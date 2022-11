Thời trang kết hợp công nghệ giúp sloggi GO Allround tôn vinh phái đẹp

Sở hữu chất liệu mềm mại và co giãn cao, nội y sloggi GO Allround phiên bản mới vượt khỏi giới hạn của kích thước hay kiểu dáng để nàng tận hưởng sự thoải mái, đa phong cách.

Sở hữu chất liệu mềm mại và co giãn cao, nội y sloggi GO Allround phiên bản mới vượt khỏi giới hạn của kích thước hay kiểu dáng để nàng tận hưởng sự thoải mái, đa phong cách.

Nhà mốt huyền thoại Coco Chanel từng phát biểu: “Thời trang không chỉ tồn tại trong những bộ trang phục. Thời trang còn hiện diện trên bầu trời, đường phố, thời trang gắn liền với các ý tưởng, cách chúng ta sống và những gì đang diễn ra”.

Khi đời sống xã hội ngày càng phát triển, câu chuyện thời trang không chỉ được đánh giá bằng thị giác, hay những khái niệm xấu đẹp, màu sắc. Ngày nay, thời trang có sự phối hợp ăn ý cùng công nghệ để nâng niu xúc cảm, tôn tạo cho người mặc niềm vui sướng, sự hài lòng và cả hạnh phúc.

Trên thực tế, mọi trang phục sử dụng thường nhật chất lượng đều cần đảm bảo các tiêu chí về kiểu dáng, đường nét, chất liệu và cả trải nghiệm. Một bộ quần áo đáng tiền không chỉ đẹp về thiết kế, phù hợp người mặc mà còn cần có tính ứng dụng để tối ưu trong cuộc sống hàng ngày.

Có thể lấy ví dụ về một chiếc áo mỏng nhưng vẫn đủ ấm trong thời tiết lạnh giá nhờ công nghệ giữ nhiệt. Bộ trang phục thể thao đề cao phong cách năng động, khỏe khoắn có thể thấm hút mồ hôi tốt, thoáng khí, tạo cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng trong từng bước cử động, di chuyển. Nhiều tín đồ thời trang thậm chí không tiếc tiền đầu tư mua các phụ kiện công nghệ như tai nghe, smartphone màu sắc trendy để mix & match với outfit, hoàn thiện phong cách digital fashion hiện đại.

Ở một phương diện khác, với sự hỗ trợ của công nghệ thiết kế 3D, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR), nhiều thương hiệu thời trang quốc tế đã bắt đầu giới thiệu thiết kế trên các nền tảng kỹ thuật số. Đặc biệt trong những năm đại dịch bùng phát, các buổi trình diễn thời trang trực tiếp nhường chỗ cho những buổi trình diễn trong không gian ảo, khách tham dự có thể xem bộ sưu tập mới trong các phòng trưng bày ảo. Người dùng thậm chí còn có thể thử trang phục trong bộ sưu tập mới trình làng nhờ ứng dụng trên smartphone.

Nhờ sự phát triển thần tốc và đột phá của công nghệ, giới phân tích dự đoán chỉ trong một thập kỷ nữa, doanh thu của các thương hiệu thời trang sẽ có một phần không nhỏ đến từ sản phẩm kỹ thuật số.

Dễ thấy ngày nay, thời trang hiện đại gắn liền với công nghệ. Trong đó, loại trang phục có khả năng đánh thức, nâng niu mọi trải nghiệm và cảm xúc phải kể đến sản phẩm nội y. Đây là món đồ được đầu tư tỉ mỉ và chăm chút nhất, bởi chúng không chỉ tôn vinh đường cong của phụ nữ mà còn góp phần không nhỏ mang đến những trải nghiệm êm ái, mềm mại khi chuyển động.

Với thời trang nội y, phái đẹp không chỉ biết cách yêu thương và chiều chuộng cơ thể mà còn gia tăng sự thoải mái, tự tin trong mọi hoạt động. Chính vì vậy, sản phẩm nội y không đơn thuần được đánh giá bằng thị giác với thiết kế bắt mắt, gợi cảm quyến rũ mà còn cần được cảm nhận bằng xúc giác - qua những điểm chạm êm ái, tinh tế như vuốt ve, ấp ôm cơ thể một cách dịu dàng và thanh thoát.

Vượt ra khỏi những giới hạn thường thấy, sloggi - thương hiệu nội y đến từ châu Âu - mang đến dòng sản phẩm GO Allround 2022 được tối ưu từ chất liệu, đường may đến kiểu dáng cùng thiết kế phối ren - trơn thời trang. Nhờ đó, các nàng không chỉ “phải lòng” món đồ phụ kiện vừa tao nhã vừa quyến rũ mà còn được bồi đắp thêm những trải nghiệm êm ái, ngọt ngào dẫn lối hạnh phúc.

Kích cỡ luôn là mối quan tâm hàng đầu khi phái đẹp lựa chọn nội y. Tuy nhiên, mỗi người đâu chỉ cố định trong một dáng hình khi cơ thể luôn có sự thay đổi, biến chuyển theo thời gian, thời tiết hay chu kỳ sinh hoạt.

Từ sự thấu hiểu và trân trọng phái đẹp, dòng sản phẩm GO Allround được thiết kế đặc biệt, sở hữu tính năng mang tính biểu tượng của sloggi với kích thước linh hoạt. Dù chỉ có một cỡ duy nhất, sản phẩm với chất liệu mềm mại, co giãn tốt có thể đáp ứng được mọi dáng hình của phụ nữ từ size XS (extra small) đến L (large), giúp nàng tự do lựa chọn sản phẩm phù hợp cho riêng mình.

Trang phục bên ngoài có thể là “vũ khí” giúp phụ nữ định hình phong cách, thể hiện sự tự tin và nét hấp dẫn với người đối diện. Nhưng sản phẩm nội y lại chính là tuyên ngôn của phái đẹp nhằm khẳng định tình yêu, sự chăm sóc và trân trọng chính mình.

Nhân đôi tính thời thượng vốn có ở dòng sản phẩm GO Allround Lace 2021, GO Allround 2022 kết hợp sáng tạo từ chất liệu vải MicroModal êm ái và họa tiết ren jacquard gợi cảm. Nhờ thiết kế độc đáo, một kiểu áo có tới hai cách mặc, khi là phong cách gợi cảm với mặt ren họa tiết, lúc trở nên tinh tế với phần mặt trơn đơn giản.

Cùng một sản phẩm, nàng có thể tự do biến hóa linh hoạt tùy tâm trạng, sở thích và phong cách, như hóa thân thành người phụ nữ truyền thống cổ điển với mặt trơn nhã nhặn, hay trở thành cô gái quyến rũ với họa tiết ren trendy. Được làm mới và khám phá vẻ đẹp của bản thân là cách phụ nữ tự tạo nên niềm vui, nguồn cảm hứng sống, yêu đời, yêu bản thân mỗi ngày.

Không chỉ cải tiến ở kiểu dáng và chất liệu, sloggi GO Allround 2022 còn cập nhật nhiều màu sắc thời thượng để nàng dễ dàng chọn lựa theo tâm trạng và gu thời trang. Ngoài các màu sắc truyền thống như đen, trắng, đỏ Ấn (Indian Summer), bộ sưu tập năm nay có thêm hai màu mới tinh tế, bắt mắt là tím Lila và xám chì (Lead Grey).

Với thiết kế hiện đại, quyến rũ nhưng không gợi cảm quá đà, các sản phẩm của sloggi GO Allround 2022 không chỉ là nội y nằm khiêm tốn khép mình, mà còn có thể trở thành trang phục khoe cá tính ra bên ngoài. Nàng có thể mix GO Allround với áo sơ mi oversize hay blazer khoác ngoài để tôn vinh nét đẹp trẻ trung và sành điệu, chẳng hề thua kém những fashionista của làng mốt.

Tinh tế trong thiết kế với đường viền cổ đồng nhất kiểu dáng ở cả hai mặt áo, kết hợp với chất liệu co giãn tốt và nhiều lựa chọn màu sắc, bộ sưu tập mới nhất của sloggi giúp phái đẹp dễ dàng biến hóa gu thời trang. Nhưng trên hết, nét gợi cảm, tinh tế của đường cong quyến rũ trên cơ thể sẽ được tôn vinh và chăm sóc một cách trọn vẹn.