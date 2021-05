Thủ tướng yêu cầu không áp dụng giãn cách xã hội cực đoan

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn, khoanh vùng ở quy mô hẹp nhất có thể, tránh áp dụng giãn cách xã hội cực đoan.

Chuyển trạng thái chống dịch từ chủ động sang tấn công; tránh khuynh hướng lơ là cũng như hốt hoảng trong phòng chống dịch; truy cứu trách nhiệm cá nhân, tổ chức sai phạm là ba nội dung chính trong bài phát biểu hơn 40 phút của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra chiều 7/5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đích thân chủ trì buổi họp của Ban Chỉ đạo trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và lan rộng ra 15 tỉnh, thành phố. Ông chỉ định các tỉnh biên giới như Long An, Kiên Giang, An Giang và các tỉnh thành có dịch bệnh diễn biến phức tạp như Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh báo cáo.

Sau khi nghe tỉnh thành phát biểu, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo từng địa phương cam kết với Trung ương về việc đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, giữ an toàn cho người dân.

Thái Bình nghiên cứu lại việc thực hiện giãn cách xã hội

Mở đầu bài phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng khẳng định Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được tình hình. Về việc dịch lan rộng ra nhiều tỉnh thành thời gian qua, Thủ tướng nhận định nguyên nhân cơ bản là do sự lơ là, chủ quan, mất cảnh giác của nhiều địa phương.

"Suốt từ Tết đến giờ, chúng ta lo làm ăn, chống dịch. Vừa qua có mấy ngày nghỉ, nhân dân cũng chủ quan, xả hơi, thăm viếng, giao lưu nhiều. Cộng với tình hình dịch diễn biến nhanh, không lường trước được nên xảy ra dịch ở một số địa phương. Nhưng phải khẳng định chúng ta cơ bản kiểm soát tình hình, so với các nước xung quanh thì tốt hơn", lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tránh hai khuynh hướng: lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; và hốt hoảng, sợ sệt, mất bình tĩnh. Ông đề nghị trong thời điểm càng khó khăn, các địa phương cần hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, thông minh, sáng suốt, nắm chắc tình hình và lựa chọn phương án phù hợp. Nhiệm vụ đặt ra là vừa đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch, khắc phục hậu quả.

Ông biểu dương sự vào cuộc tích cực của Ban Chỉ đạo Quốc gia và các bộ, ngành thời gian qua. Thủ tướng đánh giá việc người đứng đầu cấp ủy vào cuộc, tham gia ban chỉ đạo phòng, chống dịch mang lại kết quả rất tốt và các tỉnh cần rà soát, kiện toàn lại ban chỉ đạo dựa trên tình hình cụ thể từng địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại buổi họp. Ảnh: VGP.

Nhận định Việt Nam đang bước vào làn sóng dịch thứ 4, Thủ tướng đặt ra những nhiệm vụ cụ thể.

Thứ nhất, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò lãnh đạo của đảng, tổ chức quản lý của các cấp chính quyền.

Thủ tướng nhắc lại tinh thần phòng là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; chống là quan trọng, thường xuyên, quyết liệt. Ông quán triệt tình hình càng khó khăn, nhạy cảm, phức tạp, càng phải phát huy tính dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, tỉnh táo, khôn khéo, sáng tạo, bám sát tình hình.

"Ta chuyển từ trạng thái chủ yếu phòng ngự sang kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, nhưng tấn công là chính", người đứng đầu Chính phủ nhắc lại.

Với tinh thần đó, ông yêu cầu tăng cường biện pháp về công nghệ cũng như các giải pháp giám sát, kiểm tra. Đặc biệt là thực hiện nghiêm nguyên tắc "5K + vaccine".

Thứ hai, Thủ tướng yêu cầu tinh thần chung là phân cấp. Tỉnh, huyện, xã, thôn và mỗi cá nhân phải tự lo cho bản thân và cộng đồng mình. Ông đặc biệt quán triệt tinh thần tăng phân cấp trong kiểm tra, giám sát.

"Phòng ngự nhưng tư tưởng tấn công thì phải tăng cường kiểm tra, giám sát từng cấp. Tỉnh không làm thay huyện, huyện không là thay xã, xã không làm thay thôn, thôn không làm thay tổ dân phố, và tổ dân phố không làm thay từng người. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình và cộng đồng", Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Nói về chính sách phòng, chống dịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định các địa phương "khi quá tả, lúc quá hữu", khi lơ là chủ quan, lúc hoảng hốt sợ sệt. Ông yêu cầu các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo phân cấp phải đảm bảo gọn nhất có thể, tránh tối đa tác động đến xã hội, đảm bảo thông quan hàng hóa, nguyên liệu qua địa bàn.

Trải qua 3 đợt dịch, Thủ tướng cho rằng đợt sau khó khăn hơn, thiệt hại lớn hơn thì kinh nghiệm cũng phải lớn lên. Ông đặc biệt lưu ý Thái Bình nghiên cứu kỹ việc thực hiện giãn cách xã hội, cần xin thêm ý kiến phó thủ tướng, bộ trưởng nếu cần, tránh áp dụng cực đoan.

Công tác tiếp cận vaccine đang gặp khó khăn

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh trách nhiệm đặc biệt của người đứng đầu trong việc gương mẫu chấp hành, tổ chức thực hiện, chỉ đạo sát sao dựa theo tình hình thực tiễn. Ông yêu cầu phải khen thưởng, động viên người làm tốt, còn người lơ là, mất cảnh giác cũng phải xử lý, không nể nang.

Ông dẫn chứng vừa qua, Chính phủ đã quyết liệt trong chỉ đạo xử lý, kỷ luật trường hợp thiếu trách nhiệm, để xảy ra hậu quả. Sau đó, một số nơi đã làm tốt như Yên Bái, Hà Nam. Nhưng Vĩnh Phúc còn lơ là, kiểm điểm không rõ.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 cần cụ thể hóa rất rõ khi thiết kế thể chế, công cụ, cơ chế chính sách, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm. Tuy nhiên, phải làm sao để đơn giản về từ ngữ, dễ nhớ, dễ nghe, dễ hiểu, dễ kiểm tra, đánh giá.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương khoanh vùng, cách ly trong phạm vi hẹp nhất. Ảnh: VGP.

Lãnh đạo Chính phủ nhận định thời gian qua đã nổi lên 2 vấn đề.

Thứ nhất là xuất nhập cảnh trái phép và quản lý cư trú trái phép. Ông đề nghị Bộ Công an rà soát, kiểm điểm, đánh giá, quản lý tình trạng này. Đặc biệt, hệ thống chính trị cần phát huy sức mạnh nhân dân trong giám sát.

Thứ hai, Thủ tướng nhận định khâu tổ chức thực hiện còn yếu, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Ông nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo là tăng cường kiểm soát chặt chẽ cơ sở, quy trách nhiệm cho cơ sở nếu không làm tốt. Cả hệ thống chính trị cần vào cuộc chống dịch, bao gồm cả Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, công an cơ sở, dân quân tự vệ.

"Xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm, kể cả với cán bộ, công chức. Được giao trách nhiệm, được giao quyền sử dụng công cụ Nhà nước mà không làm thì ai làm? Ai không làm thì đứng ra một bên. Cái gì đúng thì động viên, cái gì chưa làm được phải cố gắng khắc phục, truy cứu trách nhiệm", ông nghiêm khắc quán triệt.

Thủ tướng nhận định tăng cường kỷ luật cũng là một biện pháp chống dịch để đạt được mục tiêu cao nhất là khắc phục hậu quả dịch, đảm bảo an ninh, an toàn, an dân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; đồng thời, thực hiện mục tiêu kép.

Về vấn đề vaccine, người đứng đầu Chính phủ cho biết công tác tiếp cận vaccine đang gặp khó khăn, không hề dễ dàng vì cả thế giới đang đi mua vaccine trong khi nơi sản xuất, chứng nhận hiệu quả thì có hạn. Ông đề nghị Bộ Y tế nhanh chóng tiếp cận vaccine bằng mọi cách, mọi nguồn, mọi quan hệ. Lượng vaccine đã có thì sử dụng hết và hiệu quả, ưu tiên tuyến đầu.

Ông cũng nhắc nhở các cơ quan tổ chức bầu cử an toàn chống dịch, ổn định nhưng dân chủ, công khai, minh bạch. Việc học tập của học sinh, sinh viên cũng cần được đảm bảo. Cuối cùng là công tác truyền thông phải lưu ý đưa tin khách quan, tạo hiệu ứng lan tỏa để người dân chung sức chung lòng vào cuộc chống dịch.

"Qua kinh nghiệm vừa rồi cho thấy dù cố gắng như vậy nhưng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác một tí là trả giá đắt. Một người lơ là, cả xã hội vất vả", lãnh đạo Chính phủ quán triệt.