Thứ được bí mật thêu lên chiếc váy cố Nữ hoàng Elizabeth II

Sir Norman Hartnell là người đã được giao việc thiết kế chiếc váy cho lễ đăng quang của cố Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1953, khi trước đó ông đã thiết kế trang phục cho lễ cưới của bà, Newsweek đưa tin.

Mới đây, chuyên gia về thời trang cho hoàng gia Miranda Holder đã đăng video trên TikTok thảo luận về trang phục của ông Hartnell.

Bà Holder cho biết bộ váy cho nữ hoàng đã mất 8 tháng để lên ý tưởng và thiết kế, và được coi là một trong những biểu tượng quan trọng của thời trang thế kỷ XX.

Bà nói ông Hartnell đã bí mật bổ sung một chi tiết vào áo choàng của cố Nữ hoàng Elizabeth II mà bà không biết cho đến lễ đăng quang.

“Người thợ may đã thêu chiếc cỏ bốn lá tinh xảo lên chiếc áo choàng. Đây là biểu tượng của sự may mắn, và thể hiện sự tận tâm của ông với vị quân chủ. Biểu tượng này được thêu ở vị trí mà Nữ hoàng Elizabeth II đặt tay trái trong suốt buổi lễ, để bà có thể chạm vào nó nhằm mang lại kết quả tốt nhất", bà Holder nói.

Nữ hoàng hài lòng với hiệu ứng đến từ chiếc áo choàng và đã nói với ông Harthnell rằng nó mang cảm giác “vinh quang”. Bà sau đó đã mặc lại trang phục này khi phát biểu tại quốc hội trong chuyến thăm các nước khối Thịnh vượng chung.

Ngày nay, chiếc váy cho lễ đăng quang của cố Nữ hoàng Elizabeth II là một phần trong bộ sưu tập Hoàng gia và được trưng bày trong một số dịp. Gần nhất, trang phục được trưng bày tại lâu đài Windsor trong đại lễ bạch kim của cố nữ hoàng Anh.

Chín cuốn sách nên đọc về Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Độc giả có thể hiểu sâu hơn về cuộc sống, gia đình và cá tính của Nữ hoàng Elizabeth qua chín cuốn sách do New York Times giới thiệu. Trong đó có thể kể đến cuốn Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch - cuốn tiểu sử cung cấp nhiều thông tin và được ra mắt trùng với lễ kỷ niệm kim cương của Nữ hoàng (2012).

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.