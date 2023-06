Thực phẩm giúp tóc giảm gãy rụng và chắc khỏe hơn

Một số trường hợp rụng tóc do thiếu chất cần bổ sung thực phẩm giàu đạm, biotin, omega-3, các vitamin và khoáng chất khác để cải thiện.

Nhiều người rụng tóc, tóc không khỏe do ăn uống thiếu chất. Ảnh: Freepik.

Rụng tóc có nhiều nguyên nhân như di truyền, căng thẳng, rối loạn nội tiết... Bên cạnh đó, chế độ ăn thiếu hụt dinh dưỡng cũng có thể khiến tóc gãy rụng nhiều, chậm mọc lại, thiếu đi vẻ óng mượt, chắc khỏe.

Theo các bác sĩ Bệnh viện quận 11 (TP.HCM), dưới đây là 6 loại thực phẩm mọi người nên bổ sung để hạn chế tình trạng rụng tóc và có mái tóc khỏe mạnh:

Cà rốt

Cà rốt giàu beta-carotene. Hợp chất được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, hỗ trợ quá trình phân bào và giữ cho tế bào khỏe mạnh, giúp các nang tóc chắc khỏe và tóc nhanh dài.

Ngoài ra, loại vitamin này còn giúp điều tiết hoạt động của tuyến bã nhờn ở chân tóc, giúp sợi tóc tránh được nguy cơ mất nước và tổn hại.

Quả ổi

Ổi là loại trái cây giàu vitamin C, rất có lợi trong việc giúp cải thiện tình trạng rụng tóc. Một quả ổi nặng 55 g có thể cung cấp 125,6 mg vitamin C, tương đương 140% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày.

Vitamin C tham gia vào quá trình sản sinh ra collagen và chất dầu bảo vệ tóc. Do đó, việc tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin C sẽ giúp da đầu khỏe mạnh và ngăn tóc khô, gãy rụng.

Ổi còn chứa nhiều khoáng chất khác. Trong đó, hàm lượng đồng đáng kể có trong ổi giúp cơ thể hấp thu sắt hiệu quả hơn, từ đó góp phần giúp cho tóc khỏe mạnh.

Cá béo

Các loại cá béo như cá mòi, cá ngừ vây xanh, cá thu, cá basa... chứa axit béo dễ hấp thu như axit béo omega-3. Đây là thành phần quan trọng trong màng tế bào. Ngoài việc giúp tóc óng ả, khỏe mạnh, omega-3 còn đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe tim mạch và thần kinh.

Omega-3 trong cá được cơ thể hấp thu hiệu quả hơn nhiều so với axit béo này từ các loại hạt. Chúng cũng là nguồn cung cấp protein chất lượng và hoàn thiện với 20 loại amino axit mà cơ thể chúng ta cần.

Các loại cá này đều giàu vitamin B12, sắt, selen và vitamin D. Riêng cá hồi vượt trội hơn về hàm lượng các chất dinh dưỡng.

Cá hồi chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho tóc lẫn sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Trứng

Trứng là một trong những thực phẩm quen thuộc giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc. Trứng chứa nhiều protein, omega-3, biotin giúp tóc chắc khỏe.

Protein là nguyên liệu để các nang tóc sản sinh ra keratin, thành phần chính của tóc. Chế độ ăn thiếu protein sẽ dẫn đến các dấu hiệu như sợi tóc mảnh, thô ráp, dễ gãy, rụng và tóc mọc chậm. Trong khi đó, biotin trong trứng cũng giúp các cấu trúc keratin gồm tóc và móng chắc khỏe.

Ngoài ra, trứng chứa các vitamin nhóm B, selen và một ít axit béo omega-3, đều giúp tế bào tóc và da đầu khỏe mạnh và ngăn ngừa rụng tóc.

Các loại hạt

Các loại hạt cung cấp lượng lớn chất dinh dưỡng có thể thúc đẩy sự phát triển của tóc như vitamin E, kẽm và selen.

28 gram hạt hướng dương cung cấp gần 50% nhu cầu vitamin E hàng ngày và nhiều loại vitamin B tốt cho tóc. Hơn nữa, một số loại hạt như hạt lanh và hạt chia cũng cung cấp axit béo omega-3. Do đó, để có được nhiều loại chất dinh dưỡng nhất, mọi người nên ăn hỗn hợp các loại hạt.

Rau lá xanh thẫm

Cải thìa, cải bó xôi... là những thực phẩm tốt cho tóc rụng mà bạn có thể kết hợp vào bữa ăn. Đặc điểm chung của những giống rau này là rất giàu vitamin A và C giúp nang tóc khỏe mạnh và tóc nhanh dài.

Những loại rau lá xanh thẫm cũng giàu các vitamin nhóm B, vốn cần thiết trong việc chuyển hóa thức ăn thành các thành phần của tế bào cơ thể. Rau xanh cũng chứa hàm lượng nhỏ nhưng đa dạng khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.