Thủ tướng Phần Lan tiệc tùng thu hút phản ứng trái chiều

Bên cạnh những lời chỉ trích về video tiệc tùng của thủ tướng Phần Lan, nhiều người dân nước này đã bảo vệ và xem bà như một hình mẫu trong sự cân bằng công việc - cuộc sống.

Chủ đề được bàn tán sôi nổi ở các quán cà phê, phòng tắm hơi hay khắp các mặt báo ở Phần Lan hiện nay là việc họ nghĩ gì về Thủ tướng Sanna Marin, sau khi một video được lan truyền cho thấy bà nhảy múa và hát trong một bữa tiệc, theo CNN.

Nữ thủ tướng đá khẳng định đây là bữa tiệc riêng tư với bạn bè. Một video thứ hai được phát tán vài giờ sau đó cho thấy bà Marin đang khiêu vũ trong vòng tay của một người đàn ông không phải chồng mình.

Và vào hôm 23/8, bà Marin mở lời xin lỗi vì những bức ảnh của hai vị khách nữ đang hôn nhau, vén áo và che ngực bằng mảnh bìa có ghi từ “Phần Lan”, trong một bữa tiệc tại dinh thự của bà. Thủ tướng Marin khẳng định không tham gia vào hành vi thân mật của hai người phụ nữ này.

Những hành động đó đều đi liền với hình tượng "làm hết sức, chơi hết mình" mà bà đã vun đắp.

"Làm hết sức, chơi hết mình"

Khi trở thành thủ tướng vào tháng 12/2019, bà Marin mới 34 tuổi và là một trong những nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới. Bà cũng nhận được sự ủng hộ của người dân Phần Lan bằng sự đĩnh đạc và chuyên nghiệp.

Trong ba năm nhiệm kỳ, bà lãnh đạo Phần Lan đối phó với đại dịch Covid-19, cũng như nộp đơn xin gia nhập NATO. Bà Marin cũng chứng tỏ là một lãnh đạo giỏi trong nhiều khía cạnh khác.

Hình ảnh bà Marin dự tiệc bị đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Twitter.

Thủ tướng Phần Lan nhậm chức với mục tiêu thúc đẩy một nền văn hóa chính trị bình đẳng hơn. Bà cũng trở thành một lãnh đạo có sức hút trên trường quốc tế, chẳng hạn tờ Bild của Đức đã gọi bà là “chính trị gia ngầu nhất thế giới”.

Tuy nhiên, bà đã gặp phải rắc rối vào năm ngoái, khi một bức ảnh cho thấy cảnh bà khiêu vũ tại một câu lạc bộ đông đúc giữa đợt bùng phát Covid-19, mặc dù ngày trước đó, bà đã tiếp xúc với ca nhiễm.

Ngay sau khi nhậm chức thủ tướng, bà cũng gây tranh cãi khi xuất hiện trên một bức ảnh tạp chí, trong đó bà mặc áo blazer không kèm sơ mi bên trong. Tuy nhiên, nhiều người đã ủng hộ bà Marin.

Gần đây, bà Marin lại hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi đoạn video dự tiệc riêng tư được đăng tải. Đoạn video cho thấy bà nhảy múa cùng những người bạn của mình. Thủ tướng Phần Lan tiết lộ đã tham dự bữa tiệc trong những tuần gần đây, nhưng từ chối nói chính xác địa điểm hoặc thời gian.

Vào tuần trước, thủ tướng Phần Lan khẳng định bà luôn “làm việc hết công suất”, ngay cả khi đang tiệc tùng.

Sau đó, các đối thủ chính trị cho rằng ma túy có thể đã được sử dụng trong bữa tiệc khiêu vũ này. Bà Marin đã xét nghiệm ma túy vào ngày 19/8 để "làm sáng tỏ những nghi ngờ", và nhận kết quả âm tính.

Nạn nhân của định kiến giới

Một số nhà phê bình đặt câu hỏi liệu hành vi của bà Marin trong bữa tiệc có phù hợp với một người đứng đầu chính phủ hay không. Người Phần Lan cũng tranh luận về những gì có thể đã xảy ra nếu xuất hiện tình trạng khẩn cấp quốc gia, trong khi thủ tướng của họ đi vắng.

Jarno Limnell, một chuyên gia an ninh mạng và chính trị gia, cho biết bữa tiệc này gây ra vấn đề dưới góc độ an ninh.

“Thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, và ngay cả những mẩu thông tin tưởng như nhỏ nhặt cũng có thể có ý nghĩa quan trọng đối với thế lực nước ngoài”, ông Limnell nói với tờ Helsingin Sanomat.

Bà Marin (giữa) trò chuyện với lãnh đạo Ba Lan và Cộng hòa Czech. Ảnh: Reuters.

Các chuyên gia cho rằng những thành tựu chính trị không thể làm giảm đi những tiêu chuẩn kép mà bà Marin phải đối mặt với tư cách là một phụ nữ 36 tuổi, đồng thời là nguyên thủ quốc gia.

Kristin Anderson, giáo sư tâm lý học tại Đại học Houston - Downtown, nói rằng bà Marin không phù hợp với khuôn mẫu của một nhà lãnh đạo, vốn thường được liên tưởng đến những người đàn ông lớn tuổi.

Những phẩm chất của một công dân bình thường như tuổi trẻ, sức hấp dẫn thực sự chống lại bà Marin khi đi liền với khả năng lãnh đạo, quyền lực và tham vọng, theo USA Today.

Ngoài ra, giáo sư Bettina Spencer tại Đại học Saint Mary’s (Mỹ) chỉ ra các nhà lãnh đạo nữ thường bị soi xét kỹ hơn những người đồng nghiệp nam.

“Các nhà lãnh đạo trẻ không được coi trọng do định kiến về tuổi. Các nữ lãnh đạo không được coi trọng do định kiến về giới”, bà nói. “Đặc biệt, các lãnh đạo trẻ là nữ giới không được coi trọng do sự giao thoa giữa tuổi tác và giới tính”.

“Do đó, họ bị soi xét kỹ hơn về mọi hành vi củng cố niềm tin rằng họ không ‘nghiêm túc’, kể cả khi điều này đơn giản là nhảy múa với bạn bè trong một sự kiện riêng tư”, bà Spencer nhận định.

Thủ tướng Phần Lan hoàn toàn không đáng trách?

Và cũng giống như cuộc tranh cãi vài năm trở lại đây, phụ nữ Phần Lan đã nhanh chóng thể hiện sự ủng hộ Thủ tướng Marine trên mạng, khi đăng các video về cảnh họ khiêu vũ.

Ủng hộ bà Marin là quan điểm đồng thuận giữa nhiều người Phần Lan. Nói tóm lại, nhiều người Phần Lan, ít nhất là cho đến nay, đã ủng hộ bà.

Ban đầu, nhiều người nghĩ rằng thời gian làm thủ tướng của bà sẽ rất ngắn ngủi. Họ từng tin rằng người phụ nữ trẻ này sẽ không thể giữ chân mình trong thế giới chính trị đầy chông gai và biến động, nơi những người đàn ông lớn tuổi từng thống trị. Sau đó, Thủ tướng Marin chứng minh các nhà phê bình đã sai.

Bà Marin trẻ hơn so với những lãnh đạo từng giữ chức vụ thủ tướng trước đó. Tuy nhiên, bà cũng có năng lực và sự nghiêm túc.

“Thủ tướng của chúng tôi rất tuyệt vời”, Jori Korkman, một người hưu trí ở Helsinki nói, khẳng định bà Marin đã làm tốt trong khoảng thời gian khó khăn.

“Những gì bà ấy làm trong thời gian rảnh không phải là việc của chúng tôi”, bà nói.

Thủ tướng Phần Lan trong một cuộc họp báo ở Helsinki vào ngày 19/8. Ảnh: Reuters.

Một số người ở Phần Lan đã xem bà như một hình mẫu trong việc cân bằng công việc - cuộc sống. Theo CNN, bà Marine cho thấy rằng các chính trị gia có thể tận hưởng những thú vui bình thường của cuộc sống. Và nếu họ có thể làm được, những người dân bình thường khác đều có thể làm được.

Tuy nhiên, nếu người dân Phần Lan xem hành vi khiêu vũ là vô hại, phù hợp với lứa tuổi, điều đó không có nghĩa bà Marin hoàn toàn không đáng trách trong những rắc rối gần đây.

Những câu hỏi đặt ra về liệu bà có sẵn sàng đối phó với trường hợp khẩn cấp tiềm tàng là hoàn toàn chính đáng. Một điều khác cần lưu ý là những hình ảnh của bà Marin không được chụp lén.

Bà đã tạo dáng, và sau đó nói rằng video chỉ mang mục đích sử dụng riêng tư. Bà có lẽ đã tin tưởng rằng bạn bè của mình và phải lường trước được khả năng chúng sẽ bị công khai.

Emilia Palonen, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Helsinki, nói rằng ngày nay rất khó để một chính trị gia nổi tiếng có được quyền riêng tư thực sự.

“Bà ấy chắc chắn tin tưởng vào việc video sẽ không bị lan truyền", bà Palonen nói. "Ngày nay, video có thể được thực hiện ở bất cứ đâu và bà ấy nhận thức rõ rằng mình đang được quay lại".

Mặc dù bà Marin tiếp tục nhận được sự ủng hộ của công chúng, thật khó để khẳng định tác động lâu dài của việc này đối với sự nghiệp của bà.

Một cuộc thăm dò trong tuần này cho thấy chỉ có 21% người Phần Lan tin rằng bà dành quá nhiều thời gian cho tiệc tùng, trong khi 42% đồng ý rằng thủ tướng có thể thư giãn và tận hưởng thời gian rảnh rỗi.

Tuy nhiên, 39% số người được hỏi nói rằng video không phù hợp với cách hành xử của một vị thủ tướng.