Thời trang thập niên 90 được tái hiện trong BST Canali Xuân Hè

BST Canali Xuân Hè tái hiện lại thành phố Los Angeles những năm 1990. Các mẫu thiết kế từ bộ sưu tập giúp quý ông thể hiện phong cách lịch lãm mà vẫn hiện đại, phá cách.

Quá khứ có thể được tôn vinh, kể lại, ghi nhớ hay hồi tưởng. Với 3 dòng sản phẩm gồm Exclusive, 1934 và Black Edition, bộ sưu tập Xuân Hè Canali đưa người dùng đắm mình vào thành phố Los Angeles của những năm 1990. Nguồn cảm hứng đằng sau bộ sưu tập này là ánh sáng lúc bình minh và hoàng hôn, màu sắc của đại dương, đồi núi, bầu không khí đa dạng của các khu vực lân cận.

Khi cường độ ánh sáng thay đổi trong ngày, màu sắc sẽ đuổi theo bóng tối để len lỏi qua những bụi cây và cửa sổ lớn trên những ngôi nhà dọc sườn đồi. Sắc màu tươi tắn của buổi sáng bổ sung cho tông màu ấm áp của buổi trưa, cuối cùng là ánh hồng nhạt của hoàng hôn. Các mảnh ghép khác nhau từ BST hợp nhất với thành phố, tạo nên sự kết hợp mới mẻ và bất ngờ.

BST Canali Xuân Hè lấy cảm hứng từ Los Angeles những năm 1990.

Dòng sản phẩm Exclusive của BST mang đến sự sang trọng, thoải mái với các chi tiết tinh xảo và chất liệu cao cấp. Chất liệu da là yếu tố quan trọng trong BST. Trong đó, nổi bật là áo khoác da hoẵng một hàng nút màu taupe tinh tế; áo khoác da lộn xanh lá cây được tô điểm bằng đường chỉ da nappa thủ công; áo khoác phi công da lộn có túi. Giày da hoẵng với mũ buộc dây khâu cũng là phụ kiện nổi bật trong BST lần này.

Những bộ suit và áo khoác được thiết kế riêng theo phong cách dandy là điểm nhấn của BST. Phong cách này mang đến cho người mặc sự đĩnh đạc nhưng cá tính, hiện đại.

Điều này cũng được thể hiện qua một loạt sản phẩm như áo khoác dạ, áo khoác bomber và khăn lụa quàng cổ. Áo len cổ thuyền cũng mang phong cách dandy với vải bông, đường khâu có cấu trúc đặc trưng và cúc bằng sừng thật. Người dùng cũng tìm thấy phong cách này ở mẫu quần ống rộng có thắt lưng dây rút.

Trang phục từ BST giúp các quý ông thể hiện sự đĩnh đạc, lịch lãm.

Trong khi đó, dòng sản phẩm năm 1934 được lấy cảm hứng từ màu sắc ấm áp của những ngọn đồi ở Los Angeles và tái hiện một cách trang nhã các đặc trưng của Canali. Cảm hứng từ trang phục vải denim và quần áo bảo hộ lao động được biến hóa đầy phong cách, trở thành item sành điệu trong tủ quần áo nam giới.

Trong khi đó, áo khoác trucker cổ điển được tái hiện bằng chất liệu denim trắng với các túi vá bằng da lộn màu thuốc lá. Màu này cũng xuất hiện trên mẫu quần tây hai ly, dễ dàng kết hợp cùng những đường nét mềm mại của áo khoác và áo sơ mi màu chàm với đường chỉ khâu màu thuốc.

Chuyển sang trang phục dệt kim, các chất liệu vải màu trắng, xanh lam và thuốc lá được tạo họa tiết hình học bằng đường khâu bện. Tông màu xanh lam chiếm ưu thế trong các bộ suit, được thể hiện đa dạng từ xanh denim đến xanh ngọc.

Kết hợp các item trong BST mang đến diện mạo hợp thời, phá cách cho người mặc.

Cuối cùng, dòng sản phẩm Black Edition được lấy cảm hứng từ nghệ thuật đường phố, âm nhạc và thể thao. Kết quả của sự pha trộn này là các sắc màu tươi sáng kết hợp với hình vẽ nổi và táo bạo.

Áo khoác có mũ với họa tiết trắng trên nền đen, trong khi áo sơ mi ngắn tay với cổ áo bowling được làm nổi bật bằng hoạ tiết in to bản. Các chi tiết cao su cũng xuất hiện trong bộ sưu tập này với áo khoác vải kỹ thuật đen có túi dọc và mở vai. Mẫu áo khoác này có thể kết hợp cùng sơ mi vải cotton co giãn bên trong với đường dệt kim gân nhỏ. Các trang phục nổi bật hơn khi mix cùng chi chiết hồng huỳnh quang trên giày thể thao siêu nhẹ.

BST Xuân Hè đã có mặt tại Canali Boutique Việt Nam ở cả Hà Nội và TP.HCM. Canali Boutique TP.HCM vừa khai trương vào tháng 12 tại trung tâm thương mại Union Square. Đến với cửa hàng, các quý ông yêu thích sự lịch lãm đậm chất Italy sẽ được trải nghiệm không gian mua sắm sang trọng từ thương hiệu 88 năm tuổi.

Cửa hàng Canali được thiết kế hiện đại từ chất liệu đá cẩm thạch, gỗ sồi, nhôm và đồng.