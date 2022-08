Thông tin vụ Đội CSGT Tân Sơn Nhất bị tố vòi tiền

Bộ Công an đã thụ lý đơn tố cáo liên quan đến vụ việc anh Thái Đăng Phú tố cáo cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất vòi tiền người vi phạm giao thông.

Ngày 13/8, nguồn tin của phóng viên xác nhận Bộ Công an đã có thông báo về việc thụ lý tố cáo liên quan đến đơn tố cáo vụ việc cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất vòi tiền người vi phạm giao thông. Thông báo do Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Trần Quốc Tỏ ký.

Thông báo này cho biết Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của anh Thái Đăng Phú (ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) tố cáo thượng úy Huỳnh Tấn Minh, nguyên cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất (PC08) Công an TP.HCM có hành vi: Quá trình xử lý lỗi vi phạm giao thông ngày 15/2/2020 đã lấy của anh Phú 2 triệu đồng và đòi anh Phú đưa thêm 3 triệu đồng, thì mới trả giấy phép lái xe (Anh Minh cho anh Phú số điện thoại 03949561... để liên lạc, hẹn gặp đưa tiền); Tố cáo chỉ huy đội CSGT Tân Sơn Nhất và đồng chí Hoàng Thành Luân, nguyên cán bộ PC08, Công an TP.HCM bao che cho sai phạm của anh Huỳnh Tấn Minh.

Thông báo nêu theo quy định của pháp luật, Bộ trưởng Bộ Công an thụ lý 2 nội dung tố cáo (như nêu trên). Thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày kể từ ngày 10/8 (không kể ngày nghỉ).

Ngày 12/8 tại tiếp công dân của CA TP.HCM (số 110, Nguyễn Du, phường Bến Thành, Q.1), thông báo thụ lý trên đã được giao trực tiếp cho anh Thái Đăng Phú. Đại diện phía Bộ Công an giao thông báo thụ lý tố cáo gồm Thượng tá Lê Quang Hùng, Thanh tra viên cao cấp, Phó Trưởng phòng 3, Thanh tra Bộ Công an - Tổ trưởng tổ xác minh; Thiếu tá Nguyễn Văn Cường, Thanh tra viên chính, cán bộ Phòng 3, Thanh tra Bộ Công an, thư ký Tổ xác minh.

Vụ việc anh Thái Đăng Phú tố cáo cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất vòi tiền người vi phạm giao thông diễn ra từ tháng 5/2020 và kéo dài tới nay.

Ngày 17/8/2020, Thanh tra Công an TP.HCM đã có thông báo giải quyết khiếu nại tố cáo vụ việc nói trên. Kết quả giải quyết tố cáo nêu Chiến sĩ CSGT vi phạm quy trình công tác, Ban chỉ huy làm việc "chưa đúng quy định".

Tuy nhiên, anh Phú không đồng ý với thông báo trên và tiếp tục gửi đơn lên Thanh tra Bộ Công an và nhiều đơn vị khác để mong làm sáng tỏ sự việc.

Năm 2021, anh Thái Đăng Phú đã được Thanh tra Bộ Công an mời lên làm việc 2 lần.

Ngày 10/8/2021, Thanh tra Bộ Công an có văn bản “xử lý tiếp đơn tố cáo” gửi anh Thái Đăng Phú. Thanh tra Bộ Công an cho biết: "Đã nhận được đơn của anh (tức anh Thái Đăng Phú - PV) đề ngày 22/8/2020, nội dung: “Không đồng ý với kết quả giải quyết của Giám đốc Công an TP.HCM đối với đơn của anh tố cáo đồng chí thượng úy Huỳnh Tấn Minh có hành vi lấy 2 triệu đồng của người vi phạm và tiếp tục đòi thêm 3 triệu đồng thì mới trả giấy phép lái xe”. Sau khi xem xét thấy đơn của anh đủ điều kiện thụ lý giải quyết lại vụ việc tố cáo và thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Bộ trưởng Bộ Công an”.

Thanh tra Bộ Công an cũng cho biết do thời điểm đó là cao điểm của dịch Covid-19, nên Bộ Công an tạm dừng, chưa thụ lý giải quyết lại vụ việc tố cáo đối với đơn tố cáo tiếp của anh. Bộ Công an sẽ có quyết định thụ lý tố cáo và văn bản thông báo việc thụ lý theo quy định sau khi bỏ giãn cách xã hội do dịch Covid-19.

Đến nay, Bộ Công an đã có thông báo thụ lý đơn tố cáo của anh Phú.