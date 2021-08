Thủ tướng: Làm rõ vụ 5 cơ sở y tế từ chối cấp cứu khiến bệnh nhân chết

Thủ tướng chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ 5 cơ sở y tế tại tỉnh Bình Dương không tiếp nhận cấp cứu khiến một người dân tử vong.

Văn phòng Chính phủ vừa có công điện số 5646 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thông tin báo chí phản ánh việc 5 cơ sở y tế tại tỉnh Bình Dương không tiếp nhận cấp cứu khiến một người dân tử vong.

Sau khi tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh liên quan đến vụ việc này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương và Bộ Y tế chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ.

Trường hợp có hành vi vi phạm trong việc tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương và Bộ Y tế chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ 5 bệnh viện từ chối bệnh nhân. Ảnh: VGP.

Bên cạnh đó, ông chỉ đạo khẩn trương rà soát, chấn chỉnh ngay công tác tiếp nhận và cấp cứu đối với bệnh nhân. Các trường hợp cấp cứu phải được tiếp nhận và xử lý kịp thời theo đúng quy định; đồng thời có giải pháp cụ thể không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc và phải đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế, khám chữa bệnh của người dân.

Trước đó, ngày 13/8, ông N.D. (57 tuổi, quê Trà Vinh) nôn ói dữ dội nên thân nhân nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến 5 cơ sở y tế đều không nơi nào tiếp nhận điều trị. Ông D. được đưa về và tử vong tại nhà trọ ở TP Dĩ An.

Theo người nhà bệnh nhân, họ gọi cấp cứu nhưng không có ai nghe máy nên nhờ mọi người dùng xe tải chở ông D. đến bệnh viện. Khi đến Trung tâm Y tế TP Dĩ An, cơ sở này từ chối tiếp nhận với lý do đang điều trị bệnh nhân Covid-19.

Tại địa điểm thứ hai là Phòng khám Ngọc Hồng, ông D. được xét nghiệm nhanh nCoV và có kết quả âm tính. Tuy nhiên, sau khi thăm khám và hỏi tiền sử bệnh, bác sĩ cho rằng tình trạng của ông D. quá nặng, vượt khả năng của phòng khám nên đề nghị cho ông D. chuyển viện lên tuyến trên.

Sau đó, mọi người đưa ông D. đến Bệnh viện Quân đoàn 4, Bệnh viện Đa khoa An Phú và Phòng khám Đa khoa tư nhân Nam Anh. Tuy nhiên, tất cả cơ sở y tế trên không tiếp nhận bệnh nhân với lý do các bác sĩ đi chống dịch Covid-19, không đủ trang thiết bị để cấp cứu.

Đến 1h ngày 14/8, khi không nơi nào chịu nhận bệnh nhân, ông D. được đưa về nhà trọ và qua đời 3 giờ sau.

Chiều tối 15/8, Phó chủ tịch UBND TP Dĩ An (Bình Dương) Phạm Văn Bảy chủ trì cuộc họp khẩn với các cơ sở y tế liên quan đến vụ bệnh nhân tử vong sau khi 5 cơ sở y tế không tiếp nhận điều trị.

Tại cuộc họp, UBND TP Dĩ An yêu cầu 5 cơ sở gồm Trung tâm Y tế TP Dĩ An, Bệnh viện Quân đoàn 4, Bệnh viện Đa khoa An Phú, Phòng khám Ngọc Hồng và Phòng khám Đa khoa tư nhân Nam Anh chấn chỉnh việc tiếp nhận bệnh nhân, không để sự việc tái diễn.

Các bệnh viện này thừa nhận thiếu sót, xin lỗi gia đình ông D.

Lãnh đạo TP Dĩ An yêu cầu các cơ sở y tế phải mở cửa 24/24h, tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân với tất cả bệnh khác nhau, không được từ chối bệnh nhân.

Theo ông Bảy, thành phố đã giao cơ quan công an phối hợp với Thanh tra Sở Y tế tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm các cá nhân và tổ chức liên quan.