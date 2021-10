Thủ tướng: Chấm dứt tình trạng 'mỗi nơi thực hiện một kiểu'

Nêu thực tế các địa phương còn ban hành văn bản riêng, Thủ tướng quán triệt phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc, chấm dứt tình trạng cát cứ, cục bộ.

Nội dung trên được nêu rõ trong thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính (Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương sáng 9/10.

Nhận định tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát, Thủ tướng cho biết vẫn còn tồn tại không ít khó khăn, chưa dự báo hết các tình huống trong chống dịch.

Điển hình như việc chưa tổ chức và kiểm soát tốt việc di chuyển của người dân từ địa bàn có dịch về quê; giao thông đi lại, lưu thông hàng hóa ở một số địa phương còn cát cứ, xảy ra tình trạng ách tắc cục bộ, nhất là việc lập ra các chốt trạm ra vào; các địa phương có lúc, có nơi còn ban hành các văn bản riêng không đúng theo quy định chung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương chấm dứt tình trạng mỗi nơi thực hiện một kiểu. Ảnh: VGP.

Từ những bất cập đã chỉ ra, người đứng đầu Chính phủ quán triệt cần ban hành ngay quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương nếu ban hành văn bản dứt khoát không được trái với các quy định của Trung ương. "Tổ chức thực hiện phải thống nhất trên phạm vi toàn quốc, chấm dứt tình trạng cát cứ, cục bộ mỗi nơi thực hiện một kiểu theo quy định riêng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo các địa phương phối hợp với nhau chặt chẽ, hiệu quả trong tổ chức đưa đón, quản lý người dân về quê, bảo đảm an sinh, an ninh, an toàn trật tự xã hội và an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

Xác định vaccine là yếu tố cốt lõi để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng nhấn mạnh phải tăng cường hoạt động Tổ ngoại giao vaccine; đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết và xem xét kỹ lưỡng, khoa học việc nhập khẩu tiếp theo.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ nhắc nhở cần tính toán tiêm vaccine cho trẻ em và kế hoạch cho năm 2022 ngay từ bây giờ.

Một lần nữa, Thủ tướng quán triệt thống nhất trên toàn quốc về lưu thông và giao thông vận tải (đường thủy, đường bộ, hàng không), có sự quản lý, điều tiết của Chính phủ. “Kiên quyết không để ban hành các giấy phép con, không cát cứ, chia cắt; triển khai thận trọng, an toàn, thực hiện thí điểm theo tuần để điều chỉnh phù hợp và phải tăng cường kiểm tra, giám sát”, Thủ tướng chỉ đạo.

Về an sinh xã hội, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục triển khai tích cực hoạt động hỗ trợ an sinh, không để sót, lọt đối tượng cần hỗ trợ; bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch.