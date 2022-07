'Thor 4' vẫn thống trị phòng vé, phim của Tom Cruise sắp lập kỷ lục

"Thor: Love and Thunder" tiếp tục đứng đầu phòng vé trong tuần thứ hai. Trong khi đó, "Top Gun: Maverick" sắp phá kỷ lục doanh thu của "Star Wars: The Last Jedi" và "The Avengers".

Theo Variety, Thor: Love and Thunder sẽ thống trị phòng vé lần nữa vào cuối tuần thứ hai công chiếu. Bộ phim về cuộc phiêu lưu của vị thần Bắc Âu và bạn gái vượt trội so với những tác phẩm mở màn khiêm tốn hơn như Where the Crawdads Sing và Paws of Fury: The Legend of Hank.

Phần 4 của Thor đang có con đường dễ dàng để duy trì vị trí đầu bảng. Phim thu về 13,8 triệu USD vào thứ sáu, giảm gần 80% so với ngày khởi chiếu (bao gồm suất chiếu sớm).

Phần thứ 4 về Thor kiếm tiền tốt tại phòng vé dù nội dung bị chê.

Giảm sâu nhưng phim lại có tín hiệu khả quan hơn các phần trước của Marvel. Vào cuối tuần thứ hai ra mắt, Doctor Strange in the Multiverse of Madness có mức giảm 81% và Spider-Man: No Way Home giảm 84%.

Dịp cuối tuần, Thor: Love and Thunder dự kiến thu về 45 triệu USD từ 4.375 rạp chiếu. Bộ phim nâng tổng doanh thu nội địa vượt mức 230 triệu USD , đánh dấu tác phẩm có doanh thu cao thứ sáu trong năm tại Bắc Mỹ.

Where the Crawdads Sing - bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết bí ẩn giết người nổi tiếng - dự kiến thu về 15 triệu USD từ 3.650 địa điểm trong tuần đầu công chiếu. Đây là màn ra mắt khá lớn so với tác phẩm có kinh phí khiêm tốn 24 triệu USD .

Crawdads sẽ mở màn với doanh thu 10 triệu USD và đứng vị trí thứ ba tại phòng vé. Phim có nội dung về cuộc điều tra giết người nhận 38% điểm số trên Rotten Tomatoes. Khán giả cũng đón nhận bộ phim với điểm số A- trên Cinema Score.

Paws of Fury: The Legend of Hank của Paramount không tạo được nhiều tiếng vang. Bộ phim hoạt hình dự kiến chỉ thu được 6,2 triệu USD từ 3.475 rạp chiếu. Phim đang phải cạnh tranh gay gắt với hai tác phẩm dành cho gia đình, thiếu nhi đình đám là Minions: The Rise of Gru và Thor: Love and Thunder.

Cuộc phiêu lưu của Tom Cruise trong Top Gun: Maverick được khán giả quan tâm.

Minions: The Rise of Gru thu về 25,3 triệu USD trong tuần thứ ba. Bộ phim hoạt hình hài hước hiện là tác phẩm có doanh thu cao thứ năm trong năm tại Bắc Mỹ. Trong khi đó, Top Gun: Maverick tạo ra ấn tượng khác ở phòng vé. Phim thu 11,7 triệu USD và nâng tổng doanh thu nội địa lên 609 triệu USD .