Thủ đoạn của băng nhóm cướp giật tài sản tại lễ hội Sầm Sơn

Bằng cách tụ tập thành nhóm, xô đẩy gây lộn xộn rồi cướp giật, nhóm của Quẹo gây ra hơn 10 vụ cướp, cướp giật chỉ sau hơn một giờ có mặt tại TP Sầm Sơn.

Nghi phạm Trịnh Ngọc Quẹo. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ Trịnh Ngọc Quẹo (35 tuổi, quê Kiên Giang) cùng 24 nghi phạm khác để điều tra các hành vi cướp tài sản và cướp giật tài sản.

Theo công an, tối 22/4, cơ quan chức năng tiếp nhận trình báo của nhiều người dân về việc bị kẻ xấu cướp, cướp giật tài sản tại lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển 2023. Sau 3 ngày xác minh, công an triệt phá băng nhóm tội phạm do Quẹo cầm đầu.

Nhà chức trách cho biết đây là băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp hoạt động liên tỉnh, các nghi phạm tới từ nhiều địa phương khác nhau như An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang hay Long An. Trong đó, nhiều người gây án là thành viên trong cùng gia đình.

Bằng phương thức tụ tập thành nhóm tại nơi đông người, tạo tình huống xô đẩy, gây lộn xộn rồi áp sát, chiếm đoạt tài sản và tuồn ra cho đồng phạm chờ phía ngoài, băng nhóm này đã gây ra hàng chục vụ cướp, cướp giật tài sản tại các khu vực đông người trên cả nước. Riêng trong tối 22/4, chỉ trong hơn một giờ có mặt, nhóm này gây ra liên tiếp hơn 10 vụ cướp, cướp giật trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 21 sợ dây chuyền kim loại và nhiều mặt dây chuyền khác. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xác minh làm rõ.