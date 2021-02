Thời tiết Đà Lạt, Phú Quốc hợp để du lịch Tết

Các tỉnh thành khu vực phía nam đa số có thời tiết đẹp, phù hợp với việc du lịch ngày đầu năm mới.

Tình hình dịch diễn biến phức tạp ở một số tỉnh miền Bắc khiến việc lựa chọn điểm đến của du khách trong dịp Tết trở nên hạn chế. Dưới đây là những điểm đến có thời tiết phù hợp để du lịch và vẫn đảm bảo an toàn.

Hà Giang

Theo những người làm du lịch, cung Đông - Tây Bắc chắc chắn là điểm đến hàng đầu trong giai đoạn Tết. Dù vậy, điều này có thể ảnh hưởng vì vấn đề dịch bệnh, bất chấp việc chưa xuất hiện ca nhiễm được ghi nhận ở Hà Giang.

Hà Giang thích hợp cho chuyến du lịch đầu xuân. Ảnh: Vinh Gấu.

Trong trường hợp vẫn quyết tâm đi tới đây dịp Tết, du khách có thể tận hưởng khí hậu tương đối ổn, không quá lạnh (khoảng 25-26 độ C). Theo AccuWeather, trong giai đoạn Tết Nguyên Đán, Hà Giang có thể xuất hiện mưa nhỏ. Độ chính xác ước tính khoảng 55-59%. Vì thế, những người có kế hoạch đến Hà Giang cần chuẩn bị áo ấm, áo mưa và di chuyển cẩn thận trên đường đèo.

Tới Hà giang ngày đầu năm mới, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mùa cải vàng, đào hồng rực rỡ... Tuy nhiên, trong thời điểm dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, du khách cũng nên chuẩn bị tinh thần không thể tham gia các lễ hội truyền thống.

Sa Pa (Lào Cai)

Theo dự báo của phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sa Pa, lượng khách hủy phòng tới đây dịp Tết có thể lên đến 80% nếu tình hình chưa được kiểm soát.

Thực tế, Sa Pa vẫn là điểm đến an toàn và đáng đi trong những ngày đầu xuân. Thời tiết se lạnh (khoảng 19 độ C), ít mưa, thích hợp để du xuân, vãn cảnh. Trong tình hình hiện tại, lượng đặt phòng trên Sa Pa có thể sẽ không quá đông. Do đó, du khách sẽ tiết kiệm được khoản chi phí kha khá.

Sa Pa có thể không đông khách như kỳ vọng ban đầu.

Các hoạt động du lịch chính ở đây có thể kể đến như khám phá khu du lịch Fansipan, tham quan làng bản, đèo Ô Quy Hồ...

Huế (Thừa Thiên - Huế) - Đà Nẵng - Hội An (Quảng Nam)

"Bộ ba" này vốn được dự đoán không hút khách dịp Tết. Tuy nhiên, khi dịch bệnh xuất hiện nhiều ở các tỉnh thành phía bắc, những địa điểm an toàn ở miền Trung có thể lên ngôi.

"Bộ ba" tỉnh thành này có thể hấp dẫn du khách trở lại trong dịp Tết. Ảnh: Kelvin Long.

Điểm lợi nhất nếu du lịch các điểm này dịp Tết là lượng khách ít, thời tiết tương đối dễ chịu, phù hợp du ngoạn, tham quan. Tuy nhiên, với nhiệt độ khoảng 26 độ C, có mưa nhỏ, việc tắm biển có thể không quá thích hợp.

Quy Nhơn (Bình Định) - Phú Yên

Thông thường, du khách thích kết hợp cả hai điểm đến này trong một lần đi vì khoảng cách gần, nhiều trải nghiệm khám phá. Nhìn chung, thời tiết cả hai điểm này dịp Tết đều ổn, dao động từ 24-26 độ C. Việc tắm biển có thể không quá thích hợp nhưng thời tiết lại rất ổn để đi chơi.

Quy Nhơn - Phú Yên đang dần trở nên phổ biến hơn với du khách Việt vì vẻ đẹp hoang sơ xen lẫn hiện đại. Ảnh: Maia Resort.

Nhiều người du lịch Quy Nhơn, Phú Yên mùa cao điểm hè thường than "nắng cháy mặt". Do đó, với mức nhiệt khoảng 26 độ C trong dịp Tết, bạn có thể thoải mái khám phá hai "hòn ngọc ẩn" này mà không cần lo nắng gắt.

Lịch trình du lịch Quy Nhơn - Phú Yên có thể kéo dài trong 3 ngày 2 đêm hoặc hợp lý nhất là 4 ngày 3 đêm.

Phú Quốc (Kiên Giang)

"Đảo ngọc" Phú Quốc là điểm đến hàng đầu của các du khách trong dịp Tết Âm lịch. Thời điểm Tết, Phú Quốc đang bước vào mùa đẹp nhất năm với nắng ấm, biển xanh, đặc biệt thích hợp cho hoạt động nghỉ dưỡng.

Theo AccuWeather, nhiệt độ ở Phú Quốc trong giai đoạn Tết dao động từ 24-29 độ C, trời nhiều mây, khả năng có mưa rất thấp. Do đó, mọi hoạt động vui chơi của du khách trong dịp lễ Tết gần như không thể bị gián đoạn bởi các yếu tố thời tiết.

Phú Quốc có thời tiết "miễn chê" vào dịp Tết. Ảnh: Tatubi_.

Đến Phú Quốc, hoạt động tắm biển, lặn ngắm san hô hay đi bộ dưới biển vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo các tour đi đảo trong ngày để khám phá trọn vẹn thành phố này. Ẩm thực Phú Quốc đa dạng từ món Việt đến món Âu nên du khách không cần quá lo chuyện khẩu vị.

Đà Lạt (Lâm Đồng)

Mùa xuân là thời gian tuyệt vời để ngắm một Đà Lạt rực rỡ trong sắc hoa đua nở. Về cơ bản, thời tiết Đà Lạt "xoay" liên tục 4 mùa trong một ngày. Do đó, du khách cũng không cần quan ngại gì việc du lịch thành phố này trong thời điểm Tết.

Đà Lạt rực rỡ trong những ngày xuân. Ảnh: Nguyễn Hồng Lam.

Hiện tại, Đà Lạt không phải mùa mưa nên sẽ rất ổn để đi du lịch. Tuy nhiên, điểm trừ là rất đông du khách sẽ tập trung về đây. Do đó, trải nghiệm du lịch của bạn đôi khi sẽ bị hạn chế.