Thủng dạ dày vì thử điều trị ung thư bằng thuốc nam

Nam bệnh nhân bị ung thư thực quản nhưng xin về nhà uống thuốc nam. Sau 2 tháng, khối u phát triển to, thậm chí còn xâm lấn, gây thủng dạ dày.

Bệnh nhân tự ý uống thuốc nam khiến bệnh tiến triển nặng. Ảnh: Vietnamnet.

Bác sĩ Lê Văn Thành, Bệnh viện K Trung ương (Hà Nội), cho biết anh vừa tiếp nhận bệnh nhân nam, 62 tuổi, đến tái khám ung thư thực quản.

Bệnh nhân phát hiện u thực quản vào tháng 12/2022. Tại thời điểm đó, khối u còn ở kích thước nhỏ, phần thực quản lành còn lại vẫn rộng rãi để bệnh nhân ăn uống được. Tuy nhiên, thay vì điều trị theo lời khuyên của bác sĩ, ông từ chối vì muốn "thử" uống thuốc nam và tin rằng thuốc nam mới có thể "chữa khỏi ung thư".

Hình ảnh tổn thương thực quản qua ống nội soi của bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Sau 2 tháng, bệnh nhân quay lại bệnh viện khám vì nghe nói u sẽ nhỏ lại và thầy lang cũng "hứa hẹn" teo u. Kết quả khám khiến bệnh nhân bất ngờ vì u to lên. Ngoài ra, các hạch cũng to lên nhanh chóng. Thậm chí, hạch di căn còn xâm lấn và ăn thủng vào dạ dày. Bệnh nhân từ chối sinh thiết lại và tiếp tục từ chối điều trị. Dù bác sĩ không biết trước kết quả, nam bệnh nhân khẳng định rằng do ông uống thuốc nam như vậy là chưa đủ liều và thời gian nên về uống tiếp.

Lần thứ 3 đến khám, bác sĩ Thành cho biết bệnh nhân gầy, sút cân nhiều, ăn uống khó khăn, gần như không thể ăn được thức ăn đặc, cơ thể ốm yếu. Khi nội soi, các bác sĩ thấy khối u đã to lên chiếm gần hết lòng thực quản, dây soi qua khó khăn. Các hạch cũng tiếp tục phát triển. Dạ dày bệnh nhân cũng có vết loét. U dạ dày đã được sinh thiết và cùng nguồn gốc với u thực quản.

Bệnh nhân xin điều trị theo bác sĩ nhưng đã muộn. Bác sĩ Thành cho biết bệnh đã ở tình trạng nặng, cơ hội điều trị khỏi hoàn toàn cũng khó hơn.