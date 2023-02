Thực nghiệm điều tra vụ giết tài xế xe ôm, cướp tài sản

Do cờ bạc nợ nần, người đàn ông 41 tuổi đã lừa tài xế xe ôm chở đến khu vực vắng người rồi sát hại, cướp tài sản.

Bị can Nguyễn Hùng Cường. Ảnh: Tiến Tầm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa thực nghiệm điều tra vụ giết người, cướp tài sản của bị can Nguyễn Hùng Cường (41 tuổi, ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An) xảy ra tại xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú. Tại hiện trường, Cường đã diễn lại toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, tháng 12/2022, Cường đến khu vực xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để bán dừa và sang Campuchia đánh bạc nên dẫn đến nợ nần.

Thời gian này, Cường biết ông Võ Văn Liêm (69 tuổi, ở xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự) làm nghề chạy xe ôm nên nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.

Sáng 26/12/2022, Cường chuẩn bị thanh sắt giấu trong người rồi điện thoại hẹn ông Liêm đến khu vực chợ Thường Phước 1 đón Cường đi Châu Đốc.

Bị can sau đó lừa nạn nhân chở đến khu vực vườn mít thuộc xã Ô Long Vĩ rồi sát hại ông Liêm. Gây án xong, Cường cướp 34.000 đồng, nhẫn vàng, xe máy của nạn nhân.

Trước khi rời khỏi hiện trường, Cường kéo xác nạn nhân xuống mương nước gần đó. Ngày 31/12/2022, người dân phát hiện xác của ông Liêm nên trình báo công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 5/1, cảnh sát đã bắt giữ Cường tại TP Châu Đốc. Khám xét nơi Cường thuê trọ, cảnh sát đã thu giữ chiếc xe của nạn nhân đã được thay biển số và màu sơn.