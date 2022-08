Thủ tướng Phần Lan là nạn nhân kép của định kiến về giới và tuổi

Những tranh cãi nổi lên sau video tiệc tùng của Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho thấy dư luận vẫn còn định kiến về tuổi và về giới với các nhà lãnh đạo.

Hôm 14/8, tờ Bild của Đức nhận định Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin là “chính trị gia ‘ngầu’ nhất thế giới”. Tờ báo miêu tả chính trị gia 37 tuổi này “bình dân, hiện đại và tự tin” khi vừa lãnh đạo đất nước trước những biến động địa chính trị tại châu Âu, vừa có thời gian tham dự lễ hội âm nhạc cùng bạn bè.

Chỉ vài ngày sau, chính danh tiếng này khiến bà Marin phải đau đầu. Các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội từ hôm 17/8 cho thấy bà hát, nhảy múa và uống rượu vui vẻ với bạn bè khi tham dự một buổi tiệc riêng tư.

Sau khi các đoạn video xuất hiện, một số ý kiến chỉ trích hành vi của vị thủ tướng là “trẻ con”, trong khi số khác cáo buộc bà không tập trung vào công việc giữa lúc Phần Lan phải đối mặt với “bão giá”.

Trong khi đó, những người ủng hộ đặt ra câu hỏi: Tại sao thông tin một vị thủ tướng tham dự tiệc riêng tư lại gây chú ý như vậy?

Theo giới phân tích, giới tính và độ tuổi khiến bà trở thành tâm điểm chỉ trích trong một thế giới được lãnh đạo phần lớn bởi nam giới có độ tuổi cao hơn, theo Washington Post.

Rắc rối của vị thủ tướng

“Tôi có cuộc sống gia đình, tôi có công việc và tôi cũng có thời gian rảnh để dành cho bạn bè, giống như những người trong cùng độ tuổi”, bà Marin nói hôm 18/8, theo BBC.

Vị thủ tướng cho biết các video trên mang tính cá nhân và được quay trong không gian riêng tư. “Tôi cảm thấy tức giận vì chúng bị công khai”, bà nói.

Hình ảnh bà Marin dự tiệc bị đăng tải trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu tiên Thủ tướng Marin bị “bắt gặp” đang tiệc tùng. Tháng 12/2021, bà từng phải xin lỗi khi dự tiệc ở một hộp đêm tại Helsinki tới 4h sáng mà không mang điện thoại. Do đó, bà không nhận được tin báo rằng bản thân đã tiếp xúc với một người dương tính với Covid-19.

Các đối thủ chính trị của bà Marin nhanh chóng tận dụng cơ hội này để chỉ trích vị thủ tướng, thậm chí yêu cầu bà tự nguyện xét nghiệm ma túy và công bố kết quả. "Người dân có quyền mong đợi điều này từ thủ tướng của họ”, ông Mikko Kärnä, nghị sĩ đảng Trung dung, tuyên bố.

Tối 19/8, bà Marin xác nhận trước báo giới rằng bà đã xét nghiệm ma túy và kết quả sẽ được công bố trong tuần tới.

"Bản thân tôi không hề sử dụng ma túy hay bất kỳ thứ gì khác ngoài rượu”, bà nói. “Tôi nhảy múa, hát hò, tiệc tùng… làm những việc hoàn toàn hợp pháp”.

Trong khi đó, một bài xã luận trên tờ Helsingin Sanomat của Phần Lan thậm chí cho rằng việc bà Marin dự tiệc gây ra “thách thức an ninh”.

“Trong tình huống nhạy cảm, thủ tướng có thể trao vũ khí chiến tranh thông tin cho những người muốn làm hại Phần Lan”, bài xã luận viết. “Hoàn toàn có nguy cơ có thêm các vụ rò rỉ. Nếu không phải lần này thì sẽ là bữa tiệc tiếp theo”.

Chưa đầy một năm sau khi nhậm chức, tháng 10/2020, bà Marin cũng từng vướng vào một vụ tranh cãi khi làm mẫu chụp ảnh cho tạp chí thời trang Trendi. Trong một bức ảnh, bà mặc áo blazer không kèm sơ mi bên trong.

Bà Mari Paalosalo-Jussinmäki, giám đốc truyền thông phụ nữ tại tập đoàn A-lehdet - nhà xuất bản tạp chí Trendi - cho biết bộ ảnh đã phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng Phần Lan, thể hiện qua mạng xã hội.

“Nói một cách khái lược: Nam giới cho rằng đây là điều sai trái, còn phụ nữ nói đây là điều tuyệt vời”, bà Paalosalo-Jussinmäki nói với CNN, tiết lộ thêm tạp chí chưa từng nhận những lời chỉ trích như vậy, dù đây không phải lần đầu họ có các bức ảnh theo phong cách này.

Bà Paalosalo-Jussinmäki cũng chỉ ra nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng bà Marin không nên chụp ảnh thời trang khi Phần Lan phải đương đầu với đại dịch Covid-19. “Điều này được xem là phí thời gian của thủ tướng”, bà cho biết.

Định kiến trong xã hội

Khi được bầu vào năm 2019 ở độ tuổi 34, bà Marin là lãnh đạo quốc gia trẻ nhất. Người tiền nhiệm Antti Rinne của bà sinh năm 1962. Vị thủ tướng trước đó, ông Juha Sipilä, sinh năm 1961.

Bức ảnh bà Marin chụp cho tạp chí thời trang từng gây tranh cãi năm 2020. Ảnh: A-Lehdet Oy/CNN.

Trong khi đó, bà Marin sinh năm 1985 - kém hai người tiền nhiệm hơn 20 tuổi.

Sự xuất hiện của bà Marin “phá vỡ những gì mọi người thường cảm thấy thoải mái về tuổi tác và giới tính (tức đàn ông lớn tuổi”, bà Sara Angevine, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Whittier (Mỹ), nói.

Giáo sư Bettina Spencer tại Đại học Saint Mary’s (Mỹ) chỉ ra các nhà lãnh đạo nữ thường bị soi xét kỹ hơn những người đồng nghiệp nam.

“Các nhà lãnh đạo trẻ không được coi trọng do định kiến về tuổi. Các nữ lãnh đạo không được coi trọng do định kiến về giới”, bà nói. “Đặc biệt, các lãnh đạo trẻ là nữ giới không được coi trọng do sự giao thoa giữa tuổi tác và giới tính”.

“Do đó, họ bị soi xét kỹ hơn về mọi hành vi củng cố niềm tin rằng họ không ‘nghiêm túc’, kể cả khi điều này đơn giản là nhảy múa với bạn bè trong một sự kiện riêng tư”, bà Spencer nhận định.

Trong khi đó, bà Paalosalo-Jussinmäki chỉ ra phụ nữ Phần Lan đã quá mệt mỏi với việc bị đánh giá về vẻ bề ngoài.

“Nếu bạn trẻ và đẹp, bạn không được coi trọng một cách nghiêm túc”, bà nói.