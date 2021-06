Thống đốc bang Texas tiết lộ kế hoạch xây tường biên giới

Thống đốc Greg Abbott tiết lộ kế hoạch xây bức tường ở biên giới giữa bang Texas, Mỹ với Mexico trong một hội nghị về an ninh biên giới ở thành phố Del Rio.

“Tôi sẽ công bố kế hoạch xây tường biên giới của bang Texas vào tuần tới”, Thống đốc Abbott nói hôm 10/6, theo The Hill.

"Cần phải thay đổi để giải quyết khủng hoảng biên giới", ông nói. Tuy vậy, ông chưa tiết lộ chi tiết về chi phí xây dựng và địa điểm của bức tường này.

Thống đốc Abbott cũng công bố một loạt biện pháp để tăng cường an ninh biên giới, bao gồm thành lập một đội đặc nhiệm của thống đốc bang về vấn đề biên giới và an ninh nội địa, cũng như đầu tư một tỷ USD cho việc bảo đảm an ninh biên giới.

Một phần bức tường biên giới giữa Texas và Mexico đang trong quá trình thi công. Ảnh: PBS.

Trong hội nghị, ông Abbott chỉ trích chính quyền của Tổng thống Joe Biden vì đã để một lượng lớn người nhập cư tràn vào Texas.

“Dù bảo đảm an ninh biên giới là nhiệm vụ của chính quyền liên bang, Texas sẽ không ngồi yên khi khủng hoảng gia tăng. Chính quyền bang đang hợp tác với các cộng đồng bị ảnh hưởng để bắt và giam giữ những người xâm nhập Texas trái phép”, ông nói.

Ông cũng chỉ ra những việc cần làm để đối phó với khủng hoảng, bao gồm bắt giữ tội phạm, bảo vệ người sở hữu đất, dẹp bỏ nguy cơ ma túy và giúp người dân Texas được hưởng những biện pháp hỗ trợ mà họ đang cần.

“Đây là cuộc khủng hoảng chưa có tiền lệ. Texas đang phản ứng bằng kế hoạch bảo vệ biên giới mạnh mẽ và toàn diện nhất trong lịch sử nước Mỹ”, Thống đốc Abbott khẳng định.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang đi "giữa hai làn đạn" trong vấn đề nhập cư. Phe Cộng hòa và một số đảng viên Dân chủ cho rằng chính sách của ông Biden đã khiến số lượng trẻ em nhập cư trái phép vượt biên từ Mexico gia tăng đáng kể, trong khi các tổ chức nhân quyền lên án chính sách trục xuất người vượt biên đã trưởng thành của Mỹ là "vi phạm quyền con người".

Nước Mỹ đang có những biện pháp quyết liệt để ngăn chặn người nhập cư Trung Mỹ vượt biên trái phép từ Mexico. Trong chuyến thăm chính thức Guatemala đầu tuần này, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris gửi thông điệp cứng rắn: người nhập cư trái phép “đừng tới Mỹ nữa”. Bà cũng tái khẳng định rằng hầu hết người nhập cư trái phép sẽ phải quay trở lại quê hương để xin tị nạn hợp pháp.