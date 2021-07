Thủ tướng: 'Nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu là chống dịch'

Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe nhân dân, Thủ tướng khẳng định nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu hiện nay của Chính phủ và Thủ tướng là tập trung chống dịch.

Chiều 26/7, nhận được sự tín nhiệm cao từ các đại biểu Quốc hội khóa mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính tái đắc cử chức Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau lễ tuyên thệ, ông có bài phát biểu nhậm chức dài 12 phút, trong đó đề cập nhiều nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ khóa mới.

“Thấu hiểu, chia sẻ với khó khăn của nhân dân khi phong tỏa”

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự tín nhiệm của Quốc hội và chia sẻ đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đồng bào cử tri cả nước.

Ông khẳng định Chính phủ khóa XV sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu, bài học hay của Chính phủ qua các thời kỳ. Mục tiêu là xây dựng Chính phủ và chính quyền các cấp đoàn kết, liêm chính; kỷ luật, kỷ cương; tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; năng động, đổi mới sáng tạo; thấm nhuần phương châm đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nhưng trước hết là tập trung nguồn lực chống dịch Covid-19. Ảnh: Thuận Thắng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập đến tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. “Đảng, Nhà nước thấu hiểu, chia sẻ với nhân dân những khó khăn, vất vả cả về tinh thần và vật chất khi phải tiến hành phong tỏa, cách ly”, Thủ tướng nói.

Với tư tưởng chỉ đạo “chống dịch như chống giặc” và vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, an ninh, an toàn của nhân dân, ông khẳng định nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu của Chính phủ và Thủ tướng là tập trung trí tuệ, nguồn lực cùng với các biện pháp linh hoạt, sáng tạo, nhất là chiến lược vaccine để chống dịch thành công.

Song song với đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; tiếp tục xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn hiện nay.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cam kết sẽ có biện pháp cụ thể để cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý Nhà nước và xã hội. Đồng thời, khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp cống hiến, đóng góp.

Chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với nâng cao năng lực cấp dưới cũng được ông nhấn mạnh. Cùng với đó là tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Bảo vệ cán bộ dám đổi mới, sáng tạo

Để phát huy tính chủ động, sáng tạo ở các cấp, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Mặt khác, có kế hoạch, biện pháp cụ thể để kiên quyết, kiên trì thúc đẩy đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, nhũng nhiễu, hách dịch, xa dân; xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Ông Phạm Minh Chính tuyên thệ sau khi được bầu giữ chức Thủ tướng. Ảnh: Thuận Thắng.

Đề cập mục tiêu hoàn thiện thể chế, người đứng đầu Chính phủ cho biết sẽ chủ động phát hiện, tháo gỡ theo thẩm quyền những ”rào cản”, “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách làm trì trệ các hoạt động của nền kinh tế.

Cùng với đó, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh kinh tế, an ninh tài chính tiền tệ.

Theo Thủ tướng, Chính phủ khóa mới sẽ huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh hợp tác công - tư, sử dụng nguồn lực Nhà nước dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực ngoài Nhà nước, trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp.

Tạo đột phá trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nhưng có trọng tâm, trọng điểm cũng là một mục tiêu Chính phủ hướng tới.

Lãnh đạo Chính phủ cam kết sẽ phân bổ nguồn lực, giải quyết hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa các vùng phát triển động lực với những vùng còn nhiều khó khăn thách thức; xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Về xã hội, Thủ tướng khẳng định sẽ đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội hài hòa với phát triển kinh tế. “Tuyệt đối không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, người đứng đầu Chính phủ khẳng định quyết tâm đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là an ninh con người.

“Kiên trì giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới”, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu.

Để thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm ấy, Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết Chính phủ khóa XV cùng cá nhân ông sẽ cống hiến hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.