Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường có thể đối diện mức án nào?

Luật sư đánh giá với thiệt hại hơn 50 tỷ đồng do hành vi thiếu trách nhiệm gây ra, ông Cường có thể đối diện mức án cao nhất là 12 năm tù.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường (Thứ trưởng Bộ Y tế) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo công an, trong giai đoạn làm Cục trưởng Cục Quản lý dược, ông Cường có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, xét duyệt và cấp số đăng ký đối với 7 loại thuốc giả gắn nhãn Health 2000 Canada. Ngoài ra, bị can còn bị cáo buộc thiếu giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc.

Hành vi này tạo điều kiện cho 7 loại thuốc giả nhập khẩu vào Việt Nam và được các bị can trong vụ án tiêu thụ, thu về 151 tỷ đồng . Cơ quan tố tụng xác định sai phạm của ông Cường khiến nhiều bệnh nhân ở các cơ sở y tế phải sử dụng thuốc giả, gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng .

Với hành vi này, Thứ trưởng Bộ Y tế có thể đối diện mức án nào?

Luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội

Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là tội danh được áp dụng đối với các chủ thể đặc biệt là người có chức vụ, quyền hạn với lỗi vô ý. Người có chức vụ, quyền hạn khi không làm những việc theo đúng quy định pháp luật, điều lệ công tác hoặc không thực thi đúng nghĩa vụ, quyền hạn, gây hậu quả nghiêm trọng, làm tổn hại sức khoẻ người khác, gây thiệt hại đáng kể về vật chất hoặc thiệt hại tinh thần, uy tín của cơ quan Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân sẽ bị xử lý về tội danh này.

Ông Trương Quốc Cường. Ảnh: Chí Hùng.

Trong vụ việc này, ông Cường đã ký quyết định công bố một số loại thuốc nhập khẩu từ nước ngoài được phép lưu hành tại Việt Nam, trong đó có 2 loại thuốc có hồ sơ không đúng quy định, căn cứ "bút phê" của Thứ trưởng Bộ Y tế khi đó là ông Cao Minh Quang. Hành vi này giúp Công ty Dược phẩm VN Pharma tiêu thụ số thuốc trên, gây thất thoát hơn 50 tỷ đồng .

Thông thường, hành động "bút phê" văn bản của lãnh đạo để đồng ý chỉ định cấp dưới có trách nhiệm thực hiện công việc. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành không có quy định về "bút phê", và hành động này thực chất không có giá trị pháp lý, chỉ mang tính nội bộ.

Ông Cường đã không xem xét rõ ràng điều này mà đặt bút ký quyết định công bố, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn. Do đó, việc cơ quan công an xử lý Thứ trưởng Bộ Y tế về tội Thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng là có cơ sở.

Với mức thiệt hại hơn 50 tỷ đồng , ông Cường có thể bị áp dụng tình tiết định khung gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt bị can phải đối mặt là 7-12 năm tù.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

Hơn nữa, ông Cường còn vi phạm các nguyên tắc làm việc của Đảng trong việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước. Do đó, bên cạnh trách nhiệm hình sự, Thứ trưởng Bộ Y tế còn phải đối mặt với hình thức kỷ luật của Đảng do có hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, căn cứ Quy định 102-QĐ/TW năm 2017.