Thủ tướng đốc thúc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia

Thủ tướng yêu cầu Bộ TNMT đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, đảm bảo đến tháng 7 năm nay hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định.

Điểm lại một số kết quả nổi bật tại phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử diễn ra ngày 10/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết bộ máy chỉ đạo, điều hành triển khai Chính phủ điện tử đã được kiện toàn.

Hiện, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử được mở rộng chức năng, nhiệm vụ để chỉ đạo thêm nội dung về chuyển đổi số, kinh tế số, đô thị thông minh.

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu trên quy mô toàn quốc đã được phát triển và hình thành theo khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Trong đó, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đã kết nối với trên 200 hệ thống thông tin của 90 cơ quan, đơn vị để kết nối chia sẻ dữ liệu quy mô quốc gia.

Tất cả bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, tỉnh để kết nối chia sẻ dữ liệu trong mỗi bộ, tỉnh và là đầu mối kết nối ra bên ngoài. Kết nối, chia sẻ dữ liệu hiệu quả sẽ là tiền đề phát triển Chính phủ số.

Một số cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia đã được xây dựng và phát huy hiệu quả như các cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm, y tế, giáo dục, hộ tịch. Trong đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong nhiều năm không làm được thì đã được khai trương ngày 25/2, là cú hích giảm giấy tờ thủ tục hành chính đáng kể.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận phiên họp Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

"An toàn, an ninh mạng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian số là điều kiện tiên quyết, luôn là nhiệm vụ song hành với các nhiệm vụ chuyển đổi số. Cơ sở dữ liệu quốc gia phải được sử dụng hiệu quả chứ không phải mỗi bộ, mỗi cơ quan cứ ôm giữ, không chia sẻ", Thủ tướng nêu rõ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra một số mặt tồn tại, hạn chế như môi trường pháp lý cho Chính phủ điện tử chưa hoàn thiện. Một số nghị định quan trọng vẫn chưa được ban hành, đặc biệt là về bảo vệ dữ liệu cá nhân, định danh, xác thực điện tử….

Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vẫn thấp. Các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành triển khai chưa đáp ứng được tiến độ, kế hoạch đã đề ra...

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh công tác xây dựng thể chế, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến. Triển khai hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, để giảm giấy tờ trong xử lý thủ tục hành chính.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, bảo đảm đến tháng 7/2021 hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai theo quy định.

Về nền tảng Chính phủ điện tử, các bộ, ngành, địa phương sử dụng, khai thác hiệu quả các dịch vụ cung cấp trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, chủ động chia sẻ cung cấp dữ liệu của mình cho các cơ quan Nhà nước.

Thủ tướng nhấn mạnh tất cả cơ quan, tổ chức Nhà nước hoàn thành xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và đề xuất phương án bảo đảm an toàn thông tin; không thể xây dựng Chính phủ điện tử mà coi nhẹ an toàn thông tin.