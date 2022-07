Thời trang đa sắc màu tại Singapore

Nền văn hóa đa sắc tộc đã biến Singapore trở thành thỏi nam châm với tín đồ thời trang thế giới.

Mua sắm luôn là trải nghiệm thú vị không thể thiếu trong mỗi chuyến du lịch. Với nỗ lực sáng tạo và không ngừng đổi mới, các thương hiệu nội địa Singapore đã kết hợp công nghệ hiện đại vào thiết kế. Bên cạnh đó, họ vẫn sử dụng họa tiết văn hóa vào thời trang hiện đại, đem đến cho du khách những trải nghiệm mua sắm độc lạ, khó quên.

Sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ và thời trang

Mua sắm tại các thương hiệu thời trang với châm ngôn Make for you by you (tạo bởi bạn, dành riêng cho bạn) chính là trải nghiệm nổi bật tại Singapore. Một số thương hiệu thời trang nội địa ở đây cho phép khách hàng tự thiết kế trang phục bằng cách lựa chọn phong cách, kết hợp các thiết kế cổ, tay áo, họa tiết, chất vải…ngay trên website của nhãn hàng.

Và Lily and Lou – thương hiệu ra đời sau màn bắt tay giữa một nhà thiết kế thời trang đầy đam mê và một kỹ sư máy tính - chính là cái tên nổi bật.

Lily and Lou ứng dụng công nghệ tùy chỉnh sản phẩm theo yêu cầu ngay trên website để cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Ngoài ra, một số cửa hàng giày tại Singapore sở hữu” phòng thí nghiệm giày” (MakerLab) nơi các tín đồ mê giày thể thao thỏa sức thể hiện cá tính và phong cách riêng trên sản phẩm.

Chẳng hạn, tại khu vực MakerLab trong trung tâm mua sắm đầu tiên của adidas Singapore, khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm từ bộ sưu tập huy hiệu thêu, hình in 3D để tùy chỉnh dựa theo ý thích và khả năng sáng tạo cá nhân.

Cửa hàng này còn cung cấp những mẫu hình thêu độc đáo, đậm chất Singapore do các họa sĩ bản địa thiết kế.

Adidas Singapore sở hữu “phòng thí nghiệm giày” (MakerLab) dành riêng cho các tín đồ giày thể thao.

Sự giao thoa giữa thời trang truyền thống và hiện đại

Hơi thở thời trang hiện đại thể hiện rõ qua những thiết kế của các thương hiệu nội địa tại Singapore.

Triết lý của các nhà thiết kế thời trang nội địa luôn hướng đến sự song hành của tính sáng tạo và thanh lịch dành cho phụ nữ văn phòng hiện đại, lẫn đàn ông lịch lãm, sành điệu.

Hơi thở thời trang hiện đại thể hiện rõ qua những thiết kế của các thương hiệu nội địa tại Singapore. Ảnh: Baju by Oniatta.

Bên cạnh đó, những dấu ấn văn hóa vẫn thể hiện rất rõ trong các thiết kế thời trang của Baju by Oniatta, thông qua họa tiết truyền thống của văn hóa Batik trên vải.

Hay wheniwasfour sử dụng hình ảnh Singapore thường nhật, ẩm thực, tiếng lóng vui nhộn đưa vào các thiết kế trên sản phẩm cho trẻ em và người lớn, từ trang phục tới vật dụng trang trí nhà…

Đa dạng phong cách thời trang từ tối giản đến tinh tế

Nếu là tín đồ của phong cách thời trang tối giản và hiện đại, Singapore sẽ là thiên đường cho bạn với vô vàn lựa chọn hợp gu.

Bạn sẽ bị hút mắt vào những bộ quần áo tông xám xanh hiện đại, cá tính với thiết kế đơn giản, phi giới tính khi ghé thăm cửa hàng của Graye – thương hiệu đề cao những thiết kế phù hợp với tất cả mùa thời trang.

Nét thẩm mỹ Zen tối giản nhưng hiện đại tạo nên xu hướng thiết kế bền ở mọi giai đoạn.

Không chỉ vậy, sự tinh tế thể hiện ở khả năng sáng tạo trong thiết kế, nét tỉ mỉ trên đường may của sản phẩm, khâu chọn chất liệu vải tốt và thoải mái cũng giúp các thương hiệu Singapore ghi điểm với khách hàng.

Chẳng hạn, The Shirt Bar luôn chú trọng vào tất cả chi tiết nhỏ để mang đến sự khác biệt thông qua sự sáng tạo độc đáo. Thương hiệu này đã sử dụng chất liệu vải chống thấm cho sơ mi, cho phép người mặc lau sạch các loại chất lỏng kể cả rượu bám trên bề mặt.

Đặc biệt, dù theo đuổi phong cách tối giản hay tinh tế, các thương hiệu tại Singapore đều hướng đến tính bền vững. Đặc trưng này được phản ánh rõ rệt thông qua những thiết kế trường tồn với thời gian và cả chất vải bền đẹp, thân thiện với môi trường.

Thế giới thời trang của Singapore không chỉ giới hạn trong những trung tâm thương mại xa xỉ, mà còn xuất hiện ở khắp nơi trên đảo quốc.

Đừng quên cùng bạn bè khám phá và tận hưởng những trải nghiệm mua sắm thú vị trong chuyến du lịch đến đảo quốc sắp tới.