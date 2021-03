Thu gần 45.000 tỷ đồng thuế từ nhà, đất trong quý I

Số thu từ nhà, đất bao gồm tiền sử dụng đất là một trong những khoản thu tăng trưởng khá trong quý I/2021, mang về cho ngân sách Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng.

Đây là thông tin được Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính ghi nhận trong báo cáo thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước quý I/2021.

Trong đó, Bộ Tài chính cho biết sau Tết Nguyên đán 2021, dù một số địa phương vẫn chịu ảnh hưởng của đợt tái bùng phát dịch Covid-19, nhưng nhìn chung các hoạt động sản xuất kinh doanh đã cơ bản trở lại bình thường và tác động tích cực đến hoạt động thu, chi NSNN trong quý I.

Cụ thể, tổng thu NSNN quý I ước đạt 403.700 tỷ đồng , tương đương 30,1% dự toán và tăng 0,3% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa đạt 30% dự toán, tăng 1,2%; thu từ dầu thô đạt 34,6% dự toán nhưng giảm gần 50%; còn cân đối thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 30,8% dự toán, tăng 9,7%.

Theo cơ quan quản lý tài khóa, quý đầu năm ghi nhận 8/12 khoản thu và nhóm khoản thu đạt trên 25% dự toán. Bao gồm thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 28,2% dự toán, tăng 5%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 33,5% dự toán, tăng 8%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 35,2% dự toán, tăng 22,4%; các khoản thu về nhà, đất đạt 32,3% dự toán, tăng 8,3%...

Ở chiều ngược lại, tổng chi NSNN quý đầu tiên của năm 2021 đạt 341.900 tỷ, tương đương 20,3% dự toán và cao hơn 0,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt gần 60.800 tỷ, bằng 12,7% dự toán, giảm 1,4%; chi trả nợ lãi đạt 31.000 tỷ, bằng 28,2% dự toán nhưng giảm 5,2%; chi thường xuyên đạt 249.900 tỷ, bằng 24,1% dự toán và tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Thị trường nhà, đất sôi động từ cuối năm 2020 đến nay là nguyên nhân giúp số thu ngân sách từ nhà và đất tăng khá so với cùng kỳ. Ảnh: Hiếu Công.

Báo cáo thực hiện công tác thuế 3 tháng đầu năm của Tổng cục Thuế cho biết thêm đến hết quý I, riêng số thu NSNN do cơ quan thuế quản lý đã đạt 347.346 tỷ, bằng 31,1% so với dự toán và tương đương 98,8% cùng kỳ. Số này bao gồm 339.319 tỷ thu nội địa; 8.027 tỷ thu từ dầu thô.

Theo cơ quan quản lý thuế, trong quý đầu tiên của năm mới dù nhiều địa phương, ngành nghề vẫn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng nhiều khoản thu vẫn ghi nhận tăng trưởng tốt.

Cụ thể, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh (gồm doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và công thương nghiệp ngoài quốc doanh) ước đạt 191.254 tỷ, bằng 32,7% dự toán và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2020. Đây cũng là mức thu cao so với mức thực hiện quý I của những năm gần đây (quý I/2018 đạt 24,9% cả năm, tăng 6,2%; quý I/2019 thực hiện 26% dự toán, tăng 16,7%; quý I/2020 thực hiện 28,3% dự toán, tăng 6,6%).

Đáng chú ý, các khoản thu từ nhà, đất trong riêng quý I đã đạt 44.798 tỷ đồng , tương đương 32,3% dự toán và tăng 8,3% so với cùng kỳ, mức tăng cao so với những năm trước và so với mặt bằng chung năm nay. Trong đó, thu tiền sử dụng đất ước đạt 38.916 tỷ, tăng 9,5%.

Theo đánh giá của Tổng cục thuế, so với những năm gần đây, tổng thu nội địa quý I/2021 đạt thấp về tốc độ, nhưng đạt khá về tiến độ thực hiện dự toán.

Nguyên nhân do tình hình kinh tế quý IV/2020 có sự hồi phục tốt do dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát. Đặc biệt, thị trường bất động sản từ cuối năm 2020 đến nay tiếp tục sôi động, các địa phương triển khai tốt công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá đất và cho thuê đất nên thu từ đất đai đạt khá so với dự toán và tăng so với cùng kỳ và đóng góp lớn vào số thu chung.