Thời trang sân bay của G-Dragon gây chú ý

Truyền thông Hàn Quốc gọi G-Dragon là biểu tượng thời trang khi anh xuất hiện tại sân bay. Thành viên Big Bang tới Hà Lan để tham dự sự kiện.

Newsen đưa tin G-Dragon khởi hành đến Amsterdam, Hà Lan để tham dự sự kiện thời trang thông qua Nhà ga số 2 của Sân bay Quốc tế Incheon ở Unseo-dong, Jung-gu, Incheon vào chiều 3/5. Theo Newsen, truyền thông và người hâm mộ vây quanh G-Dragon khi thấy anh xuất hiện tại sân bay.

Thành viên nhóm Big Bang mặc quần xanh, áo khoác đen và sơ mi màu kem đơn giản kèm theo các phụ kiện như túi, dây chuyền, mũ beanie, kính râm.

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đánh giá cao gu thời trang của thành viên Big Bang. Truyền thông trong nước một lần nữa gọi G-Dragon là biểu tượng thời trang. Theo YTN, đây là lần đầu tiên sau hai năm, G-Dragon xuất hiện ở sân bay với phong cách độc đáo để khởi hành ra nước ngoài dự một sự kiện thời trang. Lần trước đó khi trưởng nhóm Big Bang gây chú ý với thời trang sân bay là tháng 1/2020.

Thời trang sân bay của G-Dragon.

Ngày 5/4, G-Dragon cùng Big Bang trở lại với bài hát mới Still Life. Tới ngày 26/4, Still Life trở thành bài hát đứng hạng 1 trên trang nghe nhạc MelOn lâu nhất trong số những ca khúc được phát hành bởi YG Entertainment suốt một thập kỷ qua. Đây cũng là bài hát thứ 6 của Big Bang đạt perfect all-kill (tức đứng đầu tất cả bảng xếp hạng thời gian thực lẫn hàng ngày) do iChart chứng nhận.

"Lấy chủ đề xuân, hạ, thu, đông, Still Life diễn tả sự trôi chảy của 4 mùa trong năm và ngụ ý rằng Big Bang sẽ trường tồn, bất biến như vậy. Những hình ảnh như biệt thự đơn độc, con đường vắng… trong lời hát của Dae Sung, G-Dragon và T.O.P để nhắc nhớ lại hành trình của nhóm trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Mọi thứ đều thể hiện sự bắt đầu, không phải kết thúc”, đại diện YG Entertainment chia sẻ về bài hát mới của Big Bang.