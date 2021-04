Thủ tướng phê duyệt dự án 1,4 tỷ USD của Vinhomes

Thủ tướng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư khu đô thị Đại An, huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên). Dự án do Công ty cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư với tổng đầu tư 32.661 tỷ đồng.

Theo quyết định, dự án Đại An có quy mô khoảng 293,96 ha, nằm ở xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, Hưng Yên. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 32.661 tỷ đồng (tương đương 1,4 tỷ USD ).

Trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, 85% còn lại là vốn vay và vốn huy động. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm, tiến độ thực hiện trong 6 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư (31/3).

Mục tiêu dự án là nhằm xây dựng một khu đô thị kiểu mẫu, văn minh, hiện đại, đa dạng về sản phẩm nhà ở, thương mại, dịch vụ thân thiện với môi trường; xây dựng môi trường sống, làm việc lý tưởng cho người dân; tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội và động lực phát triển cho đô thị Văn Giang, Văn Lâm.

Thủ tướng yêu cầu Vinhomes phải có trách nhiệm cam kết việc ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng giải phóng mặt bằng kịp thời, dứt điểm giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện bảo đảm hợp lý và tuân thủ theo các quy định của pháp luật, không để xảy ra phức tạp về đất đai trong quá trình giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án và kinh doanh.

Bản đồ quy hoạch chi tiết dự án Đại An. Ảnh: hungyen.gov.vn.

Đồng thời, Vinhomes phải có trách nhiệm ký quỹ, huy động đầy đủ nguồn vốn, tổ chức triển khai thực hiện, quản lý dự án đúng tiến độ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, hồi tháng 2/2020, Công ty cổ phần Vinhomes (thành viên của Tập đoàn Vingroup) đề xuất đầu tư 2 dự án xây dựng hạ tầng giao thông tại Hưng Yên theo hình thức hợp tác xây dựng chuyển giao (BT). Dự án đối ứng thanh toán là khu đô thị Đại An, đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

Khu đô thị Đại An được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt vào tháng 10/2019, do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đại An làm chủ đầu tư. Theo đồ án được phê duyệt, phạm vi ranh giới lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Đại An được thực hiện trên địa phận quản lý của xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh (Văn Lâm) và xã Nghĩa Trụ (Văn Giang).

Tổng diện tích lập quy hoạch chi tiết khoảng 293,9 ha. Dự báo dân số trong khu vực lập quy hoạch chi tiết khoảng 42.000 người.

Đầu năm 2021, Thủ tướng cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu đô thị sinh thái Dream City, huyện Văn Giang, Hưng Yên do Vinhomes làm chủ đầu tư. Dự án này nằm tại địa bàn xã Long Hưng và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang với diện tích khoảng 445,4 ha, dân số dự kiến 65.000 người.

Tổng mức đầu tư Dream City khoảng 37.994 tỷ đồng , trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, 85% còn lại là vốn vay và vốn huy động.

Dream City là dự án đối ứng của các dự án BT được Tập đoàn Vingroup thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, như dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp thể thao tỉnh; dự án đường trục Bắc - Nam tỉnh Hưng Yên; dự án cải tạo nâng cấp đường 207B; dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới 2 xã Long Hưng, Nghĩa Trụ và khu trung tâm văn hóa thể thao huyện Văn Giang.