Thuê xe khách ở Long An rồi lái về Tây Ninh bán

Chơi đá gà thua 170 triệu đồng, Hoàng đến huyện Bến Lức (Long An) thuê xe khách 16 chỗ rồi lái về Tây Ninh rao bán 120 triệu để trả nợ.

Trần Anh Hoàng (35 tuổi, ngụ TP Tây Ninh) là người thuê xe khách ở Long An rồi đem về Tây Ninh bán, nhưng đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời. Công an tỉnh Tây Ninh ngày 13/7 cho biết đơn vị đã bàn giao Hoàng cho Công an huyện Bến Lức (Long An) để làm rõ vụ việc.

Hoàng bị CSGT bắt giữ khi thuê xe khách rồi đem đi bán. Ảnh: N.A.

Trước đó, khoảng 20h50 ngày 11/7, Trạm CSGT Trảng Bàng (Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh), nắm thông tin có người đàn ông rao bán xe khách 16 chỗ hiệu Ford Transit màu xám bạc, biển số 62B-014.68.

Chiếc xe bán với giá 120 triệu đồng tại khu phố Bình Nguyên, phường Gia Bình (thị xã Trảng Bàng) có nhiều điểm bất thường.

CSGT đã đến nơi bán chiếc xe để xác minh. Lúc 21h cùng ngày, CSGT phát hiện ôtô trên chạy trên quốc lộ 22 (thị xã Trảng Bàng) liền dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện Hoàng cầm lái.

Hoàng khai do chơi đá gà thua 170 triệu đồng, không có khả năng chỉ trả nên qua Long An thuê xe khách của anh Huỳnh Minh Thắng ở huyện Bến Lức mang về Tây Ninh bán lấy tiền trả nợ.

CSGT đã liên hệ anh Thắng đến nhận diện và làm thủ tục trao trả ôtô.