Thù lao hai phút xuất hiện của Harry Styles

Harry Styles gây bất ngờ khi thu về hơn 300.000 USD tiền cát-xê cho một phút xuất hiện trong bom tấn “Eternals”.

Thù lao ấn tượng của Harry Styles khi đóng phim Marvel. Ảnh: Marvel Studios.

Theo TheThings, Harry Styles được Marvel Studios trả 380.000 USD tiền cát-xê cho vai diễn trong bom tấn Eternals (2021). Giọng ca As It Was chỉ xuất hiện vỏn vẹn chưa đến 2 phút trong đoạn post-credit. Trong phim, nam ca sĩ vào vai Eros/Starfox, hoàng tử của hành tinh Titan và là em trai của siêu ác nhân Thanos (Josh Brolin thủ vai).

Màn chào sân của Harry Styles trong Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) tuy ngắn, song điều đó vẫn khiến người hâm mộ tỏ ra thích thú khi thấy nam ca sĩ. Hiệu ứng mà Styles mang lại đóng góp một phần thành công cho Marvel khi thu về 402 triệu USD toàn cầu. Một con số ấn tượng bởi tác phẩm ra mắt trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

"Mỗi người trong chúng ta đều lớn lên với mong muốn trở thành siêu anh hùng. Được tham gia vào tác phẩm Eternals là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi rất biết ơn khi được làm việc với đạo diễn Chloé Zhao", Styles nói.

Harry Styles cùng Gemma Chan trên phim trường Eternals. Ảnh: People.

Đạo diễn của Eternals, Chloé Zhao hào hứng khi nói về Eros và việc tuyển chọn Harry Styles. Nữ đạo diễn cho rằng Eros là một nhân vật thú vị bởi anh có liên hệ tới gã titan điên Thanos.

"Tôi thấy Harry Styles một người thú vị và bắt đầu để ý cậu ấy từ bộ phim Dunkirk. Tôi nhận ra Styles rất giống với nhân vật Eros. Tôi thường tuyển chọn diễn viên khi họ và nhân vật có nhiều điểm tương đồng. Tôi rất vui khi Harry Styles đồng ý tham gia Eternals", Zhao chia sẻ.

Nguồn tin thân cận tiết lộ với The Sun rằng Harry Styles và Marvel Studios đã có nhiều cuộc trao đổi về tương lai của Eros trong MCU. Theo đó, giọng ca Sign of the Times dự kiến sẽ góp mặt vào 5 tác phẩm trong 15 năm tới của MCU.

Sự nghiệp diễn xuất của Harry Styles đầy ấn tượng khi anh liên tục vào vai chính trong các tác phẩm như Dunkirk (2017), Don't Worry Darling, My Policeman (2022).