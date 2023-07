Thủ quân tuyển nữ Argentina 'tủi thân' trước thềm World Cup nữ 2023

Không giống như các nam đồng nghiệp được tôn vinh là những vị thánh tại quê nhà, đội tuyển nữ Argentina gần như là “người vô hình” trong mắt CĐV.

Cometti tỏ ra chạnh lòng.

Sự thật đáng buồn ấy khiến thủ quân ĐT nữ Argentina phải lên tiếng ngay trước thềm World Cup nữ 2023. “World Cup trước, chỉ có một phương tiện truyền thông đến đưa tin về chúng tôi”, đội trưởng Aldana Cometti nói, “Rốt cuộc, những gì không được chiếu trên truyền hình sẽ không tồn tại".

"Nếu chúng tôi không xuất hiện trên truyền hình và các phương tiện truyền thông không đưa tin về bóng đá nữ hoặc đội tuyển nữ Argentina, nhiều người sẽ không thể biết được. Nhiều cô gái không thể chọn chơi bóng đá vì họ không nhìn thấy nó và không biết chúng tôi hay các đội bóng nữ có tồn tại”.

Thêm một điều đáng quên là Aldana Cometti còn muốn mau mau đến New Zealand vì cô nghĩ rằng khi đến nước đồng chủ nhà World Cup nữ 2023, cô và các đồng đội sẽ được quan tâm nhiều hơn.

“Hãy đến New Zealand để cảm nhận. Vì không chỉ ĐT Argentina mà còn cả Mỹ, Tây Ban Nha. Ngoài ra, cũng có rất nhiều đội bóng giỏi, xứng đáng được xuất hiện tại World Cup”, Cometti, cầu thủ đang khoác áo Madrid CCF nhấn mạnh, “Điều quan trọng là khi đến New Zealand, sẽ có truyền thông ở New Zealand đưa tin về chúng tôi”.

Thông điệp chạnh lòng của Cometti phản ánh một thực tại là so với bóng đá nam có vị thế hùng vĩ, bóng đá nữ chỉ như một kẻ vô hình ở Argentina. Đội tuyển nữ không có tài khoản chính thức trên mạng xã hội. LĐBĐ Argentina cũng không đưa tin nhiều khi các nữ cầu thủ lên đường dự World Cup nữ 2023.

Theo miêu tả, nhiều trận đấu cấp quốc gia của các nữ cầu thủ, "số lượng người xem chưa bằng số cầu thủ xuất hiện trên sân". Do vậy, các nữ cầu thủ Argentina càng có động lực phải gây tiếng vang để giúp người hâm mộ quan tâm đến họ nhiều hơn. Tại vòng chung kết sắp tới, đội bóng này chung bảng với Thụy Điển, Nam Phi và Italy.

Highlights tuyển nữ Đức 2-1 Việt Nam Phút 90+2 của trận giao hữu đêm 24/6 (giờ Hà Nội), Thanh Nhã ghi dấu ấn với pha bứt tốc ghi bàn vào lưới đội tuyển đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA.