Thủ đoạn lừa tình hơn 30 người đẹp của Ngô Diệc Phàm

Cảnh sát xác định Ngô Diệc Phàm và ê-kíp đã lừa gạt các cô gái bằng chiêu thức tuyển nghệ sĩ trá hình, và sau đó biến họ thành đối tượng phục vụ tình dục.

Tối 22/7, China Times đưa tin cảnh sát Bắc Kinh công bố báo cáo điều tra, chính thức xác nhận lối sống và hành vi lệch lạc của Ngô Diệc Phàm. Cơ quan chức năng cũng khẳng định nam nghệ sĩ thực sự có hành vi dụ dỗ Đô Mỹ Trúc đến nhà riêng. Cả hai có quan hệ tình ái đúng như lời tố cáo của hot girl 19 tuổi.

Ngô Diệc Phàm đã ngừng hoạt động nghệ thuật, tiếp nhận điều tra từ cơ quan chức năng. Ảnh: Weibo.

Theo China TiNgomes, kết luận từ phía cảnh sát cho thấy scandal của Ngô Diệc Phàm ngày càng nghiêm trọng. Bê bối không chỉ dừng lại ở mức độ đời sống tình cảm cá nhân, thói quen ăn chơi trụy lạc của giọng ca 31 tuổi, mà còn dính líu đến pháp luật khi Đô Mỹ Trúc khai bị xâm hại tình dục.

Ngoài ra, vụ việc còn có dấu hiệu phạm tội tập thể khi truyền thông xác định nhiều nhân viên của Ngô Diệc Phàm đã tham gia và hình thành đường dây lừa đảo các cô gái để phục vụ tình dục cho nam thần tượng.

Mượn chiêu tuyển diễn viên

Theo báo cáo của cảnh sát Bắc Kinh, việc Ngô Diệc Phàm mượn chiêu tuyển diễn viên cho công ty để tìm gái trẻ đến mua vui là sự thật. Đô Mỹ Trúc cũng bị lừa theo cách này. Tổng hợp thêm những lời tố cáo của các nạn nhân khác trong nhiều ngày qua, cơ quan chức năng xác nhận thói quen "săn gái" dưới danh nghĩa công việc của nam ca sĩ.

Cảnh sát Bắc Kinh cho biết Ngô Diệc Phàm đã thông qua người đại diện, liên hệ với Đô Mỹ Trúc với lý do tuyển nữ chính MV. Sau đó, Đô Mỹ Trúc được đưa đến nhà riêng của anh để tham gia tiệc rượu cùng 10 người khác vào đêm khuya.

Đến nơi, cô bị chuốc rượu liên tục và không được phép rời đi. Sau khi uống say, Đô Mỹ Trúc ngủ lại nhà nam ca sĩ và cả hai có phát sinh quan hệ tình ái. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng xác định Ngô Diệc Phàm thu điện thoại của khách mời mỗi khi tham gia tiệc.

Ngô Diệc Phàm thể hiện sự tinh ranh ở chỗ sau khi xâm hại Đô Mỹ Trúc không vội vàng rũ bỏ trách nhiệm, mà tỉ tê lời ngon ngọt bằng cách "tặng" cho cô danh xưng người yêu để nữ sinh này không làm ầm ĩ mọi chuyện. Cảnh sát đã chứng thực việc nam ca sĩ chuyển 5.000 USD cho Đô Mỹ Trúc đi mua sắm sau vụ việc.

Vụ đấu tố tình ái của Đô Mỹ Trúc - Ngô Diệc Phàm dần đi đến hồi kết. Ảnh: Sina.

Theo Sina, kết luận điều tra từ cảnh sát đã "vả mặt" Ngô Diệc Phàm bởi nhiều lời tố cáo của Đô Mỹ Trúc sau khi được kiểm chứng đều đúng sự thật.

Trước đó, vào ngày 19/6, giọng ca July phủ nhận có quan hệ tình ái với hot girl sinh năm 2002: "Tôi chỉ gặp Đô Mỹ Trúc duy nhất một lần ở bữa tiệc. Tôi không ép rượu hay thu điện thoại của ai và càng không có vi sai trái như cô ta cáo buộc". Đồng thời, Ngô Diệc Phàm cũng nhấn mạnh "chưa từng làm những chuyện như xâm hại, dụ dỗ, lừa tình hay săn gái vị thành niên.

Hiện tại, chỉ còn cáo buộc Ngô Diệc Phàm nhiều lần lừa gạt người vị thanh niên quan hệ tình dục là chưa được xác nhận, vẫn đang trong quá trình điều tra.

QQ nhận định dựa trên nhan sắc và hồ sơ "thả thính" được các người đẹp phơi bày trên Internet, có thể thấy rõ hứng thú với các cô gái nhỏ tuổi, ngoại hình thanh thuần của Ngô Diệc Phàm. Điều này khớp hoàn toàn với tiết lộ của Đô Mỹ Trúc.

Cô từng cho biết các cô bạn gái "ngắn hạn" của Ngô Diệc Phàm, nhất định đều phải sinh sau năm 2000, tốt nhất là chưa tốt nghiệp trung học và có ngoại hình xinh đẹp.

"Khi tôi tới casting và nói mình sinh năm 1999, nhân viên của Ngô Diệc Phàm còn cho biết ưu tiên của họ là các cô gái sinh năm 2000-2002", một cô gái từng ứng tuyển vào công ty của nam thần tượng tiết lộ trên 163.

Đô Mỹ Trúc và người đẹp Trương Đan Tâm khẳng định, Ngô Diệc Phàm luôn tán gái theo đúng một quy trình gồm 3 bước. Đầu tiên anh sẽ diễn vai người đàn ông tử tế, thiếu thốn tình cảm và sợ bị lừa gạt trong tình trường để đưa đối tượng vào tròng. Trong quá trình này, nam nghệ sĩ không ngần ngại gửi ảnh khiếm nhã, lời nói mồi chài các cô gái.

Sau khi đạt được ý nguyện "lên giường" với cô gái mình muốn, Ngô Diệc Phàm bắt đầu tỏ ra yêu chiều, hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm và tạo lòng tin bằng vật chất. Cuối cùng, khi tìm được "con mồi mới", anh sẽ chơi trò bạo lực lạnh, vứt bỏ nạn nhân.

Trả lời phỏng vấn độc quyền trên 163, Đô Mỹ Trúc tiết lộ mỗi thành phố Ngô Diệc Phàm tới làm việc đều tìm các cô gái khác nhau để quan hệ. N

Đô Mỹ Trúc cho biết ngoài chiêu tuyển diễn viên, Ngô Diệc Phàm còn "tuyển phi" trong chính fandom của mình, ve vãn nhiều nữ nghệ sĩ trẻ chưa có bước đột phá về danh tiếng trong showbiz. Không chỉ vậy, anh còn lợi dụng những cô gái từng lên giường giới thiệu thêm những người đẹp khác, bằng cách tặng đồ hiệu hoặc chuyển khoản 1.500 USD phí giới thiệu cho mỗi lần giao dịch.

Ê-kíp cấu kết

Trong tiết lộ mới nhất của Đô Mỹ Trúc, người đẹp cho hay bị cả đội ngũ quản lý của cựu thành viên nhóm EXO lừa gạt, biến cô thành đối tượng phục vụ tình dục cho ông chủ.

Qua điều tra, cảnh sát Bắc Kinh xác định Phùng Manh chính là người đã đưa Đô Mỹ Trúc đến tiệc rượu của nam ca sĩ với lý do gặp mặt nghệ sĩ mới.

Theo nữ sinh viên ngành truyền thông, Phùng Manh từng nhiều lần dụ dỗ cô đi chơi với Ngô Diệc Phàm, nhưng cô bị từ chối. Đến ngày 5/12/2020, nữ quản lý hẹn gặp Mỹ Trúc bàn bạc công việc, nhưng thực chất là đưa đến tiệc rượu. Tại đây, mỹ nhân 10X cho biết đã nhiều lần từ chối uống rượu do tửu lượng kém, song vẫn bị nhân viên Ngô Diệc Phàm ép uống đến mức bất tỉnh.

"Bởi vì Phùng Manh là nữ nên tôi không đề phòng. Cũng là chị ấy đưa tôi vào phòng riêng của Ngô Diệc Phàm. Tôi không chủ động đi vào, không hề cố ý ngủ lại", Mỹ Trúc cho biết.

Nhiều người đẹp tố cáo bị đoàn đội của Ngô Diệc Phàm tiếp cận lấy thông tin với lý do tuyển nghệ sĩ mới cho công ty. Ảnh: Sohu, Weibo.

Theo QQ, Phùng Manh là người nắm giữ và che giấu bí mật đời tư cho Ngô Diệc Phàm. Cô cũng trực tiếp tham gia vào quá trình tuyển chọn mỹ nhân cho nam ca sĩ. Một số nguồn tin cho biết từng nhìn thấy Phùng Manh "tuyển gái" cho ngôi sao Hóa ra anh vẫn ở đây ngay trên trường quay The Rap of China, bằng cách lấy số liên hệ của tất cả cô gái có ngoại hình ưu tú.

Hiện tại, vẫn chưa rõ tình trạng của nữ quản lý 28 tuổi. Lần cuối cùng cô tương tác trên mạng xã hội là vào tháng 6. Phùng Manh đã đổi ảnh đại diện sang màu đen khi Đô Mỹ Trúc bắt đầu tố cáo Ngô Diệc Phàm. Kể từ đó đến nay cô khóa tài khoản cá nhân và mất hút.

Không chỉ Phùng Manh, các nhân viên khác trong ê-kíp của Ngô Diệc Phàm cũng bị ví như quân ma cô giữa showbiz. Theo QQ, Mao Khả Dị thường xuyên giả làm đại fan, gửi tin mời các cô gái xinh đẹp dự sự kiện. Khả Dị bị phát hiện theo dõi lượng lớn tài khoản cá nhân của nhiều cô gái xinh đẹp.

Trương Tiểu Niên, chồng của Phùng Manh cũng là người tìm kiếm, tuyển chọn và móc nối các cô gái cho nam ca sĩ. Cách thức của Trương Tiểu Niên cũng là nhắn tin mời các "con mồi" đi chơi cùng đoàn đội ở nước ngoài, nhưng thực chất là tìm người phục vụ Ngô Diệc Phàm. Sau khi bị vạch mặt, hiện tại, Trương Tiểu Niên đã hủy tài khoản cá nhân và bỏ trốn.

Hot girl Tiểu Chương cho biết cô từng nhận được tin nhắn mời đi xem chung kết The Rap of China. Người xưng là nhân viên của Ngô Diệc Phàm liên tục nhắn tin gạ gẫm. Sau một thời gian không thuyết phục được Tiểu Chương, người này còn đề nghị cô giới thiệu bạn nữ xinh đẹp cho họ.

Người đẹp khác là Tiểu Nhu chia sẻ cũng được đoàn đội Ngô Diệc Phàm hẹn tới Vô Tích để phỏng vấn. Thủ đoạn chào mời vẫn là vé xem chung kết The Rap of China. Tuy nhiên, sau khi gặp mặt biết Tiểu Nhu đã qua tuổi thành niên, các nhân viên đã loại bỏ cô với lý do Ngô Diệc Phàm muốn tìm người để gửi đến các show tuyển chọn thần tượng.

Theo hot girl Tiểu Đang, cô từng được nhân viên của cựu thành viên nhóm EXO trực tiếp mời đến quán bar gặp mặt và "tình một đêm" với Ngô Diệc Phàm.

Ngoài ra, bạn thân Lý Cảnh Hào là người thay nam ca sĩ mở tiệc thác loạn với hàng chục người đẹp. Anh họ Ngô Lâm vừa giúp Ngô Diệc Phàm quản lý công ty vừa giúp em trai săn gái. Ngô Lâm đã tẩu tán tài sản và tháo chạy sau khi bê bối của ca sĩ 31 tuổi nổ ra.

Theo Đô Mỹ Trúc, Ngô Diệc Phàm và bạn bè có một nhóm chat riêng để gửi ảnh, lựa chọn người đẹp cùng "vui vẻ" và thảo luận những vấn đề tình dục khiếm nhã.

Trên QQ, Đô Mỹ Trúc cho biết đội ngũ quản lý của Ngô Diệc Phàm rất gian trá, quỷ quyệt. Họ đe dọa buộc các nạn nhân im miệng. Chính hot girl cũng bị ê-kíp nam nghệ sĩ dàn xếp để tống vào tù vì tội tống tiền, mua bài truyền thông bẩn nhằm bối xấu và hạ bệ cô.