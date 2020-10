Thủ tướng: Đảng bộ Công an gương mẫu làm trong sạch đội ngũ

Theo người đứng đầu Chính phủ, việc cương quyết xử lý các sai phạm của cán bộ không làm giảm đi uy tín của công an, mà ngược lại, chứng tỏ được sức mạnh kỷ luật của lực lượng.

Sáng 12/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng ghi nhận trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng, chủ động, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Sức mạnh kỷ luật của lực lượng

Người đứng đầu Chính phủ biểu dương Đảng bộ Công an Trung ương đã gương mẫu đi đầu trong tinh gọn, tổ chức bộ máy và gương mẫu đi đầu trong việc làm trong sạch đội ngũ. Đây là bước đột phá về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của lực lượng công an.

Đảng bộ Công an Trung ương cũng đã gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, việc cương quyết xử lý các sai phạm của cán bộ không làm giảm đi uy tín mà đã góp phần làm tăng uy tín của lực lượng công an. Ảnh: Bộ Công an.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Công an Trung ương thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm, tiêu cực.

“Việc chủ động, cương quyết xử lý các sai phạm của cán bộ không làm giảm mà góp phần làm tăng uy tín của lực lượng công an, càng chứng tỏ sức mạnh kỷ luật, sự trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của lực lượng CAND”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý Đảng bộ Công an Trung ương tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, không được say sưa với chiến công, thành tích. Bởi Đảng, Nhà nước và nhân dân đang đòi hỏi và cần lực lượng CAND vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa.

Nhiệm kỳ tới, Thủ tướng yêu cầu trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng CAND cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với CAND.

Bên cạnh đó là nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy CAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ và toàn lực lượng; chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục…

Đảng bộ Công an Trung ương cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố thuận lợi và nguy cơ, thách thức đang đặt ra; phải chủ động dự báo từ sớm, từ xa các nguy cơ tác động đến an ninh, an toàn, lợi ích quốc gia dân tộc; có chương trình, kế hoạch, đối sách đấu tranh cụ thể, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nhiều giải pháp đột phá

Trước đó, phát biểu khai mạc Đại hội, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, cho biết nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; nhiều thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen tác động đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Tuy nhiên, Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trong CAND luôn kiên định, vững vàng, đạt được những kết quả rất quan trọng.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Bộ Công an.

Theo Bộ trưởng Công an, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặt ra những khó khăn, thách thức cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đại tướng Tô Lâm nêu rõ Đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng là tập trung kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện, đúng mức kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và bầu đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ trong nhiệm kỳ qua, lực lượng CAND tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn trên mọi mặt công tác.

Trong đó, lực lượng đã triển khai quyết liệt biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương. Ảnh: Bộ Công an.

Lực lượng công an đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như: Đại hội Đảng bộ các cấp, hội nghị quốc tế, hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2…

Cùng với đó, lực lượng công an chủ động nhận diện và giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp nổi lên trong 5 năm qua như tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm trên không gian mạng….

Trong công tác phòng chống tham nhũng, lực lượng công an đã điều tra, phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, thu hồi cho Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp mang tính “đột phá” và đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ. Tổ chức bộ máy của lực lượng CAND được đổi mới theo hướng tinh gọn, đồng bộ, bảo đảm hoạt động nhịp nhàng, ổn định, giảm tầng nấc, trung gian trong điều hành.