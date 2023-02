Thực tập sinh người Việt tại Hàn Quốc viết thư cho khán giả

Sau khi chương trình Boys Planet 999 của Hàn Quốc lên sóng vào đầu tháng 2, Nguyễn Thành Công và Đặng Hồng Hải - hai thực tập sinh người Việt - nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây, Nguyễn Thành Công viết thư tay, cảm ơn người hâm mộ Việt Nam.

Dưới phần bình luận của fancam tập 3, Thành Công gửi lời cảm ơn tới fan quốc tế bằng 4 ngôn ngữ: tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. Riêng với khán giả Việt Nam, nam thần tượng chọn cách chia sẻ bức thư, nhắn nhủ fan giữ sức khỏe.

Thành Công viết: "Rất cảm ơn mọi người trong thời gian vừa rồi đã luôn theo dõi và ủng hộ mình thật nhiều. Mọi người vất vả rồi. Mình vẫn rất khỏe mạnh nên mọi người đừng lo lắng quá. Nhớ ăn uống đầy đủ, ăn nhiều, uống nhiều chờ đến ngày chúng mình gặp nhau nhé".

"Mình hứa trong thời gian tới sẽ cố gắng hơn nữa để không làm Unicongs (tên gọi của cộng đồng fan) thất vọng ạ! Mong rằng một vị trí trong dàn line-up của Boys Planet sẽ có tên mình bởi mình tin và biết Unicongs rất tuyệt vời", anh bổ sung.

Thư cảm ơn của Thành Công nhanh chóng được khán giả Việt truyền tay nhau. Bên cạnh đó, Đặng Hồng Hải cũng đăng bình luận cảm ơn bằng tiếng Việt, Anh và Hàn. "Mong rằng mọi người sẽ yêu thích và cảm thấy thú vị thông qua fancam cũng như phần trình diễn của nhóm", Hồng Hải viết.

Nguyễn Thành Công sinh ngày 8/12/2000, là thực tập sinh tự do. Ở tập đầu tiên, Nguyễn Thành Công xếp hạng thấp với 1 sao. Tuy nhiên, ở các vòng sau, anh chứng minh tài năng và được thăng hạng từ 1 lên 3 sao. Trong sân khấu Nice ở tập 3, Thành Công gây ấn tượng với giọng hát ổn định, nhận đánh giá tích cực từ giám khảo. Fancam cá nhân của Công đạt hơn 142.000 lượt xem và 17.000 lượt thích.

