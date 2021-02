Thủ tướng đồng ý giãn cách xã hội một số nơi có dịch ở TP.HCM

"Đã có 7 quận, huyện có dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM, tôi đồng ý với đề xuất giãn cách xã hội ở một số khu vực có dịch bệnh của TP HCM của Bộ trưởng Y tế", Thủ tướng nói.

Chiều 8/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế báo cáo các biện pháp mạnh hơn để ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.

"Các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai tiếp tục duy trì các phương án đã thực hiện. Riêng TP.HCM và Hà Nội, Thủ tướng yêu cầu cần có phương án riêng phù hợp. Việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 là cần thiết", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu.

Thủ tướng nhấn mạnh Chủ tịch UBND TP.HCM, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và các thành phố lớn được áp dụng những biện pháp mạnh tay để phòng tránh lây lan dịch bệnh.

"Ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất không liên quan đến Vân Đồn và Chí Linh"

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM đang diễn biến phức tạp. Bộ Y tế đã lập tức đề nghị thành lập bộ phận thường trực Bộ Y tế tại TP.HCM.

"Trong chiều nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn sẽ bay vào TP.HCM, phối hợp cùng các đơn vị liên quan đánh giá lại tình hình, phối hợp cùng các đơn vị triển khai các biện pháp phòng dịch Covid-19. Quan điểm của Bộ Y tế là huy động tối đa lực lượng hỗ trợ TP.HCM thời điểm này", Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Chí Hùng.

Ông Nguyễn Thanh Long cũng kiến nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại một số khu vực trên địa bàn.

Tại buổi họp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định thời điểm hiện tại, TP.HCM không cần đặt nặng vấn đề những ca nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất lây từ nguồn nào. Theo ông Đam, hiện tại, tất cả nguồn lây nhiễm tại TP đều có nguy cơ như nhau.

“Đến giờ này, chúng ta có thể khẳng định đây là ổ dịch mới, không liên quan đến ổ dịch tại sân bay Vân Đồn hay Chí Linh”, Phó thủ tướng lưu ý.

Theo ông Đam, hiện tại, TP.HCM có 2 điểm may mắn trong phòng, chống dịch Covid-19. May mắn đầu tiên là trong khoảng 10 ngày qua, toàn địa bàn đã làm tốt các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang. May mắn thứ 2 của TP.HCM là chủng virus SARS-CoV-2 tại thành phố không phải chủng mới và lây lan nhanh như những trường hợp ghi nhận ở địa phương khác. Phó thủ tướng nhận định nếu chủng virus mới bùng phát, TP.HCM sẽ gặp khó khăn trong công tác khoanh vùng, dập dịch.

Nói về những việc cần làm ngay, ông Vũ Đức Đam đề nghị TP.HCM huy động tối đa năng lực lấy mẫu xét nghiệm bằng các nguồn khác nhau. Trong thời gian ngắn nhất, lãnh đạo thành phố và Bộ Y tế cần phác họa được bức tranh tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM.

“Trong thời gian đó, thành phố cần cân nhắc kỹ việc tổ chức giãn cách theo Chỉ thị 16 toàn địa bàn. Thời điểm gần tết này, chúng ta cần những quy định rất linh hoạt nhưng vẫn cần cảnh giác các hoạt động vui chơi đông người”, ông Vũ Đức Đam góp ý.

Dịch có khả năng lây lan ra cộng đồng

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết công tác phòng dịch được tổ chức quyết liệt thời gian qua, tuy nhiên, hiện tại đã xuất hiện nhiều ổ dịch, đặc biệt tại TP.HCM những ngày gần Tết.

“TP.HCM phải xác định khu vực có dịch để thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội. Nơi đông dân như TP.HCM nếu chần chừ sẽ dẫn đến mất khả năng kiểm soát”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Thời gian này, ông Trịnh Đình Dũng yêu cầu TP.HCM mở rộng việc xét nghiệm, truy vết triệt để. Vấn đề kiểm soát chặt chẽ khu cách ly, sãn sàng nguồn lực cho mọi kịch bản xảy ra cần được ưu tiên hàng đầu.

Báo cáo tại buổi họp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức thông tin qua phân tích đặc điểm dịch tễ, nhiều trường hợp nhân viên sân bay âm tính nhưng người nhà lại dương tính. Ông Đức cho rằng ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất có thể đã tồn tại từ trước đó, chưa xác định được nguồn lây, thời điểm khởi đầu và có khả năng lây lan ra cộng đồng.

"TP.HCM đồng tình với phương án chính quyền địa phương và lực lượng y tế nơi có ổ dịch cần xem xét áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng", Phó chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ.

Đối với các hoạt động chào đón Tết Tân Sửu, các địa phương tổ chức cần đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Lãnh đạo chính quyền TP.HCM khẳng định những sự kiện không đảm bảo biện pháp phòng dịch thì cần dừng lại.

TP.HCM đứng trước khả năng phải giãn cách xã hội tại một số địa điểm. Ảnh: Quang Huy.

"Các sự kiện của thành phố đã lên kế hoạch thời gian tới sẽ giảm quy mô xuống mức tối thiểu. Các hoạt động nghi lễ, tôn giáo, tập trung đông người chưa cần thiết sẽ tạm dừng", ông Dương Anh Đức cho hay.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng thông tin việc truy vết F1, F2 của 29 ca nhiễm virus SAR-CoV-2 được thực hiện quyết liệt, triệt để. Trong ngày 8/2, TP sẽ hoàn tất lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ ca tiếp xúc với 30 trường hợp này.

"Thành phố cũng thực hiện xét nghiệm hàng ngày đối với nhân viên sân bay trước khi vào ca làm việc. Nhân viên tiếp xúc hành khách, hàng hóa tại sân bay cũng được xét nghiệm tầm soát nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm", Phó chủ tịch UBND TP.HCM nêu giải pháp.

Tính tới trưa 8/2, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cho biết thành phố xác định thêm 25 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Nhiều người trong số 25 trường hợp nghi mắc Covid-19 mới phát hiện chỉ tiếp xúc với những F2 đã có kết quả âm tính.

Cụ thể, 15 trường hợp nghi mắc Covid-19 chỉ tiếp xúc với 6 F1 của BN1979. Điều đáng chú ý là cả 6 trường hợp F1 này đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

"Qua trao đổi với viện Pasteur, có thể những F1 này đã lây nhiễm từ các ca mắc Covid-19 khác và đã hồi phục. Không loại trừ khả năng đã xuất hiện lây nhiễm trước đó", Giám đốc HCDC nhấn mạnh.

Sáng 8/2, Bộ Y tế đã công bố 4 bệnh nhân mới mắc Covid-19 trên địa bàn TP.HCM. Những người này là nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, cùng chung đội với BN1979 (nam nhân viên sân bay cư trú tại chung cư Ehome 4, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, thành phố đã truy vết, khoanh vùng tất cả trường hợp F1, F2 tại sân bay, kiểm soát được chuỗi lây nhiễm.

Hiện nay, sân bay Tân Sơn Nhất tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Người dân tới đây cần nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thành phố, tuân thủ nghiêm các quy định của sân bay.