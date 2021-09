Thủ tướng đặt mục tiêu kiểm soát dịch trong tháng 9

"Chúng ta phải hy sinh nhiều lợi ích khi giãn cách xã hội, các lực lượng và người dân rất vất vả nên phải làm thật nghiêm, thật chặt để đạt mục tiêu”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt mục tiêu này khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra ngày 6/9.

Bên cạnh những chỉ đạo về chống dịch, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu cơ quan chức năng xây dựng tiêu chí về vùng an toàn để duy trì, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trong đó tính toán thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc.

Cơ bản đã kiềm chế được dịch ở 22 địa phương

Về phòng chống dịch Covid-19, với phương châm lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, mỗi người dân là một “chiến sĩ”, người đứng đầu Chính phủ đánh giá về cơ bản, chúng ta kiểm soát được tình hình dịch bệnh tại các địa phương phía Nam sau khi thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội.

Đến nay, cả nước đã tiêm khoảng 22 triệu liều vaccine. 22 địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 đã cơ bản đã kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi được dịch bệnh. Trong đó, Hà Nội đã phân loại các quận, huyện theo mức độ nguy cơ và có biện pháp phù hợp đối với từng vùng để sớm đưa thủ đô về trạng thái bình thường mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá về cơ bản, chúng ta kiểm soát được tình hình dịch bệnh tại khu vực phía Nam. Ảnh: VGP.

Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ công tác phòng, chống dịch ở một số địa phương còn những hạn chế, bất cập. Điển hình như tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; chưa chấp hành đầy đủ, nghiêm túc quy định về giãn cách xã hội; tổ chức thực hiện ở một số địa phương còn chưa nghiêm, thiếu sự kiểm tra, giám sát...

Nêu định hướng chống dịch thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm giãn cách xã hội là quyết định; thần tốc xét nghiệm trên diện rộng là then chốt; điều trị giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu; bảo đảm an sinh xã hội là trọng yếu; vaccnie, thuốc điều trị là chiến lược; bảo đảm an dân, an ninh, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng.

Phương châm được ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh là “bảo vệ vững chắc vùng xanh”, “xanh hóa vùng vàng”, “thu hẹp vùng đỏ”.

Đối với các địa phương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhất là tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam, Thủ tướng yêu cầu thực hiện giãn cách nghiêm ngặt hơn, ưu tiên tiêm vaccine, điều trị hiệu quả để sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh, không để lây lan, giảm thiểu tử vong, bảo đảm an sinh xã hội.

Nêu quyết tâm phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trong tháng 9, Thủ tướng yêu cầu: "Chúng ta phải hy sinh nhiều lợi ích khi thực hiện giãn cách xã hội; các lực lượng và người dân rất vất vả, khó khăn nên phải làm thật nghiêm, thật chặt để đạt mục tiêu, để sự vất vả, hy sinh này không vô nghĩa".

Phục hồi kinh tế ở nơi đã bao phủ vaccine

Theo chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ, bí thư cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Các địa phương cần kiện toàn trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch do chủ tịch UBND làm chỉ huy trưởng, tổ chức ứng trực 24/24h, đảm bảo tiếp nhận nhanh nhất, hỗ trợ kịp thời nhất cho nhân dân.

Song song với yêu cầu bảo đảm lưu thông lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và hàng hóa khác, không để ách tắc, Thủ tướng chỉ đạo cung cấp đầy đủ, kịp thời thực phẩm tới tay người dân trong các khu vực cách ly, không để người dân bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8. Ảnh: VGP.

Về kinh tế - xã hội, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kịch bản phục hồi, tăng trưởng kinh tế trong điều kiện đã tiêm vaccine bao phủ diện rộng; điều hành hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách khác, giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, an sinh xã hội và chuỗi cung ứng không bị đứt gãy.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhất là tại TP.HCM và các trung tâm kinh tế, vùng động lực tăng trưởng.

Để duy trì, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, không đứt gãy chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất cung ứng, Thủ tướng yêu cầu xây dựng tiêu chí về vùng an toàn; đặc biệt, thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc từ nay đến cuối năm.

Trong giáo dục, người đứng đầu Chính phủ quán triệt cần sớm nghiên cứu việc miễn giảm học phí; có biện pháp ngăn chặn tình trạng thu gộp, thu cao hơn quy định, lạm thu gây bức xúc trong nhân dân, nhất là ở thời gian đầu năm học.