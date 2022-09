Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình người bị nạn, đồng thời phối hợp với Bộ Công an làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Ngày 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ra công điện về vụ cháy tại số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Công điện gửi Bộ trưởng Công an; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn đồng thời chỉ đạo UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Dương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp UBND các địa phương có kế hoạch kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Trước đó, khoảng 21h ngày 6/9, quán karaoke trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) bốc cháy ngùn ngụt.

Do lửa cháy ở khu vực tầng lầu của quán, nhiều khách và nhân viên không thể thoát ra ngoài. Một số người nhảy từ trên cao xuống đất bị thương, được người dân gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết đã có ít nhất 12 người tử vong trong vụ cháy, ngoài ra, nhiều nạn nhân khác bị thương cũng được cấp cứu.

Đến sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường khu vực quán karaoke, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Cơ sở karaoke An Phú được thiết kế, xây dựng gồm 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 cho đến nay. Đám cháy bùng phát tại tầng 2 của quán karaoke.

Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, Lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh đã triển khai đội hình xe thang chữa cháy, cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn.