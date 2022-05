Thủ khoa thi Đánh giá năng lực đợt 2 đạt 1.107 điểm

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 2022 đợt 2. Trong đó, bài thi cao nhất đạt 1.107 điểm (thang điểm 1.200).

TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2 có 38.774 thí sinh đã tham dự kỳ thi (tỷ lệ dự thi/đăng ký là 96,08%), trong đó 25.255 thí sinh đã dự thi đợt 1.

Kết quả phân tích thi cho thấy điểm trung bình của thí sinh là 671,9 điểm, 61 thí sinh trên 1.000 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.107 điểm và thấp nhất là 212 điểm.

Phổ điểm bài thi ĐGNL đợt 2 năm 2022. Ảnh: TT KT&ĐGCLĐT.

Đánh giá về phổ điểm của đợt thi này so với đợt 1, ông Chính nhận định: “Phân bố điểm đợt 2 có phần ‘lệch phải’ cho thấy kết quả thi của thí sinh trong đợt này có phần cao hơn đợt 1. Điều này là do 65% thí sinh dự thi đã tham gia đợt thi trước. Phân bố điểm đợt 1 của nhóm thí sinh này có phần cao hơn phân bố điểm chung. Kết quả đợt 2 của nhóm thí sinh này tăng rất ít so với kết quả đợt 1 (điểm trung vị đợt 1 là 692 điểm, đợt 2 là 702 điểm)".

Từ chiều 31/5, thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên hệ thống. Từ ngày 10/6, giấy chứng nhận kết quả thi ĐGNL sẽ được gửi đến thí sinh qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm đến địa chỉ liên lạc mà thí sinh đã đăng ký trước đó.

Dự kiến trước ngày 30/6 (tức trước kỳ thi tốt nghiệp THPT), các đơn vị trong hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ lọc ảo, xét tuyển chung và công bố kết quả thí sinh trúng tuyển. Đối với các đơn vị ngoài, đơn vị sẽ căn cứ vào số liệu được cung cấp để có phương án tuyển sinh phù hợp.

Theo thông tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM, năm nay, 86 cơ sở giáo dục đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển.