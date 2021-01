Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác đảm bảo an ninh Đại hội XIII

Chiều 23/1, Đoàn công tác của Tiểu ban An ninh, trật tự Đại hội XIII của Đảng do thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban, làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị bảo đảm an ninh, trật tự của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an Hà Nội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: Quyết Thắng.