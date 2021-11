Thù lao của Keanu Reeves không tăng sau 20 năm

Sau 20 năm đóng "Ma trận" phần đầu tiên, thù lao của tài tử không tăng đáng kể trong khi các diễn viên cùng thời với anh đã nhận khoản lương kếch xù.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Keanu Reeves là cái tên nổi trội của phòng vé Hollywood. Những phim ăn khách của tài tử này bao gồm: bộ ba phim Ma trận - 1,7 tỷ USD , bộ ba phim John Wick - 587 triệu USD , Speed - 350 triệu USD , Constantine - 231 triệu USD , The Day The Earth Stood Still - 233 triệu USD , Bram Stoker’s Dracula - 216 triệu USD .

Từ bộ phim đầu tiên Youngblood mà anh được trả 3000 USD , Keanu vươn lên trở thành ngôi sao triệu đô. Sắp tới, tài tử có phim mới là Ma trận 4 dự báo cũng sẽ gây sốt tại các rạp chiếu và trên kênh HBO.

Keanu Reeves là ngôi sao nam sở hữu nhiều phim ăn khách tại phòng vé. Ảnh: IMDB.

Là một dự án phim lớn, cộng với tên tuổi của ngôi sao chính, nhiều người dự đoán Keanu sẽ bỏ túi hàng chục triệu USD thù lao. Tuy nhiên, thực tế tài tử chỉ nhận tiền lương không cao hơn so với 3 phần phim trước là bao.

Thu nhập không tới từ cát-xê

Sau gần 2 thập niên, mức lương của Keanu Reeves cho Ma trận 4 là khoảng 12 đến 14 triệu USD . Ngoài ra, anh sẽ nhận được doanh thu phụ sau khi phim công chiếu. Năm 1999, Keanu được trả khoản lương cơ bản cho phần Ma trận đầu tiên là 10 triệu USD , 2 phần tiếp theo là 15 triệu USD . Với thương hiệu điện ảnh gần đây là John Wick, Keanu nhận từ 1 đến 2 triệu USD cho phần phim đầu, khoảng 2,5 triệu USD cho John Wick 2.

So với các ngôi sao hạng A khác, cát-xê của anh kém xa đồng nghiệp. Nam diễn viên Daniel Craig được trả tới hàng chục triệu USD cho phần tiếp theo của Knives Out. Hiện nay, tài tử Dwayne “The Rock” Johnson là diễn viên nam có cát-xê cao nhất Hollywood với 7 đến 9 chữ số.

Thu nhập phần lớn của tài tử đến từ khoản phụ từ doanh thu phim. Ma trận 2 và 3 với mỗi phim đem về 120 triệu USD cho Keanu. Riêng John Wick, tài tử hưởng lợi từ khoản đầu tư cho phim.

Theo Forbes, tổng giá trị tài sản của Keanu ước tính vào khoảng 350 triệu USD .

Tự giảm lương

Keanu Reeves nổi tiếng là diễn viên sẵn sàng giảm cát-xê để giúp đoàn phim bớt gánh nặng tài chính. Năm 1997, nam diễn viên tự cắt bỏ 2 triệu USD phần cát-xê để nhà sản xuất có đủ tiền mời tài tử Al Pacino. Sang tới bộ phim The Replacements, tài tử cũng tự giảm lương để có thể được đóng phim với diễn viên gạo cội Gene Hackman.

Keanu là ngôi sao hào phóng và không quan tâm nhiều đến tiền bạc. Ảnh: IMDB.

“Tiền là thứ tôi hiếm khi nghĩ tới. Trong vài thế kỷ tới, tôi có thể sống dựa vào những gì tôi đã kiếm được”, Keanu Reeves nói với tờ Chicago Tribune.

Ngoài tự giảm lương, Keanu Reeves còn hào phóng với nhân viên trong đoàn phim. Khi một nhân viên trong đoàn Ma trận gặp rắc rối tài chính, anh đã bỏ ra 20.000 USD để giúp đỡ người này. Anh cũng bỏ tiền túi để trả thêm lương cho các nhân viên làm kỹ xảo của 2 phần phim Ma trận.

Để tri ân các diễn viên đóng thế gồm 12 người trong Ma trận 2, tài tử bỏ tiền túi mua tặng họ dàn xe hiệu Harley Davidson. Vào thời điểm đó, mỗi chiếc xe của thương hiệu này có giá từ 7000 USD trở lên. Gần đây nam diễn viên 57 tuổi cũng mua đồng hồ Rolex để tặng nhóm diễn viên đóng thế trong John Wick.

Keanu cũng không mặn mà với thù lao nếu anh nhận về kịch bản kém. Tài tử từng từ chối tham gia Speed 2 dù anh được trả 11 triệu USD vì kịch bản không được như anh mong đợi. Anh kể lại kỷ niệm này: “Đó chỉ là một lần trong đời khi tôi nhận được kịch bản, đọc nó và thấy rằng ‘không ổn’. Kịch bản nói về tàu thủy và tôi nghĩ ‘Xe buýt, rồi tàu thủy. Tàu thủy thì thậm chí chậm hơn cả xe buýt nên tôi đã phản hồi lại ‘Tôi yêu mến mọi người nhưng tôi không thể tham gia phim này được’”.

Có tin đồn hãng phim Sony sau đó đã trừng phạt Keanu bằng cách tẩy chay anh.

Cách tiêu tiền của Keanu cũng khác nhiều ngôi sao ở Hollywood. 20 năm kể từ khi bước vào showbiz, anh mới mua căn nhà đầu tiên. Năm 2003, Keanu tậu về cơ ngơi đầu tiên với giá 6 triệu USD . Trước đó, anh là khách quen tại khách sạn Chateau Marmont, Los Angeles. Ngoài ra, thay vì chi tiền mua xe hơi đắt tiền, Keanu dành tình yêu cho xe phân khối lớn. Anh là đồng sáng lập công ty sửa xe phân phối Arch Motorcycle có trụ sở ở Los Angeles.

Ngoài ra, Keanu dành không ít tiền để làm từ thiện, đặc biệt là đầu tư nghiên cứu điều trị ung thư máu - căn bệnh mà em gái anh mắc phải. Sự hào phóng của nam diễn viên được giới truyền thông khen ngợi.

Cây viết Amy Lamar của trang Celebrity Net Worth nói về tài tử: “Keanu Reeves là người đàn ông với tâm hồn hào phóng thực sự. Dù anh ấy chi hàng triệu USD làm từ thiện hay gây quỹ điều trị ung thư, dành thời gian cho những người kém may mắn với một tâm thế vô tư, không chờ đợi người khác đền đáp, hay anh ấy luôn đảm bảo rằng nhân viên đoàn phim được trả công xứng đáng, anh ấy là người luôn biết cách sống đẹp hơn bất cứ vai diễn mà anh từng đóng”.