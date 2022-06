Thông tin mới vụ nữ diễn viên bị chồng bạo hành

Nữ diễn viên, ca sĩ Chae Young In được cho là có nhiều đặc điểm trùng với thông tin về nữ diễn bị chồng đâm vào cổ, ngay trước cửa nhà.

Ngày 16/6, trang Edaily của Hàn Quốc đưa tin khán giả đang lo lắng về tình trạng của nữ diễn viên, ca sĩ Chae Young In. Edaily cho rằng nhiều khả năng cô là nạn nhân của vụ việc bị chồng kém tuổi bạo hành.

Theo Top Star News, nữ diễn viên Chae Young In có nhiều thông tin trùng với nạn nhân. Trước đó, cô từng chia sẻ về mối quan hệ không êm ấm với gia đình chồng.

Cô kết hôn với một bác sĩ da liễu kém 5 tuổi vào năm 2012. Sau 6 năm ở nhà nuôi con, Chae Young In muốn tập trung cho sự nghiệp nhưng mẹ chồng yêu cầu nữ ca sĩ sinh con thứ hai. Bà cũng thường xuyên phàn nàn về cô với con trai.

Trong một show giải trí, chồng của Chae Young In thừa nhận hay ném đồ đạc khi cả hai cãi nhau. Anh cũng nhiều lần đề nghị ly hôn rồi cầu xin cô tha thứ.

Năm 2021, Chae Young In giới thiệu căn hộ của mình với khán giả. Tại đây, cô chỉ sống với con gái. Do đó, trang tin cho rằng nữ diễn viên đã sống ly thân với ông xã. Chồng của Chae Young In bị yêu cầu cách xa cô theo biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Nữ diễn viên Chae Young In trùng khớp với các dữ liệu về nạn nhân. Cô cũng chưa lên tiếng về tình trạng của mình.

Trước đó, có thông tin một nữ nghệ sĩ ở độ tuổi 40 đã bị chồng, ở độ tuổi 30, đâm vào cổ tại khu Itaewon. Theo thông tin nhận được, nữ nạn nhân từng là diễn viên, người mẫu, ca sĩ trong một nhóm nhạc đã ngừng hoạt động. Cô bị chồng đâm vào cổ, ngay trước cửa nhà. Người chồng sau đó đã cố gắng tự tử, nhưng bị cảnh sát bắt giữ. Nữ diễn viên được đưa tới bệnh viện. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của cô không còn nguy hiểm tới tính mạng.

Một số nghệ sĩ có thông tin gần với nạn nhân, khi có chồng kém nhiều tuổi được dự đoán như Choi Ji Woo, Choi Ji Jeon. Tuy nhiên, cả hai nghệ sĩ này đã đăng bài trên mạng xã hội, ngầm thông báo họ vẫn an toàn, hoạt động nghệ thuật và sinh sống bình thường. Trong khi đó Chae Young In chưa lên tiếng về tình trạng của mình.

Chae Young In sinh năm 1981, cô bước chân vào giới giải trí sau khi tham gia một cuộc thi dành cho người mẫu chuyên nghiệp vào năm 2000, với chiều cao 1,7 m. Năm 2005, cô trở thành giọng ca chính của nhóm Red Sox. Cô từng tham gia các phim Sự quyến rũ của người vợ, Hái sao cho em, Damo...