hệ kế thừa được tự do sáng tạo, phát triển kinh doanh thay vì gò ép trong một khuôn mẫu cố định, chỉ cần giữ gìn yếu tố di sản đắt giá nhất: Kỹ thuật thủ công truyền thống. Cũng bởi vậy, Canali qua 3 thế hệ luôn sở hữu nét riêng và trở thành nhân chứng cho sự thanh lịch vượt thời gian của nam giới.

Phần lớn nền kinh tế Italy dựa vào việc xuất khẩu hàng hóa xa xỉ. Việc sử dụng tên tiếng Ý rất phổ biến với các thương hiệu. Cả một người chưa bao giờ lái xe cũng biết đến cái tên Ferrari. Rapper nổi tiếng Jay-Z từng nhắc đến Salvatore Ferragamo trong bài hát của mình, và tầm ảnh hưởng của thương hiệu Italy lớn đến nỗi khi nhắc đến Jacuzzi người ta sẽ hiểu ngay đó là bồn nước nóng.

Tuy nhiên, không phải sản phẩm hàng hóa nào đến từ Italy cũng được mang nhãn hiệu “Made in Italy”. Luật pháp Italy quy định về những đồ vật xuất xứ Italy nghiêm ngặt hơn so với phần còn lại của châu Âu và Mỹ. Các sản phẩm buộc phải sản xuất hoàn toàn tại Italy (bao gồm lên kế hoạch, sản xuất và đóng gói).

Đây là lý do giới mộ điệu thời trang đánh giá cao và coi Canali là biểu tượng thời trang Italy. Không chỉ sở hữu những ý tưởng thiết kế hiện đại, Canali còn có thế mạnh về sản xuất khi vận hành 7 nhà máy chuyên biệt tại Italy và hơn 1.700 thợ may thủ công lành nghề, sản xuất khoảng 250.000 sản phẩm mỗi năm. Canali do vậy trở thành một trong số ít thương hiệu toàn cầu 100% “Real Italian Made” (tạm dịch: Được làm hoàn toàn bởi người Italy).

“Với Canali, ‘Made in Italy’ không chỉ là những dòng chữ đính trên nhãn hiệu, mà còn là khởi đầu của một câu chuyện bắt đầu từ 1934, khi tay nghề thủ công chất lượng cao trở thành lĩnh vực kinh doanh thành công trên toàn thế giới. Chúng tôi bảo tồn truyền thống, tạo sự tinh tế trong từng chi tiết, đồng thời bắt kịp sự đổi mới để đáp ứng nhu cầu đương thời”, ông Eugenio Canali chia sẻ.

Mỗi sản phẩm may đo tại Canali đều được gửi đến các xưởng chế tác trụ sở ở Sovico, Italy để chuyên gia có thể thiết kế khuôn mẫu và sản xuất 100% thủ công. Sau khoảng 6 đến 8 tuần, khách hàng có thể nhận về bộ trang phục được may đo vừa vặn.

Đẳng cấp của mỗi bộ trang phục Canali không chỉ nằm ở kiểu dáng, sự tinh tế của đường kim, mũi chỉ… mà còn là sự kết hợp hài hòa của chất liệu, màu sắc loại vải. Với hơn 500 mẫu vải từ vải thường, dệt kim, sơ mi đến vải len, lanh, bông, lụa… Canali luôn chọn lọc chất liệu có nguồn gốc đặc biệt và chất lượng cao cấp nhất, phù hợp với phong cách từng khách hàng thượng lưu.

Tay nghề thủ công khéo léo kết hợp chất liệu vải thượng hạng, Canali mang đến cho ngành công nghiệp thời trang một dịch vụ may đo đúng chuẩn Italy.

Giá trị của thời trang cao cấp không chỉ đến từ sự chế tác tinh xảo, mà còn là tính độc bản. Và dịch vụ may đo cổ điển Made to Measure (MTM) tinh tế, độc đáo của Canali đã mang đến điều đó cho mỗi vị khách.

MTM là hình thức may đo sử dụng bản rập được chia theo kích cỡ, phom có sẵn để điều chỉnh dựa trên số đo của khách hàng, kết hợp với yêu cầu về kiểu cách và chi tiết theo sở thích riêng để tạo nên những thiết kế mang dấu ấn cá nhân của người sở hữu. Tại Canali, không chỉ áp dụng với âu phục, MTM còn được mở rộng với dịch vụ Me by Canali, cung cấp cả trang phục thường ngày như vải dệt kim, áo khoác ngoài (vải và da), denim… để mang đến cho khách hàng phong cách độc bản trong mọi sinh hoạt thường ngày.

Không bất ngờ khi MTM từ Canali khiến thương hiệu vào “mắt xanh” của nhiều diễn viên nổi tiếng Hollywood. Michael Douglas, Michael Fassbender và Luke Evans chọn diện trang phục Canali trong một số sự kiện thảm đỏ. Canali thậm chí từng xuất hiện trong bộ phim “Michael Clayton” năm 2007 do George Clooney thủ vai. Tuy nhiên, khách hàng khách hàng nổi bật nhất mà thương hiệu từng phục vụ phải nhắc đến cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Chính trị gia nổi tiếng đã mặc âu phục Canali vài tháng sau khi ông được bầu làm tổng thống thứ 44 của Mỹ vào năm 2008. Đó là sự kiện trọng đại, không chỉ với thương hiệu mà còn với trang phục nam giới “Made in Italy” nói chung. Việc lãnh đạo một trong những quốc gia hùng mạnh nhất thế giới đánh giá cao âu phục do Italy sản xuất đã cho thấy thời trang của quốc gia này được hoan nghênh thế nào.

Dịch vụ MTM được phục vụ quanh năm tại boutique Canali. Tại Việt Nam, từ một đến hai lần mỗi năm, những nghệ nhân của Canali từ Italy sẽ trực tiếp cung cấp dịch vụ Me by Canali trong không gian may đo sang trọng và riêng tư. Đây là cơ hội hiếm hoi mỗi năm để các khách hàng Canali Việt Nam được trao đổi, nhận tư vấn trực tiếp từ những chuyên gia thời trang hàng đầu, từ đó hiểu thêm về MTM cũng như định hình được gu thẩm mỹ cá nhân. Và không bỏ lỡ cơ hội đó, cuối tháng 9, nhiều doanh nhân, người nổi tiếng Việt Nam như NTK nội thất Quách Thái Công, ca sĩ Quang Vinh, ca sĩ Vũ hay doanh nhân Lê Đăng Khoa, Minh Beta… đã ghé thăm boutique mới của Canali tại TP.HCM để đặt may trang phục MTM.

Chia sẻ cảm nhận về Canali, NTK nội thất Quách Thái Công cho biết anh là người rất khó tính khi lựa chọn nhà may uy tín để may đo âu phục và thường chỉ mặc bespoke suit (âu phục may đo hoàn toàn). Nhưng Canali với cam kết về chất liệu cao cấp và kỹ thuật thủ công bậc thầy đã khiến anh thay đổi quan điểm và quyết định lựa chọn dịch vụ MTM.

Còn với ca sĩ Quang Vinh, anh yêu thích Canali ở sự đa dạng trong sản phẩm, không chỉ suit mà còn có áo khoác da, giày, quần short, áo polo… phục vụ cho công việc cần thay đổi phong cách thời trang thường xuyên.

Trong khi đó, doanh nhân Lê Đăng Khoa nhận định rằng doanh nhân cần sự chỉn chu, lịch lãm và trang trọng. Do vậy, suit là tài sản cần được đầu tư xứng đáng. “Suit cần phải vừa vặn với cơ thể nên tôi rất tin tưởng dịch vụ MTM. Bộ suit MTM đầu tiên tôi may là của Canali”, doanh nhân cho biết.

Đi ngược xu hướng thời trang hào nhoáng của thị trường, dịch vụ MTM từ Canali thúc đẩy thói quen mua sắm, tiêu dùng thông minh, vì môi trường. Sử dụng chất liệu bền vững, Canali mang đến không chỉ là bộ trang phục thông thường, mà còn là lối sống hợp thời, tinh tế. Với Canali, những tủ quần áo được may đo riêng, với các loại vải chất lượng cao, trang phục được cá nhân hóa và thay đổi theo số đo của chủ sở hữu, là cách kéo dài tuổi thọ trung bình của sản phẩm thời trang và tạo ảnh hưởng tích cực trong thói quen tiêu dùng.