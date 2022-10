Aarhus (Đan Mạch) không nổi bật trên bản đồ du lịch, nhưng lại là trung tâm về văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, lịch sử và thiết kế của châu Âu.

Aarhus được vinh danh là thủ đo văn hóa châu Âu 2017. Ảnh: Nick Brundle.

Aarhus do người Viking thành lập vào thế kỷ 8 ở phía đông vùng Jutland (phần lục địa của Đan Mạch kéo dài đến biên giới nước Đức). Thành phố nhỏ bé này chỉ vỏn vẹn 350.000 người sinh sống. Nhịp sống yên bình đậm chất Bắc Âu khiến nơi đây trở thành điểm đến đáng ghé thăm bậc nhất châu Âu.

Thành phố tên lạ ít người biết

Ngay khi rời khỏi nhà ga xe lửa ở trung tâm thành phố Aarhus, du khách sẽ bắt gặp ngay một con phố đi bộ đầy nhộn nhịp với mặt tiền lát gạch đỏ cổ kính, nhà thờ mang phong cách Phục hưng Gothic cao chót, cùng hàng dài những chiếc xe đạp dựng bên đường. Những ấn tượng đầu tiên về thành phố đều mang hơi thở đậm nét Đan Mạch, tờ The Daily Beast nhận xét.

Quang cảnh thành phố Aarhus vào buổi tối. Ảnh: Walter Bibikow.

Thành phố nhỏ cũng để lại nét riêng trong cảm nhận của du khách nhờ mùi hương. Mùi hương ở Aarhus là hương thơm từ bạch đậu khấu và quế từ một tiệm bánh nhỏ, mùi bánh mì nóng hổi tại một quầy sandwich, bánh churros mới chiên từ một căn bếp phía sau bức tường, mùi thịt nướng từ một cửa hàng Thổ Nhĩ Kỳ với hàng dài khách đang đợi ngoài cửa.

Không nổi tiếng, sầm uất và hút khách du lịch như Copenhagen, nhưng Aarhus lại hấp dẫn nhờ lịch sử lâu đời. Là thành phố cổ nhất trong số các thành phố lớn vùng Bắc Âu, giàu tính lịch sử, nhiều công trình kiến trúc độc đáo, nơi đây được lựa chọn trở thành thủ đô văn hóa của châu Âu năm 2017.

Aarhus lưu lại sự kiện này bằng cách khắc lên vỉa hè quanh thành phố dòng chữ “AARHUS 2017”. Người dân và chính quyền địa phương tổ chức lễ hội thường niên với thông điệp rằng nghệ thuật, văn hóa và cộng đồng là những yếu tố cần thiết để tạo nên một thành phố hưng thịnh.

Ngoài ra, Aarhus từ lâu đã trở thành một trung tâm văn hóa nhờ sở hữu trường đại học lớn nhất ở vùng Bắc Âu cùng tên. Khu vực từng là nơi sinh sống của người Vikings này lấy văn hóa và giáo dục làm sứ mệnh phát triển cốt lõi.

Ẩm thực bền vững

Ngoài khía cạnh văn hóa, Aarhus còn sở hữu nền ẩm thực không thua kém thành phố lớn trên thế giới nào. Văn hóa ẩm thực của Aarhus mang nhiều nét tương đồng với Copenhagen. Các món ăn tại đây mang tinh thần mới mẻ, bền vững và đơn giản.

Hầu hết nhà hàng tại thành phố đều theo xu hướng phát triển bền vững từ nội thất, dụng cụ nhà bếp đến các bữa ăn.

Hærværk là nhà hàng ở Aarhus được The Daily Beast đánh giá cao. Nhà hàng có thực đơn 6 món thay đổi hàng tuần, thậm chí là hàng ngày, tùy thuộc vào nguyên liệu có trong kho.

Nhà hàng xây dựng các bữa ăn có nguồn gốc rõ ràng từ trang trại, theo mô hình farm to table (từ trang trại đến bàn ăn).

Nhà hàng Moment được bao quanh bởi thiên nhiên. Ảnh: Andrew Kirell.

Thực khách cũng có thể thưởng thức bữa ăn "xanh" tại một trang trại kết hợp nhà hàng nằm trong khuôn viên công viên Quốc gia Mols Bjerge. Cặp vợ chồng chủ nhà hàng Moment tại đây đã "tạo ra một kỳ tích giữa thiên nhiên và ẩm thực", tờ The Daily Beast nhận định.

Du khách có thể tự do đi lại trong khuôn viên của Moment với một ly cocktail trên tay, tham quan trang trại rau sạch. Tại đây, thực đơn có thay đổi dựa trên những nguyên liệu có sẵn tại vườn trong ngày. Thực đơn nhà hàng không có thịt vì hướng tới mục đích giảm thiểu khí thải nhà kính.

Thành phố của những bảo tàng

Tìm kiếm những điểm tham quan thú vị tại Aarhus, du khách không thể bỏ qua các bảo tàng và những công trình kiến trúc tráng lệ đậm chất Đan Mạch, giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.

The Old Town hay Den Gamle By là một bảo tàng ngoài trời rộng lớn trong diện mạo những ngôi nhà Đan Mạch từ năm 1860. Bản thân mỗi ngôi nhà này là một bảo tàng riêng, chứa xưởng chế tác, tiệm bánh hay nhà máy bia với những công thức xưa cũ.

Ngoài ra, du khách có thể đi dạo một đoạn ngắn đến Mollestien, con đường bình dị có từ thế kỷ 19 với những ngôi nhà đẹp như tranh vẽ, đầy màu sắc với mái lợp và hoa mọc dọc theo khung cửa gỗ.

Một quán bar rooftop tại cửa hàng bách hóa Salling. Ảnh: Frame & Work.

Dọc theo con phố đi bộ của Aarhus tọa lạc cửa hàng bách hóa Salling. Điều khiến nó trở nên tách biệt khỏi những cửa hàng khác là sở hữu mái nhà với sân thượng lớn, tập trung nhiều tiệm cà phê, quán bar bao quanh bởi cây xanh.

Không chỉ dừng lại ở đó, "viên ngọc quý thực sự" của thành phố là bảo tàng nghệ thuật ARoS Aarhus. Chiếc cầu thang xoắn ốc tại đây đưa du khách trải nghiệm từng buổi triển lãm nghệ thuật đẳng cấp thế giới.

Bảo tàng nghệ thuật ARoS Aarhus. Ảnh: View Pictures.

Xung quanh Aarhus, du khách có thể chiêm ngưỡng các trang viên lịch sử trải dài con đường. Trong đó phải kể đến lâu đài của Vua Đan Mạch Erik VI từ năm 1313.