Thủ tướng: 'Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 và có thể ở mức cao hơn'

Thủ tướng yêu cầu bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành chỉ đạo thực hiện nghiêm nếu áp dụng Chỉ thị 16 và có thể ở mức cao hơn, kiên quyết thực hiện giãn cách xã hội.

Cuộc họp khẩn giữa của Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra trưa 19/7 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cuộc họp diễn ra ngay sau khi người đứng đầu Chính phủ làm việc với lãnh đạo Hà Nội về công tác phòng, chống dịch và các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội.

Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng nêu rõ diễn biến dịch bệnh tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam rất phức tạp. Thường trực Chính phủ đề nghị tổ chức họp Chính phủ để có những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt và tích cực để sát tình hình thực tế và khả thi hơn để phòng chống dịch có hiệu quả.

Giãn cách xã hội là nhiệm vụ quan trọng để giảm lây nhiễm

Nhận định “tình hình rất phức tạp, diễn biến rất nhanh”, các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ để phòng, chống dịch trên phạm vi cả nước, nhất là tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam. Việc lãnh đạo, chỉ đạo cần tập trung, thống nhất, chuyên sâu hơn nữa trên phạm vi cả nước để nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức, điều hành chống dịch.

Các ý kiến cũng thống nhất nhất thành lập Tổ công tác đặc biệt (Bộ Chỉ huy tiền phương) đặt tại TP.HCM với sự tham gia của lãnh đạo các bộ và TP.HCM. Tổ công tác hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế đánh giá, phân loại F0, F1 theo các nguy cơ, mức độ triệu chứng để tập trung nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm. Ảnh: VGP.

Các đại biểu cũng thống nhất cần tập trung cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam, thực hiện Chỉ thị 16 theo tinh thần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đặc biệt là trong giãn cách xã hội, giãn cách giữa người với người. Thủ tướng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng để giảm tốc độ lây nhiễm.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đánh giá lại toàn diện biến chủng mới của virus, cùng với các nghiên cứu khác của thế giới có đối sách phù hợp hơn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế đánh giá, phân loại F0, F1 theo các nguy cơ, mức độ triệu chứng để tập trung nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm; có hướng dẫn khung để các địa phương thực hiện thống nhất.

Về nguồn nhân lực, các tỉnh, thành có nhu cầu phải nêu rõ yêu cầu cụ thể về bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên. Các tỉnh, thành khác thông tin cụ thể về khả năng hỗ trợ, không để thiếu nguồn nhân lực, không để lãng phí, chồng chéo.

Về trang thiết bị y tế, các tỉnh phải đánh giá năng lực để nêu yêu cầu Bộ Y tế thực hiện mua sắm; phát huy tính sáng tạo, chủ động của các địa phương. Việc cung ứng vật tư, lương thực, thực phẩm phải bảo đảm thông suốt.

“Dịch lần này tấn công các đô thị lớn, nơi tập trung đông người, khu công nghiệp với tốc độ lây lan nhanh. Vì vậy, chúng ta phải lo an sinh xã hội linh hoạt, bổ sung các đối tượng thường xuyên. Những chỗ nào thực sự an toàn mới cho sản xuất theo tinh thần ‘ba tại chỗ, một cung đường, hai điểm đến’, không để lây lan dịch”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông lưu ý việc tổ chức phân bổ, tiêm vaccine kịp thời, khoa học, an toàn và hiệu quả, linh hoạt cho các đối tượng theo tình hình thực tiễn. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhất là chấn chỉnh tình trạng lơi lỏng, chủ quan khi thực hiện Chỉ thị 15, 16.

Không để bị động, lúng túng

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm nếu áp dụng Chỉ thị 16 và có thể ở mức cao hơn về một số điểm: Kiên quyết thực hiện giãn cách, người dân hạn chế đi lại, không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, xử lý nghiêm các vi phạm.

Đồng thời, bảo đảm phối hợp chặt chẽ và thông suốt với các bộ, ngành; huy động cả hệ thống chính trị tại cơ sở vào cuộc, huy động các nguồn lực, đẩy mạnh hợp tác công - tư trong phòng chống dịch với hướng dẫn cụ thể.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp của Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: VGP.

Các thành viên Chính phủ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và lãnh đạo, chỉ đạo bộ, ngành mình thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Thủ tướng giao Bộ Y tế không để bị động, lúng túng, thiếu hụt nguồn nhân lực y tế; đánh giá, dự báo tình hình chính xác để Chính phủ điều hành kịp thời, tinh thần là phải chuẩn bị ở mức cao hơn.

Bộ Quốc phòng tham gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cung ứng hàng hóa, tham gia hỗ trợ sản xuất theo tinh thần “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất”; phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ để để đẩy nhanh sản xuất vaccine trong nước.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự và cùng với hệ thống chính trị ở cơ sở siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện giãn cách, cách ly, triển khai trên toàn quốc một cách bài bản.

Bộ Giao thông Vận tải được quán triệt “không để xảy ra ách tắc giao thông”, nhất là vận chuyển hàng hóa, hướng dẫn để các địa phương phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc, không ban hành “giấy phép con”.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương bảo đảm hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, tập trung nắm tình hình, xử lý ngay các vướng mắc.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương thực hiện Nghị quyết 68 về hỗ trợ người gặp khó khăn và một số nội dung khác như tạm hoãn hợp đồng lao động.

Bộ Ngoại giao tập trung vào các nhiệm vụ phục vụ phòng chống dịch như đẩy mạnh ngoại giao vaccine, chuyển giao công nghệ, cung cấp giá cả trang thiết bị phòng chống dịch để các đơn vị trong nước tham khảo.