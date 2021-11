Thúc đẩy xuất bản sách khoa học, công nghệ

Sách phổ biến kiến thức, ứng dụng khoa học, công nghệ vào cuộc sống sẽ được thực hiện từ sự hợp tác giữa đơn vị xuất bản và công ty phát hành.

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật hợp tác cùng Alpha Books nhằm giới thiệu tri thức thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ. Lễ ký kết hợp tác giữa hai đơn vị diễn ra sáng 30/11 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội.

Cụ thể, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật cùng Alpha Books ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thực hiện công tác truyền thông, xuất bản và phát hành sách của mỗi bên.

Hai bên cùng làm sách góp phần phổ biến, giới thiệu tri thức thuộc các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ và văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; phát triển văn hóa đọc; góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Từ phải qua: Ông Nguyễn Hoàng Giang, ông Vũ Trọng Đại, ông Bùi Minh Cường, ông Nguyễn Cảnh Bình tại lễ ký kết. Ảnh: Y.N.

Góp phần phổ biến tri thức khoa học, công nghệ

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - đánh giá cao sự hợp tác giữa Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật và công ty Alphabooks. Ông nói ngay sau ký kết, hai đơn vị cần xây dựng chương trình hợp tác cụ thể trong từng năm, từng quý, từng tháng để hiện thực hóa mục tiêu.

Trong đó, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát huy truyền thống 60 năm, với năng lực đội ngũ, kinh nghiệm của mình đảm bảo thực hiện nội dung ký kết, thực hiện sách đúng định hướng phát triển của Bộ Khoa học và Công nghệ; giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và định hướng phát triển khoa học, công nghệ quốc gia.

Với Alpha Books, ông Giang mong muốn đơn vị này sẽ phát huy lợi thế năng động, sáng tạo để phối hợp với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật làm ra nhiều sách khoa học, công nghệ hơn nữa.

Ông Bùi Minh Cường - quyền Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - nói nhà xuất bản và công ty Alpha Books sẽ phối hợp trong việc khai thác bản quyền sách ngoại văn, tập trung vào đề tài sách đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, sách phổ biến kiến thức và ứng dụng khoa học, công nghệ vào cuộc sống.

Sách bản quyền sẽ được tổ chức dịch thuật, xuất bản, công bố và phát hành nhằm cung cấp hệ thống tài liệu sách khoa học, công nghệ liên ngành; hình thành và thực thi các mục tiêu chiến lược của quốc gia, tạo ra lợi thế cạnh tranh. Sách và tài liệu sẽ được phát hành cho các cán bộ ngành khoa học, công nghệ, phổ biến tri thức và ứng dụng khoa học, công nghệ vào các hoạt động kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT Alpha Books - nói về tầm quan trọng của sách khoa học, công nghệ: “Chúng ta coi khoa học, công nghệ là nền tảng, trụ cột, thì tri thức khoa học phải được quan tâm phát triển hơn nữa”.

Chủ tịch Alpha Books cho rằng phải nuôi dưỡng tình yêu khoa học nơi thiếu nhi thông qua sách vở phong phú đồng thời làm ra nhiều sách khoa học hiện đại, cập nhật hơn nữa.

Theo ông Bình, các đơn vị xuất bản cần làm nhiều bộ sách khoa học hơn: “Tôi mong muốn làm được nhiều sách khoa học hơn nữa, có tuần lễ sách khoa học, giải thưởng tôn vinh sách khoa học”.

Bộ sách Britannica thế hệ mới. Ảnh: Y.N.

Những cuốn sách mở đầu cho sự hợp tác

Ngay sau lễ ký kết, một số sách hay do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật liên kết với công ty Alpha Books thực hiện đã được giới thiệu.

FDI - Nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới/ FDI - Dual task in the new context là cuốn sách song ngữ Việt - Anh của TS Phan Hữu Thắng.

TS Phan Hữu Thắng là một trong những chuyên gia về FDI ở Việt Nam. Trong nhiều năm, ông đảm nhiệm chức Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chịu trách nhiệm chính và trực tiếp về FDI ở Việt Nam. Đúc rút kiến thức, kinh nghiệm của mình, ông thực hiện cuốn FDI - Nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới.

Chúng ta coi khoa học, công nghệ là nền tảng, trụ cột, thì tri thức khoa học phải được quan tâm phát triển hơn nữa. Ông Nguyễn Cảnh Bình

Cuốn sách tập trung phân tích nhiệm vụ kép "vừa thu hút FDI phát triển kinh tế - xã hội đất nước, vừa xây dựng nền kinh tế tự cường" thông qua hợp tác đầu tư nước ngoài trong giai đoạn tới của Việt Nam.

Britannica thế hệ mới là bộ bách khoa thư dành cho thiếu niên. Mỗi tập của bộ sách là một chủ đề khoa học riêng: Vũ trụ; Sự sống; Trái Đất; Vật chất; Nhân loại Thời cổ đại & trung cổ; Thời hiện đại; Tương lai…

Binh pháp Toán 12 là cuốn sách ôn thi môn Toán trung học phổ thông quốc gia, được xây dựng bởi Mathpresso Vietnam. Cuốn sách hướng tới mục tiêu giúp học sinh nắm chắc kiến thức nền tảng của chương trình Toán 12, đồng thời tìm được niềm vui trong việc học Toán.