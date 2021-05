Thưởng 100 triệu cho người cung cấp tin giúp bắt kẻ sát hại bác sĩ

Người cung cấp thông tin giúp công an bắt kẻ giết nam bác sĩ ở tỉnh Bình Dương sẽ được thưởng nóng 100 triệu đồng.

Thông báo trên được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đưa ra ngày 5/5.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý điều tra vụ án mạng làm một người tử vong tại phường An Phú, TP Thuận An.

Nạn nhân là ông Phạm Văn Tài (33 tuổi, ngụ phường An Phú, TP Thuận An), bác sĩ nha khoa.

Hình ảnh nghi phạm giết người được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 21h ngày 4/5, ông Tài phát hiện một thanh niên định lấy trộm chiếc xe máy đang đậu đối diện tiệm thuốc của mình nên chạy ra ngăn cản. Lúc này, một thanh niên khác tiến tới, rút dao đâm ông Tài.

Sau khi gây án, nhóm này lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện.

Cảnh sát xác định kẻ giết người cao khoảng 1,7 m, đội mũ lưỡi trai màu đen, mang khẩu trang y tế màu xanh, áo thun không cổ, ngắn tay màu xanh lá đậm, mặc quần jeans dài màu xanh dương và đi giày đen.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện ai có nhận dạng như trên vui lòng báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi vào số điện thoại 0949.113.111, gặp điều tra viên Trần Tấn Thành.