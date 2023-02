Thông điệp của ‘kẻ nguy hiểm nhất TikTok’ xâm nhập vào trường học

Một năm trước, hầu hết giáo viên ở Anh chưa bao giờ nghe nói về cái tên Andrew Tate. Hiện tại, tư tưởng độc hại của người này là chủ đề bàn tán trong các trường học.

Daniel (10 tuổi) yêu thích bóng đá, FIFA, trang web trò chơi Poki, lập trình và bóng rổ. Năm ngoái, cậu bé bất ngờ hỏi bố rằng ông từng nghe nói về Andrew Tate chưa.

“Chưa từng”, Nick, cha của Daniel, thừa nhận. Ông sau đó tìm hiểu và kinh hoàng trước những gì phát hiện ra.

Hiện nay, hầu như các bậc cha mẹ ở xứ sở sương mù đều nghe nói về Tate (36 tuổi, người Anh gốc Mỹ), cựu vận động viên kickboxing và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, theo The Guardian.

Trong các video thu hút hàng triệu lượt xem, Tate tự nhận mình thù ghét phụ nữ. Gần đây, người này bị bắt ở Romania với nghi án buôn người, hiếp dâm và thành lập nhóm tội phạm có tổ chức để bóc lột phụ nữ.

Trẻ em là đối tượng chính bị ảnh hưởng từ nội dung độc hại của Tate. Điều này khiến anh ta bị cấm trên hầu hết nền tảng mạng xã hội lớn.

Khi các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, Tate phủ nhận tất cả cáo buộc. “Kẻ nguy hiểm nhất TikTok” sẽ bị giam giữ cho đến ít nhất ngày 27/2.

Được thần tượng

Nằm trong số những người theo dõi vụ bắt giữ Tate, Isaac (14 tuổi) cho hay: “Em muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

Isaac là một thiếu niên bình thường. Cậu bé thích chơi bóng đá, câu cá và thường xuyên đến phòng tập thể dục.

Isaac nghĩ Tate là kẻ ngốc, nhưng nói rằng một số nam sinh ở trường mình lại thần tượng anh ta.

“Em biết về Tate từ khoảng 6 tháng trước. Rất nhanh chóng, anh ta xuất hiện khắp nơi trên mạng. Thật khó thể tránh nhìn thấy người này”.

Lần đầu tiên xem video của Tate, Isaac thấy khá thú vị. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng thay đổi thái độ và chuyển sang chế nhạo anh ta khi nói chuyện với bạn bè.

“Trong số bạn bè, em chỉ biết 2 người ủng hộ Tate. Họ thích thực tế là anh ta giàu có và mạnh mẽ”, cậu nói.

Tate bị bắt vào tháng 12/2022 vì tình nghi buôn người, hãm hiếp và thành lập nhóm tội phạm có tổ chức để bóc lột phụ nữ. Ảnh: Bogdan Cristel/EPA.

Tate thu hút sự chú ý của công chúng khi bị loại khỏi chương trình thực tế Big Brother vào năm 2016. “Kẻ nguy hiểm nhất TikTok” thích tạo dáng với điếu xì gà trước dàn ôtô đắt tiền, máy bay phản lực tư nhân và thường đưa ra lời khuyên đáng ngại cho các chàng trai.

Chính sự thù ghét phụ nữ cực đoan khiến Tate trở nên khét tiếng, làm dấy lên lo ngại rằng thanh thiếu niên đang bị cực đoan hóa bởi quan điểm của anh ta. Ví dụ, người này từng nói phụ nữ phải chịu một phần trách nhiệm khi bị cưỡng hiếp và họ “thuộc sở hữu” của đàn ông.

Các nhà vận động sợ rằng quan điểm của Tate thậm chí còn ăn sâu vào tâm trí của học sinh tiểu học.

Tháng trước, Nghị sĩ Alex Davies-Jones phát biểu trước Quốc hội về ảnh hưởng độc hại của Tate đối với các nam sinh và chỉ trích Thủ tướng Rishi Sunak vì “quá chậm để nhận ra thiệt hại mà điều này gây ra”. Kết quả, nữ chính trị gia bị tấn công bởi những lời dọa giết và cưỡng hiếp.

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông đưa tin rầm rộ trong vài tuần qua cho thấy giáo viên và phụ huynh ngày càng nhận thức được thông điệp độc hại của Tate và mối đe dọa từ người này.

Các trường trung học trên khắp nước Anh đã bồi dưỡng cho nhân viên, tổ chức hội thảo cho học sinh và các sự kiện nâng cao nhận thức cho phụ huynh.

Đến nay, trường tiểu học trong thành phố của Daniel vẫn chưa nêu vấn đề này với cả phụ huynh và trẻ em. Nick nói: “Thật đáng lo ngại. Tôi nghĩ nhà trường nên nói về vấn đề này trong lớp học. Trẻ em nhận biết mọi thứ sớm hơn cha mẹ nghĩ”.

Tìm cách ngăn chặn

Nhiều giáo viên trung học thừa nhận sự chậm trễ trong việc nhận ra sức ảnh hưởng của Tate. Năm ngoái, họ bắt đầu chú ý đến việc học sinh sử dụng những cụm từ như “Bugatti của bạn màu gì?” (một cách khoe khoang địa vị) hay “Làm cho tôi một chiếc bánh sandwich” (ngụ ý coi thường phụ nữ và trẻ em gái).

Lisa McCall, Phó hiệu trưởng trường Trung học Wales ở Rotherham, cho biết: “Học sinh biết về Tate nhiều hơn giáo viên trong những giai đoạn đầu. Chúng tôi đã bị chìm trong bóng tối”.

Giờ đây, khi đã bắt kịp thông tin, các giáo viên lo lắng về ảnh hưởng ăn mòn của thái độ thù ghét phụ nữ cực đoan do Tate tán thành.

Một người nói rằng cô lo lắng về một số hành vi giữa nam sinh và bạn gái ở trường đè lên vai hay tịch thu điện thoại. “Dường như ngày càng có nhiều nam sinh muốn kiểm soát nữ sinh. Các chàng trai kỳ vọng rằng các cô gái sẽ làm những gì họ yêu cầu”.

Sean Maher, Hiệu trưởng trường nam sinh Công giáo Richard Challoner ở New Malden, thấy ảnh hưởng của Tate lan rộng khắp trường của mình từ năm ngoái. Khi người này bị bắt giữ, tất cả học sinh đều biết và nói về điều này.

“Khi phát hiện học sinh sử dụng cách ra hiệu bằng tay liên quan đến Tate, nhà trường giải quyết vấn đề này ngay lập tức. Chúng tôi nói chuyện với học sinh về tác động của ‘nam tính độc hại’ và nêu bật những hình mẫu tích cực”, ông nói.

Ông Maher đang lên kế hoạch gửi thư cho các bậc phụ huynh với lời khuyên về cách nói chuyện với con cái của họ về Tate.

“Tôi không nghĩ các trường có thể tự giải quyết vấn đề này. Cha mẹ đóng vai trò rất quan trọng”.

Andrew Tate thực hiện động tác tay khi bị bắt giữ bởi cảnh sát Romania. Ảnh: AP.

Ở các trường khác, học sinh bắt chước Tate và đôi khi công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho anh ta. Nhân viên giảng dạy đăng ký với số lượng ngày càng tăng cho các buổi đào tạo về kỹ năng đối thoại mang tính xây dựng với thanh thiếu niên.

Tại buổi đào tạo của tổ chức Men at Work, hơn 20 giáo viên từ các trường công lập và tư thục tham gia. Với tư cách khác là phụ huynh, họ lo lắng về tác động của những người có ảnh hưởng như Tate đối với con trai mình.

Một giáo viên cho biết cô chứng kiến tình trạng nam sinh khinh thường nữ sinh hàng ngày cho đến các vụ tấn công tình dục nghiêm trọng. Một người khác mô tả cách các cậu bé giải trí bằng cách cố tình đưa cụm từ “Làm bánh sandwich cho tôi” vào bài học trên lớp.

“Các học sinh nam của chúng tôi thấy có sự kết nối với người có ảnh hưởng mà mình tiếp cận. Chúng sẽ sử dụng bất kỳ lý lẽ nào để bảo vệ cả quan điểm và hành vi của mình”, một người nói.

Michael Conroy, có 16 năm làm việc ở các trường trung học trước khi thành lập Men at Work, cho biết: “Chúng ta cần tập trung vào các vấn đề chứ không phải cá nhân. Không phải về Andrew Tate, đó là về kỳ thị phụ nữ. Những vấn đề này đã tồn tại dai dẳng”.

Conroy lo ngại về số lượng nội dung khiêu dâm mà trẻ em và thanh thiếu niên đang tiêu thụ. Nghiên cứu gần đây tiết lộ cứ 10 trẻ ở Anh thì có một em đã xem nội dung khiêu dâm khi 9 tuổi và 1/4 trẻ 11 tuổi.

“Khiêu dâm là yếu tố thúc đẩy rất lớn cho vấn đề này. Tate nên là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ nên giám sát những gì con cái họ tiếp xúc trực tuyến”, Conroy cho biết.

Cùng với việc đào tạo cho giáo viên, các trường học cũng mời những tổ chức như Beyond Equality, School of Sexuality Education, Hope Not Hate, Everyone's Invited và Bold Voices để chia sẻ với học sinh về bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới và kỳ thị phụ nữ.

Natasha Eeles, người sáng lập Bold Voices, cho biết nhóm của cô đã làm việc với hơn 50 trường học kể từ tháng 6/2022, khi họ bắt đầu nghe thấy giới trẻ nhắc đến Tate.

“Bây giờ, đến đâu chúng tôi cũng nghe thấy tên anh ta. Kể từ đầu tháng 1, số lượng yêu cầu hỗ trợ liên quan về Tate tăng chưa từng thấy. Tuy nhiên, chúng tôi không có cuộc nói chuyện hay hội thảo nào tập trung hoàn toàn vào Tate. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ những người trẻ, nhân viên và phụ huynh hiểu nguồn gốc của bất bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới và coi Tate là một phần nhỏ của vấn đề rộng lớn hơn đó”, bà nói.

Andrew Tate bên ngoài tòa án ở Bucharest hôm 2/2 sau khi thất bại trong việc kháng cáo chống lại việc giam giữ mình. Ảnh: Inquam Photos/Reuters.

Jessica Ringrose, giáo sư xã hội học về giới tính và giáo dục tại Viện Giáo dục của Đại học College London, đã làm việc tại nhiều trường học về các vấn đề nam tính, bất bình đẳng giới và bạo lực tình dục. Bà tập trung vào trẻ em 13-15 tuổi - những người đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch về giới tính trên mạng.

Theo kinh nghiệm của Ringrose, 15-20% nam sinh tham gia các hội thảo của bà “bằng cách nào đó đã tin vào hệ tư tưởng độc hại như của Tate”.

Ringrose nói rằng chính phủ nên có cách giải quyết mạnh mẽ hơn: “Phản ứng của Bộ Giáo dục (DfE) về vấn đề này ở đâu? Họ thực sự đang làm gì để hỗ trợ các trường học?”.

Đáp lại, chính phủ cho biết họ đã đưa giáo dục giới tính trở thành phần bắt buộc của chương trình giảng dạy và công bố hướng dẫn theo luật định nêu rõ rằng các trường học phải chấp nhận những vấn đề như phân biệt giới tính, định kiến về giới tính.

Thay vì tập trung vào Tate và đồng bọn, Ringrose đề xuất cách tiếp cận khác.

“Có những chương trình tuyệt vời đang cố gắng kêu gọi nam giới tham gia vào các cuộc thảo luận, nâng cao nhận thức của họ về bất bình đẳng giới và định kiến giới. Họ đang làm rất tốt”, bà nói.