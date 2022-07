‘Thor 4’ đặt mục tiêu mở màn 150 triệu USD

Doanh thu phòng vé mở màn của “Thor: Love and Thunder” được kỳ vọng đạt 150 triệu USD.

Ngày 6/7, theo trang Variety, dự án điện ảnh Thor: Love and Thunder đang trên đà công phá các phòng vé trong nước. Bộ phim dự kiến thu về 145 triệu USD đến 155 triệu USD và đạt mức cao nhất 170 triệu USD trong cuối tuần này. Phim được chiếu tại 4.300 rạp phim ở Bắc Mỹ.

Tại phòng vé quốc tế, doanh thu bom tấn Marvel đang nằm trong khoảng 140 triệu đến 150 triệu USD ở đa số thị trường lớn, ngoại trừ Trung Quốc, Nga và Pháp.

Doanh thu mở màn của Thor: Love and Thunder được cho là vượt qua The Batman ( 134 triệu USD ), ngang hàng với Jurassic World Dominion ( 145 triệu USD ) và đạt mức xấp xỉ 185 triệu USD của Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Doanh thu mở màn của Thor: Love and Thunder đặt mục tiêu 150 triệu USD .

Năm 2017, Thor: Ragnarok thu về 123 triệu USD tại Bắc Mỹ trong tuần đầu công chiếu. Phần 3 của loạt phim về Thần Sấm khép lại với doanh thu 315 triệu USD trong nước và 853 triệu USD trên toàn thế giới. Dựa vào những dự đoán ban đầu, Thor: Love and Thunder có khả năng vượt qua thành tích của Thor: Ragnarok.

Đối với Thor: Love and Thunder, dự án Marvel được phát hành bởi Disney, mở màn với 150 triệu USD hoặc hơn là một kết quả tích cực. Lý do là những bộ phim siêu anh hùng như Spider-Man: No Way Home và Doctor Strange in the Multiverse of Madness vẫn có sức hút lớn với khán giả ở thời điểm này.

Thor: Love and Thunder gây ấn tượng với hầu hết giới phê bình, một trong số đó là Owen Gleiberman của Variety. Ông cảm thấy hài lòng và khuyên mọi người nên xem thử bộ phim.

Theo Comscore, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ trong nửa đầu năm nay đạt 3,9 tỷ USD , tức tăng 24,6% so với cùng thời điểm năm 2021 nhưng giảm 32,4% so với 2019. Sự trở lại của bom tấn Marvel được kỳ vọng khuấy động phòng vé Hollywood mùa hè này.

Thor: Love and Thunder là dự án thứ tư trong loạt phim riêng về nhân vật Thor (Chris Hemsworth đảm nhiệm) và là bộ phim thứ hai (trên tổng số ba phim của Marvel) ra rạp trong 2022. Phim được Disney sản xuất và phát hành.

Trong phần thứ tư của Thor, nhân vật do Chris Hemsworth thủ vai không còn là người duy nhất có khả năng triệu hồi búa thần Mjolnir. Nhà vật vật lý thiên văn Jane Foster (Natalie Portman đóng) cũng sở hữu sức mạnh này. Cả hai cùng chiến đấu chống lại Gorr the God Butcher (do Christian Bale đảm nhiệm) - nhân vật phản diện có ý định tiêu diệt các vị thần còn lại trong dải ngân hà.

Thor: Love and Thunder ra mắt tại Việt Nam từ ngày 7/7.